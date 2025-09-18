Pensionarii români care locuiesc în străinătate trebuie să depună de două ori pe an „Certificatul de viață” pentru a-și primi pensiile

Pensionarii români care locuiesc în străinătate trebuie să depună în fiecare an, de două ori, un documente numit „Certificat de viață” prin care să le dovedească autorităților din țară că încă mai trăiesc. Până în septembrie 2024, acest act se transmitea o singură dată, însă după majorarea pensiilor, după care s-a instituit regula a două confirmări anuale, conform Radio Târgu Mureș.

În lipsa acestui document, ei nu pot beneficia de drepturile ce li se cuvin din sistemul public de pensii.

Certificatele de viață se pot depune pe email, prin poștă sau prin intermediul altor persoane, la sediile caselor județene de pensii.

,,Pensionarii care au domiciliul în afara graniţelor ţării, trebuie să depună, până la data de 30 martie şi până la 30 septembrie, certificate prin care să ateste că mai sunt în viaţă. Nedepunerea acestor certificate conduce la suspendarea drepturilor de pensie. În Mureş avem aproximativ 12.500 de persoane care trebuie să depună aceste certificate, iar până la această dată, undeva pe la 7.000 de persoane au depus aceste certificate. În caz contrar, de la 1 octombrie, drepturile de pensie urmează să fie suspendate la plată. Reluarea acestor drepturi se face doar cu data de 1 noiembrie sau 1 decembrie”, a explicat directorul executiv al Casei de Pensii Mureș, Stelian Stoica.

Dacă se întârzie depunerea acestor documente, pensiile se plătesc retroactiv, cu un termen legal de prescripție de trei ani.

Conform art. 98 alin. (5) ȘI (6) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și art. 10 alin. (1) și (2) din Ordinul nr. 874/26.06.2024 al Președintelui CNPP, pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii nerezidenţi aflați în plată, au obligaţia de a transmite semestrial, din proprie inițiativă, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie a fiecărui an, un certificat de viaţă.

Certificatul trebuie semnat în fața unei autorități legale din statul în care locuiește pensionarul (ex. instituție de pensii, autoritate administrativă locală, notar public, misiune diplomatică sau oficiu consular al României, avocat, medic de familie etc.), iar această autoritate certifică semnătura pe certificat.

