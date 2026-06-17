Cererea IMM-urilor pentru garanții a crescut în 2026 – BNR avertizează că portofoliile garantate se confruntă cu o deteriorare accelerată a calității creditelor

Interesul companiilor pentru garanțiile acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) continuă să crească în 2026, pe fondul unui climat economic caracterizat de incertitudini și al unei nevoi ridicate de finanțare pentru capital de lucru și investiții, transmite instituția.

Pe de altă parte, cea mai recentă analiză a Băncii Naționale a României arată că, deși programele de garantare au extins accesul firmelor la creditare, maturizarea acestor portofolii este însoțită de o deteriorare vizibilă a calității creditelor, rata neperformanței ajungând la 9%.

FNGCIMM: utilizarea plafoanelor de garantare a urcat până la 70%

În primele șase luni din 2026, plafoanele de garantare administrate de FNGCIMM au fost utilizate într-o proporție cuprinsă între 38% și 70%, semnalând o intensificare a cererii pentru instrumentele de garantare și confirmând rolul instituției în susținerea accesului IMM-urilor la finanțare.

În perioada analizată, FNGCIMM a acordat 417 garanții din surse proprii, în valoare totală de aproximativ 500 milioane de lei.

„Prin produsele de garantare din surse proprii FNGCIMM, asigurăm continuitatea finanțării IMM-urilor și contribuim activ la stabilitatea economică. Într-un climat economic volatil, garanțiile acordate de FNGCIMM devin un instrument esențial pentru susținerea creditării și pentru dezvoltarea companiilor românești”, a declarat Cătălin Leonte, directorul general al FNGCIMM.

Cel mai solicitat produs rămâne garanția PLAFON, prin care instituția a acordat în primele șase luni ale anului 304 garanții în valoare de peste 220 milioane de lei. Instrumentul poate acoperi până la 80% din valoarea creditelor pentru capital de lucru sau investiții, cu plafoane de finanțare cuprinse între 1,6 și 2,4 milioane de lei, în funcție de banca finanțatoare.

Pe locul al doilea se situează garanția OPTIMM, destinată finanțărilor rapide pentru capital de lucru. În perioada ianuarie-iunie 2026 au fost acordate 118 garanții în valoare de aproximativ 24,6 milioane de lei, produsul permițând garantarea a până la 80% din credite de maximum 500.000 de lei.

Pentru proiectele de investiții de dimensiuni mari, FNGCIMM a acordat cinci garanții EXPRESĂ, în valoare totală de aproape 10,8 milioane de lei, în timp ce facilitatea de refinanțare a creditelor contractate prin programele IMM INVEST PLUS și IMM PLUS a fost utilizată pentru două garanții, însumând aproximativ 820.000 de lei.

Separat, prin fondurile administrate pentru Ministerul Agriculturii, instituția a emis 104 garanții în valoare de peste 254,7 milioane de lei, destinate fermierilor și companiilor din sectorul agricol.

BNR: garanțiile au extins accesul la finanțare, dar au finanțat în principal capitalul de lucru

Potrivit celui mai recent Raport asupra stabilității financiare (din decembrie 2025), în perioada 2020-2024 statul a susținut credite garantate în valoare de peste 60 miliarde de lei, ceea ce a permis extinderea semnificativă a accesului companiilor la finanțare.

Aproximativ 27% dintre firmele cu credite bancare aveau la jumătatea anului 2025 cel puțin un credit garantat de stat, iar aproape o treime dintre acestea nu apelaseră anterior la finanțare bancară în ultimii cinci ani.

Analiza BNR arată însă că structura acestor finanțări a fost dezechilibrată. Peste 70% din portofoliul creditelor garantate a fost reprezentat de credite de trezorerie, utilizate pentru finanțarea activității curente, în timp ce finanțările pentru investiții au reprezentat în medie doar 15% din totalul creditelor garantate în perioada iunie 2020 – iunie 2025.

BNR arată că programele au avut un efect limitat asupra performanței economice a firmelor. Instituția nu a identificat îmbunătățiri semnificative ale cifrei de afaceri sau ale valorii adăugate brute după accesarea garanțiilor, fiind observat în schimb un efect pozitiv asupra ocupării forței de muncă.

Calitatea portofoliilor garantate se deteriorează

În plus, pe măsură ce portofoliile de credite garantate au ajuns la maturitate, rata neperformanței a crescut accelerat.

Astfel, rata creditelor neperformante aferente finanțărilor garantate de stat a urcat de la 4,9% în septembrie 2024 la 9% în septembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 5,1 puncte procentuale într-un singur an. Evoluția a fost mai pronunțată decât în cazul creditelor fără garanție de stat și reflectă deteriorarea disciplinei financiare a companiilor într-un context economic dificil.

În paralel, BNR observă că după perioada de expansiune rapidă din anii 2020-2023, stocul creditelor garantate de stat a intrat pe o tendință de scădere după finalul anului 2024, în timp ce finanțarea bancară fără garanții de stat continuă să crească cu aproximativ 10% anual.

În acest context, banca centrală recomandă regândirea programelor de garantare astfel încât resursele publice să fie orientate cu prioritate către investiții și către sectoare considerate strategice pentru economia României – securitatea alimentară și energetică, industria de apărare și domeniile cu valoare adăugată ridicată, inclusiv inteligența artificială.

De asemenea, BNR susține diversificarea instrumentelor de finanțare și consolidarea rolului Băncii de Investiții și Dezvoltare, pentru ca garanțiile de stat să genereze un impact economic mai consistent pe termen lung.

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