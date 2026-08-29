cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

29 august, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Spania cere ajutor Frontex la screeningul imigranților din Ceuta – pentru a accelera înregistrările și returnările

Rss
De Iulian Soare

29 august, 2026

Spania a solicitat vineri ajutorul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru gestionarea migranților în exclava nord-africană Ceuta, la aproape o lună după ce zeci de mii de persoane au intrat într-un interval scurt de timp în acest teritoriu dinspre Maroc, relatează Reuters.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, i-a trimis o solicitare directorului general pentru migrație și afaceri interne al Comisiei Europene, Beate Gminder, solicitând ajutorul agenției Frontex pentru a verifica migranții aflați ilegal în exclavă.

Autoritățile spun că între 5.000 și 8.000 de persoane au rămas în Ceuta, după ce peste 72.000 de persoane au trecut din Maroc pe 30 iulie, într-un asalt în urma căruia au murit 82 de migranți de partea spaniolă a frontierei, alte 14 decese fiind confirmate de Maroc.

Spania a solicitat, de asemenea, încă 10 ofițeri de la Frontex pentru a ajuta la verificarea migranților.

Ce înseamnă screeningul imigranților:

  • Identificare și amprentare (Biometrie): Înregistrarea datelor personale și introducerea amprentelor digitale/imaginii faciale în baze de date comune (de exemplu, sistemul european Eurodac).

  • Verificări de securitate: Inserarea datelor în baze de date naționale și internaționale (Interpol, Europol etc.) pentru a identifica potențiale amenințări la adresa siguranței publice sau antecedente penale.

  • Control medical și evaluarea vulnerabilităților: Un examen medical rapid pentru acordarea de îngrijiri urgente și depistarea bolilor contagioase, alături de identificarea persoanelor vulnerabile (ex. minori neînsoțiți, victime ale traficului de persoane).

  • Aplicarea procedurii corespunzătoare: La finalizarea verificării, migrantul este direcționat fie către procedura de azil (dacă are dreptul de a solicita protecție), fie către procedura de returnare/expulzare.

Proteste ale locuitorilor, care cer plecarea imediată a marocanilor

Solicitarea Madridului vine pe fondul creșterii tensiunilor din Ceuta, după o serie de proteste ale locuitorilor, care au cerut ca migranții să plece.

Corturile folosite de migranți pe plaja Trampolin, unde mulți migranți au campat, au fost atacate și incendiate.

Doisprezece migranți au fost arestați joi după ce au aruncat cu pietre într-un vehicul al armatei, rănind un soldat și patru migranți. Unsprezece au fost expulzați din Ceuta, a relatat vineri ziarul El Pais, citând surse de la tribunalul orașului.

(Citește și: Marocul revendică din nou teritoriul Ceuta și Melilla și propune Spaniei un „mecanism de dialog” pentru retrocedare. Madrid respinge categoric: „Fac parte din suveranitatea Spaniei și din teritoriul UE”)

****



Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți