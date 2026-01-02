Cercetarea universitară transformă startup-urile în unicorni: Spin-off-urile universitare europene din deep tech și științele vieții au obținut finanțări de 9 mld. dolari în 2025

Universitățile și laboratoarele de cercetare europene s-au dovedit a fi adevărate tezaure pentru tehnologiile de vârf. Din ce în ce mai multe cercetări academice se transformă în spin-off-uri universitare — startup-uri create pentru a valorifica direct rezultatele cercetării științifice sau tehnologice realizate într-o universitate, potrivit TechCrunch.

Aceste companii nu doar că pun în practică inovațiile academice, dar atrag și finanțări semnificative de la investitori de tip venture capital: în 2025 acestea au fost evaluate la circa 9,1 mld. dolari.

În plus, conform raportului European Spinout Report 2025 realizat de Dealroom, 76 dintre aceste companii europene din domeniul deep tech și al științelor vieții au atins fie evaluări de peste 1 miliard de dolari, fie venituri de peste 100 de milioane de dolari — fie ambele.

Printre ele se numără unicornuri precum Iceye, IQM, Isar Aerospace, Synthesia și Tekever, care inspiră tot mai multe fonduri să sprijine astfel de inițiative.

Un nou val de locații europene capabile să genereze spin-off-uri inovatoare

Rundele mari de finanțare în 2025 arată apetitul investitorilor pentru sectoare extrem de diverse: de la energia nucleară (Proxima Fusion) la drone cu utilizare duală (Quantum Systems), acum evaluate la peste 3 miliarde de dolari. Multe dintre aceste startup-uri se bazează pe cercetare realizată în laboratoare specializate, motiv pentru care există un val de locații europene capabile să genereze spin-off-uri inovatoare, nu doar centrele tradiționale precum Cambridge, Oxford sau ETH Zurich.

Construirea de relații cu hub-uri din afara acestor centre de top poate fi o strategie de diferențiere.

„Instituțiile de cercetare nordice dețin un potențial extraordinar, neexploatat,” a declarat PSV Hafnium într-un comunicat.

Fondul danez este el însuși un spin-off al Universității Tehnice din Danemarca (DTU), dar investește și în alte țări nordice.

De exemplu, unul dintre cele nouă startup-uri finanțate până acum este SisuSemi, un proiect finlandez care valorifică un deceniu de cercetare la Universitatea din Turku pentru a aduce tehnologie inovatoare de curățare a suprafețelor în industria semiconductorilor.

Un punct nevralgic rămâne capitalul pentru creștere

Această creștere a finanțărilor vine în completarea granturilor, a suportului pentru comercializare și a condițiilor de investiții îmbunătățite, creând un mediu tot mai prietenos pentru spin-off-urile europene.

Potrivit Dealroom, spin-off-urile universitare europene din deep tech și științele vieții au strâns în 2025 finanțări de aproximativ 9,1 miliarde de dolari, fiind aproape de atinge un record istoric.

Totuși, un punct nevralgic rămâne capitalul pentru creștere, esențial pentru a transforma startup-urile promițătoare în lideri globali.

Autorii raportului subliniază că acest decalaj „nu este specific spin-off-urilor, ci afectează întreg ecosistemul de startup-uri din Europa.”

De altfel, aproape jumătate din finanțările de stadiu avansat pentru deep tech și life sciences provin din afara Europei, în principal din SUA.

Deși această proporție a scăzut în timp, Europa nu va putea valorifica pe deplin investițiile în talente și cercetare decât dacă reușește să atragă mai mult capital pentru creștere pe plan local.

