Dragoș Pîslaru: ”Cererea de plată 4 din PNRR este în valoare de 2,6 mld. euro, consider că o vom primi integral”. Ce se întâmplă cu restanțele din cererea de plată 3

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, după şedinţa de Guvern, că cererea de plată 4 din PNRR este în valoare de 2,62 miliarde şi consideră că o vom primi integral.

Pîslaru a mai afirmat că, cel mai probabil, restanţele din cererea de plată 3 vor fi cuplate şi vom avea o plată unică din partea Comisiei Europene, astfel că vom depăşi 3 miliarde de euro încasări din PNRR.

”Astăzi este o zi bună pentru România, este o zi în care coaliţia arată că poate livra reformele necesare. Discutăm de două decizii importante, una este legată de Romsilva şi această hotărâre de guvern închide jalonul 24 şi cealaltă este legată de decarbonizare şi închide jalonul 119. Este important de înţeles că, cu aceste două reforme pe care guvernul iată le împinge mai departe şi cu adoptarea bugetului pe care o avem acum în lucru, închidem ultimile necesităţi de clarificare pe cererea de plată 4 şi ţinta noastră este ca la sfârşitul lunii martie să avem totul clarificat pentru aprobarea preliminară a Comisiei Europene, atât pentru cererea de plată 4 cât şi pentru cererea de plată 3. Estimarea, evident, este de a avea peste 3 miliarde de euro care să fie aprobate pentru România şi este important să înţelegem că e un pas semnificativ în implementarea PNRR”, a declarat Dragoş Pîslaru, conform News.ro.

Ședință la Palatul Victoria pentru monitorizarea implementării PNRR

Ministrul a anunţat că în cursul zilei de vineri va avea loc o întâlnire cu ministerele, sub coordonarea prim-ministrului pentru a monitoriza implementarea PNRR.

”Mecanismul de analiză de risc este deja elaborat. Am avut acea întâlnire de comitet interministerial. În perioada următoare voi prezenta şi public detaliile cu privire la implementare şi cu privire la măsurile remediale”, a afirmat el.

Ministrul Investiţiilor a dat explicaţii și despre cererea de plată 3, despre care a spus că cuplează mai multe jaloane.

”În acest moment nu o să intru în detaliu cum se va forma suma pe care o vom încasa. Ce vă pot spune doar este că, aşa cum a spus şi prim-ministrul după întâlnirea de succes de săptămâna trecută (de la Bruxelles), ce avem de la Comisia Europeană este o confirmare că se va uita constructiv pe argumentele pe care noi le-am pus pe masă. Evident că în acest moment aşteptăm să vedem analiza Comisiei”, a subliniat ministrul.

Dragoş Pîslaru a mai spus că în acest moment Comisia Europeană a acceptat dovezile pe care oficialii români le-au urcat în sistem.

”Decizia cu privire la care va fi cuantumul acestei plăţi şi care va fi cuantumul întregii cereri de plată 3 este ceva ce urmează să aflăm după ce terminăm analiza şi evident că pe cererea de plată 3 avem şi noi câteva observaţii pe care le mai transmitem Comisiei în urma discuţiei de luni. (..) Vom avea cel mai probabil o posibilă estimare spre sfârşitul acestei luni şi poate o confirmare chiar mai rapidă cu privire la cererea de plată 3”, a mai spus ministrul Investiţiilor.

