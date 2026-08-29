Spania cere ajutor Frontex la screeningul imigranților din Ceuta – pentru a accelera înregistrările și returnările

Spania a solicitat vineri ajutorul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru gestionarea migranților în exclava nord-africană Ceuta, la aproape o lună după ce zeci de mii de persoane au intrat într-un interval scurt de timp în acest teritoriu dinspre Maroc, relatează Reuters.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, i-a trimis o solicitare directorului general pentru migrație și afaceri interne al Comisiei Europene, Beate Gminder, solicitând ajutorul agenției Frontex pentru a verifica migranții aflați ilegal în exclavă.

Autoritățile spun că între 5.000 și 8.000 de persoane au rămas în Ceuta, după ce peste 72.000 de persoane au trecut din Maroc pe 30 iulie, într-un asalt în urma căruia au murit 82 de migranți de partea spaniolă a frontierei, alte 14 decese fiind confirmate de Maroc.

Spania a solicitat, de asemenea, încă 10 ofițeri de la Frontex pentru a ajuta la verificarea migranților.

Ce înseamnă screeningul imigranților:

Identificare și amprentare (Biometrie): Înregistrarea datelor personale și introducerea amprentelor digitale/imaginii faciale în baze de date comune (de exemplu, sistemul european Eurodac).

Verificări de securitate: Inserarea datelor în baze de date naționale și internaționale (Interpol, Europol etc.) pentru a identifica potențiale amenințări la adresa siguranței publice sau antecedente penale.

Control medical și evaluarea vulnerabilităților: Un examen medical rapid pentru acordarea de îngrijiri urgente și depistarea bolilor contagioase, alături de identificarea persoanelor vulnerabile (ex. minori neînsoțiți, victime ale traficului de persoane).

Aplicarea procedurii corespunzătoare: La finalizarea verificării, migrantul este direcționat fie către procedura de azil (dacă are dreptul de a solicita protecție), fie către procedura de returnare/expulzare.

Proteste ale locuitorilor, care cer plecarea imediată a marocanilor

Solicitarea Madridului vine pe fondul creșterii tensiunilor din Ceuta, după o serie de proteste ale locuitorilor, care au cerut ca migranții să plece.

Corturile folosite de migranți pe plaja Trampolin, unde mulți migranți au campat, au fost atacate și incendiate.

Doisprezece migranți au fost arestați joi după ce au aruncat cu pietre într-un vehicul al armatei, rănind un soldat și patru migranți. Unsprezece au fost expulzați din Ceuta, a relatat vineri ziarul El Pais, citând surse de la tribunalul orașului.

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