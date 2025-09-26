Cererea de servicii prestate companiilor a crescut semnificativ în iulie – IT-ul se redresează, economia se zbate să-și revină

Cifra de afaceri din serviciile prestate întreprinderilor a marcat o creștere semnificativă în iulie, atât față de luna anterioară, cât și față de aceeași lună a anului trecut.

Astfel, comparativ cu iunie, în iulie creșterea a fost de 3,3% (serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate), și de 3,9% (serie brută). Față de iulie 2024, creșterea este de 8,6% (serie ajustată) și 9,2% (serie brută), marcând un reviriment puternic față de anul trecut.

Rezultatele bune din luna iulie demonstrează o îmbunătățire a activității din sectorul serviciilor prestate companiilor pentru perioada cumulată de șapte luni, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, ca serie brută, cifra de afaceri pe sector a crescut cu 0,6%, dar a scăzut cu 0,2% ca serie ajustată, indicând oscilații temporare pe fondul unor influențe sezoniere.

Cea mai bună evoluție se înregistrează în domeniul activități de servicii informatice și în tehnologia informației, care în S1 2025 au avut o pondere de 7,4% la formarea PIB și o contribuție de 0,1 puncte procentuale la creșterea PIB de +0,3% din prima jumătate a acestui an.

Cifra de afaceri generată de activităţi de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei a crescut în iulie 2025, cu 17,8%, comparativ cu aceeași lună din 2024.

Cu o accelerare care a prins deja contur și continuarea tendinței pozitive, sectorul IT (informații și comunicații) ar putea livra o surpriză economică pozitivă în acest an.

Singurele sectoare care s-au contract în primele șapte luni, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut au fost producțiile cinematografice, emisiunile TV și serviciile informatice și IT cu o cifre de afaceri în scădere cu -19,7%, respectiv 0,7%. Transporturile au crescut cu 0,8% alături de categoria alte servicii prestate întreprinderilor (+2,8%)

Activitatea serviciilor din luna iulie, raportată la iunie, sectorul transporturilor a avut cea mai mare contribuție la creșterea lunară, cu o creștere de 12,6%, urmat de comunicații (+3,6%), alte servicii prestate întreprinderilor (+2,4%) și activități de servicii informatice (+0,9%). În schimb, activitățile cinematografice și de difuzare TV au scăzut cu 6,6% față de luna precedentă.

În perioada ianuarie-iulie 2025, cel mai mare avans s-a înregistrat pentru activități de consultanță în management, care au crescut cu 28,8%.

Redresarea din luna iulie a activității din serviciile prestate în special întreprinderilor este importantă deoarece reflectă dinamica economiei. Creșterea cererii pentru serviciile de transport, comunicații, IT și consultanță denotă o tendință de creștere, în special a sectorului privat al economiei.

