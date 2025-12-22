CFA România: Ieșirea din stagflație va fi lentă. Economia evoluează sub potențial

Analiștii CFA România prognozează o stagnare a creșterii PIB reale la 0,8% pentru 2025, cu o ușoară accelerare la 0,9% în 2026, indicând o evoluție sub potențial economic.

Deficitul bugetar este anticipat să scadă la 6,7% din PIB în 2026, în timp ce datoria publică ar urma să urce la 61% din PIB în următoarele 12 luni.

„Conform anticipațiilor participanților la sondajul CFA România, ieșirea din situația de stagflație va fi lentă. Astfel, economia României va continua să evolueze sub potențial, rata anticipată de creștere economică pentru anul viitor fiind în continuare sub 1%, iar, în același timp, deși procesul dezinflaționist se va relua în 2026, acesta va fi lent, iar rata inflației va rămâne ridicată în anul următor”, a declarat Adrian Codirlașu, președinte al Asociației CFA România.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a înregistrat o creștere de 6,8 puncte în noiembrie 2025, reflectând o îmbunătățire modestă a percepțiilor analiștilor financiari. Componenta de anticipații a avansat la 34,2 puncte, iar cea de condiții curente la 42,4 puncte, susținută în special de angajări.

Depreciere a leului la 5,17 în următoarele 12 luni

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (decembrie 2026) a scăzut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă și a atins nivelul de 6,13%, iar 77% dintre participanți anticipează reducerea ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia.

În ceea ce privește cursul de schimb leu/euro, aproximativ 77% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1313 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului leu/euro anticipat este de 5,1733 lei pentru un euro.

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 55% dintre participanți, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. De asemenea 50% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 46% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a înregistrat valoarea medie a anticipațiilor de 8,4% din PIB. Pentru anul 2026, defictul bugetar anticipat este de 6,7%

Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2025 se situează la valoarea medie de 0,8%. Pentru anul 2026 economia este anticipată să crească cu 0,9%.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 61% în următoarele 12 luni.

Aproximativ 96% dintre participanți anticipează menținerea, în următoarele 12 luni, a României în categoria de rating recomandată investițiilor.

Asociația CFA România, afiliată la CFA Institute, reunește peste 250 de profesioniști în investiții, promovând standarde etice și de excelență.

