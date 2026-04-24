Cererea de panouri solare s-a triplat în Europa de când a început războiul din Iran

Instalarea de panouri fotovoltaice în gospodăriile din Europa a crescut spectaculos de când războiul din Orientul Mijlociu a declanșat o nouă criză a aprovizionării cu petrol și gaze și a crescut prețurile la energie.

Cererea din partea gospodăriilor și companiilor care doresc să instaleze sisteme solare pe acoperișuri a crescut vertiginos în martie și continuă să crească puternic și în aprilie, pe măsură ce consumatorii caută să se protejeze de creșterea prețurilor la gaze și electricitate, au declarat pentru Reuters angrosiștii de echipamente și companiile de utilități din domeniul energiei regenerabile din nord-vestul Europei.

Evoluția prețului gazelor și energiei în luna martie în UE și SUA (26 februarie=100)

Cererea de panouri solare pentru instalarea lor pe acoperișuri în Germania, Olanda și Marea Britanie a crescut cu rate cuprinse între 30% și 50% de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, în 28 februarie, potrivit unor manageri din industrie care au vorbit cu Reuters.

Vânzările angrosistului german de echipamente solare Solarhandel24 s-au triplat luna trecută și urmează să se tripleze din nou în aprilie, pe fondul creșterii cererii de panouri fotovoltaice pentru acoperișuri, au declarat reprezentanții companiei pentru Reuters.

Furnizorul german de instalații solare Enpal a raportat, de asemenea, o cerere puternică de panouri solare pentru acoperișuri, ceea ce a dus la o creștere de 30% a comenzilor în martie față de anul precedent și se așteaptă la o creștere suplimentară de 33% în aprilie.

Capacitatea panourilor solare instalate anual în Uniunea Europeană (GW)

Piața europeană a panourilor solare s-a contractat ușor anul trecut, instalațiile individuale contând pentru 14% din totalul capacității nou instalate, jumătate din ponderea din 2021.

Regatul Unit dorește, de asemenea, să stimuleze instalațiile solare pe acoperișuri, ca parte a măsurilor guvernamentale dezvăluite săptămâna aceasta și care vizează combaterea influenței excesive a prețurilor la gaze asupra prețurilor la electricitate.

Firma britanică OVO Energy arată într-o analiză realizată luna trecută că există aproximativ 13,7 milioane de locuințe în Regatul Unit care s-ar preta pentru instalarea de panouri solare – aproape jumătate din totalul clădirilor rezidențiale. Dacă acestea ar fi instalate, ar genera 28,5 terawați-oră (TWh) de energie regenerabilă în fiecare an – suficientă energie pentru a încărca toate cele 1,2 milioane de vehicule electrice din Regatul Unit timp de aproape 10 ani, spune OVO Energy.

Separat, asociația companiilor de profil SolarPower Europe a calculat într-un studiu că utilizarea energiei solare în UE a generat economii de 112 milioane de euro zilnic în primele 17 zile ale conflcitului din Orientul Mijlociu – economii rezultate din diminuarea importurilor de combustibili focili.

Fără electricitatea produsă de panourile fotovoltaice, factura de import a combustibililor fosili a UE ar fi fost cu 32% mai mare decât este în prezent, potrivit studiului SolarPower.

***