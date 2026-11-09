Cernavodă pornește și Reactorul 2 – Centrala va reveni la capacitate maximă la mijlocul săptămânii

Secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost inițiată, a anunțat Ministerul Energiei. Decizia vine după o analiză a directorilor de la Cernavodă și după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată, vineri, la Sistemul Energetic Național.

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă urmează să intre în funcțiune marți.

„Luni, 9 noiembrie 2026, la ora 00:42, a fost inițiată secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Intrarea în funcțiune este estimată pentru marți, 10 noiembrie 2026”, a anunțat, luni, Ministerul Energiei, într-o informare de presă.

Nuclearelectrica SA a anunțat anterior că Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național în după-amiaza zilei de vineri, iar luni, la ora 10:10, introducea în sistem 519 MW. Puterea Reactorului 2 va fi crescută treptat și va funcționa pe mai multe paliere de putere, urmând ca la mijlocul săptămânii să ajungă la capacitate și să reintre și el în regimul normal de funcționare.

Nuclearelectrica anunțase săptămâna trecută că funcționarea Unității 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va conduce la scăderea nivelului în bazinul de aspirație. „Prin urmare, pornirea Unității 2 depinde de o creștere susținută a nivelului Dunării. Odată îndeplinite aceste condiții, Unitatea 2 va putea fi repornită și sincronizată ulterior la SEN”, transmitea compania săptămâna trecută.

Unitatea 1 a centralei nucleare a fost oprită controlat în 28 iulie, iar Unitatea 2 a fost deconectată treptat în 13 august, ducând la oprirea totală a centralei, din cauza debitului scăzut al Dunării.

Sâmbătă, directorul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă (CNE), Romeo Urjan, declara că nivelul Dunării în zona centralei este de 2,08 metri, acesta fiind suficient pentru funcționarea Unității 1. În ceea ce privește pornirea Unității 2, acesta spunea că este un proces mai complex. El anunța că luni va avea loc o discuție în urma căreia s-ar putea decide când va fi repornită Unitatea 2.

Sâmbătă, premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, au vizitat Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Vizita a avut loc la o zi după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național, la peste trei luni după ce a fost oprită.

Probleme mari pentru sistemul energetic, în lipsa energiei nucleare

De notat că sistemul energetic național a avut dificultăți în ultimele zile, iar joi seară România a realizat importuri masive de energie electrică pentru a acoperi deficitul de producție și pentru a ține lumina aprinsă. Nivelul maxim al importurilor a depășit joi seară, la un moment dat, 3.400 MW, în condițiile în care producția eoliană s-a redus la numai câteva sute de MW, față de aproximativ 2.700–2.800 MW cu două zile înainte. Importurile s-au apropiat astfel de capacitatea maximă transfrontalieră, de circa 4.000 MW.

Joi, la ora 18:30, consumul de energie electrică s-a situat la un maximum zilnic de 7.899 MW, în timp ce producția internă a fost de numai 4.498 MW, potrivit datelor Transelectrica. Diferența, de 3.401 MW, a fost acoperită din importuri, în condițiile în care producția eoliană a fost la acel moment de numai 273 MW, iar producția nucleară a continuat să fie zero.

De altfel, România a riscat marți seară un black-out în Sistemul Energetic Național, după o avarie la o linie de evacuare de 400 kV care a dus la oprirea centralei pe gaze de 860 de MW de la Brazi a Petrom, într-un moment în care cele două reactoare de la Cernavodă erau oprite, iar consumul s-a situat în apropierea pragului de 8.000 MW.

Sistemul a rămas marți seară în echilibru, fără ca marii consumatori să fie deconectați, în mare datorită producției eoliene, care s-a apropiat de 3.000 MW, alături de creșterea producției hidro (200-300 MW), importuri 1.200-1.300 MW) și aportul noii centrale de la Mintia, aflată încă în probe, dar care a pompat în jur de 600 de MW în sistem, după cum a scris publicația specializată E-nergia.ro, citând surse din sistem.

În lipsa aportului masiv al vântului, deficitul care ar fi trebuit acoperit din alte surse – centrale dispecerizabile, importuri sau, în ultimă instanță, reducerea consumului – risca să depășească 4.000 de MW, adică limita capacității transfrontaliere de import a României.

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