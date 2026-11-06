Cernavodă produce din nou energie: Reactorul 1 a fost reconectat la sistemul energetic, după mai bine de 3 luni. Va ajunge la capacitate maximă în weekend

Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă a fost reconectat vineri la Sistemul Energetic Național și a început, în jurul orei, 16:20 să producă energie, după mai multe luni de nefuncționare cauzate de debitul scăzut al Dunării, potrivit datelor Transelectrica.

Puterea Unității 1 va fi crescută treptat și va funcționa pe mai multe paliere de putere, urmând ca sâmbătă seară/duminică noapte să ajungă la capacitate și să reintre în regimul normal de funcționare. La 17:50, puterea Reactorului 1 a ajuns la ajuns la 120 MW.

Graficul producției din Sistemul Energetic Național, vineri, la ora 16:52:

Nuclearelectrica: Pornirea reactorului 2 depinde de o creștere susținută a nivelului Dunării

Amintim că Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprită din 28 iulie, când a fost deconectată controlat de la Sistemul Energetic Național din cauza secării Dunării. Ulterior, pe 13 august, Nuclearelectrica a oprit controlat și Unitatea 2, astfel că centrala de la Cernavodă nu a mai produs energie de aproape trei luni.

Cele două reactoare au fiecare o capacitate de aproximativ 700 MW și, atunci când funcționează simultan, asigură în jur de 20% din producția de energie electrică. Pentru a compensa ieșirea a 1.400 de MW din sistem, România a fost nevoită să apeleze mai mult la importuri și la celelalte surse interne pentru echilibrarea sistemului.

În ceea ce privește repornirea Reactorului 2, trebuie notat că funcționarea Reactorului 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va conduce la o scădere a nivelului în bazinul de aspirație a apei de răcire. Astfel, pornirea celui de-al doilea reactor depinde de o creștere susținută a nivelului Dunării.

„Odată îndeplinite aceste condiții, Unitatea 2 va putea fi repornită și sincronizată ulterior la SEN. Nuclearelectrica își reafirmă angajamentul ferm de a produce energie nucleară, o sursă sigură, fiabilă și fără emisii de carbon, esențială pentru securitatea energetică a României”, a transmis miercuri Nuclearelectrica, compania de stat ce operează centrala de la Cernavodă.

Probleme mari pentru sistemul energetic, în lipsa energiei nucleare

De notat că sistemul energetic național a avut dificultăți în ultimele zile, iar joi seară România a realizat importuri masive de energie electrică pentru a acoperi deficitul de producție și pentru a ține lumina aprinsă. Nivelul maxim al importurilor a depășit joi seară, la un moment dat, 3.400 MW, în condițiile în care producția eoliană s-a redus la numai câteva sute de MW, față de aproximativ 2.700–2.800 MW cu două zile înainte. Importurile s-au apropiat astfel de capacitatea maximă transfrontalieră, de circa 4.000 MW.

Joi, la ora 18:30, consumul de energie electrică s-a situat la un maximum zilnic de 7.899 MW, în timp ce producția internă a fost de numai 4.498 MW, potrivit datelor Transelectrica. Diferența, de 3.401 MW, a fost acoperită din importuri, în condițiile în care producția eoliană a fost la acel moment de numai 273 MW, iar producția nucleară a continuat să fie zero.

De altfel, România a riscat marți seară un black-out în Sistemul Energetic Național, după o avarie la o linie de evacuare de 400 kV care a dus la oprirea centralei pe gaze de 860 de MW de la Brazi a Petrom, într-un moment în care cele două reactoare de la Cernavodă erau oprite, iar consumul s-a situat în apropierea pragului de 8.000 MW.

Sistemul a rămas marți seară în echilibru, fără ca marii consumatori să fie deconectați, în mare datorită producției eoliene, care s-a apropiat de 3.000 MW, alături de creșterea producției hidro (200-300 MW), importuri 1.200-1.300 MW) și aportul noii centrale de la Mintia, aflată încă în probe, dar care a pompat în jur de 600 de MW în sistem, după cum a scris publicația specializată E-nergia.ro, citând surse din sistem.

În lipsa aportului masiv al vântului, deficitul care ar fi trebuit acoperit din alte surse – centrale dispecerizabile, importuri sau, în ultimă instanță, reducerea consumului – risca să depășească 4.000 de MW, adică limita capacității transfrontaliere de import a României.

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