CFR își propune să redeschidă circulația feroviară pe aproape 183 de kilometri de linie în 2026

CFR S.A. estimează că, până la finalul anului 2026, va redeschide circulația feroviară pe aproape 183 de kilometri de linie, după ce în anul precedent a recepționat 129 de kilometri de cale ferată modernizată și a pus în circulație aproximativ 393 de kilometri, potrivit informațiilor furnizate Agerpres de administratorul infrastructurii feroviare.

Cei peste 180 de kilometri de linie CF care urmează să fie redați traficului fac parte din mai multe proiecte, printre care lucrările din stațiile Fetești și Ciulnița de pe magistrala București – Constanța, electrificarea și reabilitarea liniei Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, precum și modernizarea liniei Caransebeș – Timișoara – Arad.

Tot pentru 2026 este prevăzută finalizarea lucrărilor de tip Quick Wins și a proiectelor de reînnoire, care vor duce la reabilitarea a 628,35 km de linie de cale ferată.

În cursul anului trecut, CFR S.A. a recepționat 129 km de cale ferată modernizată, iar aproape 393 km au fost deschiși circulației feroviare.

În ceea ce privește coridoarele aflate în modernizare, compania precizează că pe sectorul KM 614 – Simeria au fost dați în exploatare 33 km, respectiv pe subtronsonul 2b Bârzava – Ilteu, unde din totalul de 36,04 km au fost puși în funcțiune 28 km, cu termen estimat de finalizare februarie 2026, și pe subtronsonul 2c Ilteu – Gurasada, cu o lungime totală de 22,34 km, din care 5 km sunt deja exploatați, termenul final fiind iulie 2027.

De asemenea, în 2025 au fost dați în exploatare 16 km pe sectorul Frontieră – Episcopia Bihor și Aleșd – Tileagd, firul I, precum și 23 km pe sectorul Lugoj – Timișoara Est.

În cadrul proiectelor Quick Wins finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în 2025 au fost recepționați 96,037 km de linie, iar 305 km au fost dați în exploatare, dintre care pe 137 km trenurile circulă cu viteza maximă proiectată de 100 km/h.

Printre principalele proiecte se numără lucrările din Timișoara (7,47 km), pe linia Filiași – Târgu Jiu – Petroșani – Simeria, cele din zona Iași (41,837 km) pe linia Tecuci – Iași, Craiova (12,06 km) pe liniile 100 și 101, București (32,6 km) pe linia București – Craiova, precum și Cluj (2,072 km) pe linia Satu Mare – Satu Mare Sud, cu valori cuprinse între 14,67 milioane și 184,88 milioane lei, fără TVA.

Tot în 2025, CFR S.A. a lansat mai multe proiecte cu finanțare externă, aflate în diverse stadii de achiziție, printre care reabilitarea liniei Craiova – Drobeta Turnu-Severin – Caransebeș, lotul 3, implementarea sistemului ERTMS pe sectorul Predeal – București – Constanța, reabilitarea liniei Dărmănești – Vicșani – Frontieră (Etapa 1), modernizarea centralizărilor pentru 973 km și 121 de stații, proiectul Light Modernisation Ploiești – Valea Călugărească și electrificarea liniei Iași – Ungheni.

Reprezentanții companiei mai arată că, în paralel, continuă programele de modernizare a stațiilor, podurilor, podețelor și a trecerilor la nivel cu calea ferată, în funcție de fondurile aprobate prin Planul Național Investițional 2020–2030.

