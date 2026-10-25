CEO-ul Volvo: piața chineză este pierdută pentru producătorii auto occidentali. Volvo va construi mașini proiectate și dezvoltate în China

Directorul executiv al Volvo Car AB (marcă suedeză deținută de chinezii de la Geely) spune că piața pentru mașinile dezvoltate de companii occidentale în China dispare rapid, determinând producătorul auto suedez să accelereze reducerile de personal, ajungând la aproximativ 6% din forța sa de muncă, relatează Bloomberg.

Pe lângă problemele din China, Volvo a menționat costurile generate de tarifele vamale din SUA, precum și eliminarea subvențiilor pentru vehiculele electrice în această țară.

Această recunoaștere vine în contextul în care acțiunile Volvo au scăzut cu 27%, atingând un minim istoric în primele ore de tranzacționare la bursa din Stockholm, după raportarea unei pierderi în al treilea trimestru. Vânzările în China au scăzut cu peste 40% în această perioadă, pe fondul dominanței mărcilor locale în segmentul vehiculelor electrice (EV) și al declinului general al pieței chineze, cauzat de o contracție a consumului.

„Nimeni nu va mai avea succes folosind vechea rețetă – mașini dezvoltate la nivel global în Europa și vândute la un preț premium” în China, a declarat vineri directorul executiv Håkan Samuelsson, în cadrul unei conferințe. „Acele vremuri au apus.”

Marii producători auto europeni se restructurează

Restructurările mai drastice pentru reducerea costurilor adoptat de Volvo reprezintă demersuri similare ale altor mari producători auto precum Volkswagen AG și BMW AG, care încearcă să devină mai eficienți pentru a face față concurenței tot mai mari din China. De asemenea, aceștia își intensifică parteneriatele locale în China și își dezvoltă echipele de creație pentru a concepe funcționalități care să răspundă mai bine preferințelor consumatorilor chinezi. Comentariile lui Samuelsson sugerează că aceste măsuri s-ar putea dovedi insuficiente.

BMW urmează să înceapă luna viitoare vânzarea noului său SUV, modelul iX3, în China; totodată, cel mai mare producător mondial de mașini de lux și-a revizuit în scădere estimările în luna iunie, invocând perspectivele tot mai sumbre pe cea mai importantă piață a sa. Volkswagen a luat o măsură similară luna trecută.

Volvo va construi mașini proiectate și dezvoltate în China

Samuelsson a recunoscut că a subestimat rapiditatea transformării pieței auto din China. Marca suedeză, deținută din 2010 de grupul chinez Geely, se va baza în viitor pe tehnologia și platformele vehiculelor furnizate de compania-mamă chineză pentru a rămâne competitivă, a precizat Samuelsson.

„În China, trebuie să revii cu produse dezvoltate regional, echipate cu software chinezesc; în acest sens, avem, desigur, un avantaj uriaș, putând colabora la dezvoltarea acestor mașini împreună cu Geely”, a declarat el într-un interviu pentru Bloomberg Television.

Dificultățile Volvo au devenit evidente vineri, când compania a raportat trecerea pe pierdere – o pierdere mult mai mare decât cea anticipată de analiști. Producătorul auto a anunțat măsuri de reducere a costurilor, menite să genereze economii de cinci miliarde de coroane (504 milioane de dolari, respectiv 643,8 milioane de dolari).

Pe lângă problemele din China, Volvo a invocat costurile generate de tarifele vamale din SUA, precum și eliminarea subvențiilor pentru vehiculele electrice pe acea piață.

Modele specifice adaptate pentru piața chineză

Pentru a redresa situația, compania intenționează să lanseze, până la sfârșitul deceniului, șapte modele noi pentru piețele occidentale și șase modele adaptate specific pentru piața din China.

În Europa, Volvo a reușit să-și crească vânzările, în ciuda intensificării concurenței din partea mărcilor chinezești. Inițiativa Uniunii Europene de a limita importurile de vehicule hibride din China ar putea oferi doar un ajutor temporar, având în vedere că producători precum BYD Co. își înființează capacități de producție chiar în această regiune.

Samuelsson, care a revenit în funcție în aprilie 2025 – după ce a condus Volvo timp de un deceniu, până în 2022 –, se pregătește să predea postul de CEO lui Klaus Zellmer, fostul șef al mărcii Skoda. Managerul german urmează să preia conducerea cel târziu la data de 1 octombrie 2027.

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