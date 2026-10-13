Cererea globală de cărbune crește pe măsură ce deficitul de GNL de pe piață se accentuează – Inclusiv Europa importă tot mai mult cărbune

Livrările de gaze naturale lichefiate (GNL) din Golful Persic sunt cu 75% mai mici față de nivelurile de dinaintea datei de 28 februarie, când SUA alături de Israel au atacat Iranul, iar prețurile au crescut cu peste 40% față de începutul anului.

Cu toate acestea, cererea de încălzire este în creștere pe măsură ce se apropie iarna. În Europa, contractul de referință pentru gazele naturale cu livrare în noiembrie se tranzacționează la peste 81 de euro pe MWh. În Asia, prețul spot al GNL a depășit cotațiile din Europa, atrăgând astfel mai multe transporturi spre est. În același timp, cărbunele a ajuns să fie cu cu 80% mai ieftin decât GNL-ul, scrie Reuters.

Consumul de cărbuni este descurajat de mai multe reglementări care țin de politicile climatice, deoarece generează cele mai mari cantități de CO2, precum și alte gaze poluante și particule solide în suspensie. Cu toate acestea, cărbunii au rămas un combustibil de bază pentru funcționarea sistemului energetic global datorită costurilor reduse, abundenței și fiabilității sale.

Chiar și cu aceste avantaje, exporturile globale de cărbune sunt în scădere, fenomen alimentat de reglementările menționate anterior – care au scumpit producția de electricitate pe bază de cărbune în multe regiuni ale lumii. Însă situația s-a schimbat după ce SUA și Israelul au atacat Iranul, declanșând un conflict care a perturbat grav comerțul cu gaze naturale și petrol.

În luna septembrie, Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a estimat că cererea de cărbune va atinge anul acesta un nivel record – în ciuda eforturilor de atingere a obiectivului net-zero emisii până în 2040, a înmulțirii capacităților de export și import GNL și a închiderii multor termocentrale pe cărbune din Europa și America de Nord. Iar în continuare se preconizează o intensificare a achizițiilor de cărbune în T4/2026, odată cu intrarea în sezonul de vârf al cererii pentru încălzire.

Până la finele lui septembrie, exporturile globale de cărbuni păreau că vor înregistra o scădere anuală, după cum remarca Reuters, însă ultimul trimestru al anului ar putea inversa această tendință.

De fapt, este aproape sigur că pe ansamblu exporturile globale pe întreg anul vor fi în creștere. Cărbunele energetic vândut de Australia pentru Asia se tranzacționează cu un discount de 80% față de GNL, la 26 de dolari per milion de unități termice britanice (mmBtu), în creștere față de 25,25 dolari per mmBtu la începutul săptămânii.

„Cererea de GNL din Asia este sensibilă la preț și este puțin probabil ca cumpărătorii chinezi să caute să facă achiziții pe piața spot, cu excepția cazului în care prețurile revin la nivelurile anterioare, ceea ce este improbabil în viitorul apropiat”, a declarat pentru Reuters, la începutul acestei luni, Toby Copson, partener la Davenport Energy.

Motivul pentru care această situație nu se va schimba prea curând este că numărul vaselor încărcate cu GNL care tranzitează Strâmtoarea Ormuz rămâne mult mai mic decât înainte de începerea războiului. Deși serviciile de monitorizare a transporturilor navale raportează o îmbunătățire a fluxurilor de GNL din Orientul Mijlociu în luna septembrie, chiar și aceste volume sporite rămân mult sub mediile înregistrate înainte de conflict.

Se estimează că, în septembrie, 21 de nave cu GNL au tranzitat prin Strâmtoarea Ormuz – cele mai multe din lunile care au trecut de la începutul războiului din Iran, dar totuși sub nivelul de peste 60 de nave înregistrate anterior conflictului, conform datelor privind transportul maritim compilate de Reuters și publicate la începutul lunii octombrie. Pe lângă situația de forță majoră prelungită invocată de QatarEnergy pentru terminalele sale de GNL, un alt motiv îl reprezintă frecvența sporită a atacurilor asupra petrolierelor și navelor de transport în această zonă maritimă. Doar în ultimele două săptămâni au avut loc 20 de atacuri asupra navelor în Golful Persic – majoritatea fiind petroliere sau nave de transport GNL.

Între timp, cărbunele nu constituie o țintă pentru atacuri. Cărbunele australian de referință se tranzacționează la un preț echivalent cu 5,40 dolari per mmBtu. Acest nivel ar putea determina orice guvern să-și reconsidere planurile de tranziție energetică ce favorizează gazul natural lichefiat – care se tranzacționează la 26 de dolari per mmBtu – desigur, cu condiția ca acel guvern să nu fi închis deja termocentralele pe cărbune.

Această situație este valabilă în special pentru cei mai mari importatori de energie din lume: Japonia, Coreea de Sud și China. Maguire, de la Reuters, a calculat – folosind date furnizate de Kpler – că aceste trei țări au importat, cumulat, 122 de milioane de tone de cărbune în trimestrul al treilea al acestui an. Cererea de cărbune din trimestrul al treilea a fost impulsionată de căldura din timpul verii care a urcat cererea de energie pentru răcirea spațiilor spațiilor de locuit, însă cererea pentru încălzire este mult mai consistentă: Japonia, China și Coreea de Sud importau cărbune într-un ritm de 143 de milioane de tone pe trimestru, în 2024 și 2025 – cifre înregistrate încă dinainte de izbucnirea războiului.

Cu toate reglementările climatice, importurile de cărbune cresc și în Europa, regiunea cea mai ostilă utilizării acestui combustibil. Pe fondul războiului, care a propulsat prețurile gazelor la niveluri maxime ce nu mai fuseseră atinse din 2022, și în condițiile în care Uniunea Europeană și-a restrâns opțiunile privind furnizorii prin interzicerea importurilor de resurse energetice rusești, importurile de cărbune în blocul comunitar au crescut semnificativ în acest an. De exemplu, volumul total din luna iunie a fost cu 43% mai mare față de aceeași lună din anul precedent.

În acest context, Indonezia – cel mai mare exportator de cărbune din lume – a decis să implementeze cote de producție și modificări ale politicilor din acest sector, măsuri care au dus la o scădere a exporturilor sale cu până la 23% în luna august. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) estimează că producția de cărbune a țării va scădea cu peste 12 milioane de tone în acest an, invocând cotele de producție mai reduse, discuțiile politice privind mecanismele de partajare a veniturilor cu operatorii minieri, precum și posibilitatea transferului controlului asupra exporturilor către o singură entitate de stat. Această situație ar putea duce la creșterea prețurilor cărbunelui în perioada de vârf a cererii. Totuși, este puțin probabil ca prețurile cărbunelui să ajungă vreodată la nivelul celor pentru practicate în cazul GNL.

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