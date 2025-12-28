CEO-ul Stellantis avertizează că noul pachet pentru industria auto al UE nu va aduce mult dorita creștere a sectorului în regiune

Directorul general al Stellantis, Antonio Filosa, a declarat într-un interviu pentru Financial Times că noul pachet de măsuri adoptat săptămâna trecută de Uniunea Europeană nu încurajează investițiile companiilor auto în Europa.

Stellantis este un producător franco-italiano-american de automobile cu sediul central în Amsterdam, Țările de Jos, rezultat din fuziunea producătorilor PSA și FCA, după încheierea unui acord de fuziune 50%-50% din anul 2020.

Stellantis este utilizat exclusiv ca marcă corporativă, în timp ce numele și siglele mărcilor constitutive ale grupului au rămas neschimbate după finalizarea acordului de fuziune. Printre mărcile grupului se numără Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Fiat, Jeep, Lancia, Opel și Peugeot.

Comisia Europeană a anunţat marţi un set de propuneri care include renunţarea la interdicţia de facto privind vânzarea de maşini noi cu motoare cu combustie internă din 2035, o decizie care a divizat puternic industria auto.

„Nu se regăsește niciuna dintre măsurile urgente necesare pentru a readuce sectorul auto european pe creştere”, a spus Filosa.

„Fără creştere, devine foarte dificil să te gândeşti la investiţii suplimentare”, a adăugat el.

Şeful Stellantis a avertizat că, în lipsa unor investiţii noi, va fi greu de construit un lanţ de aprovizionare rezilient, esenţial pentru locurile de muncă din Europa, prosperitatea economică şi securitatea continentului.

Într-un comunicat oficial publicat după anunţarea propunerilor europene, Stellantis a transmis că pachetul UE nu abordează provocări-cheie ale industriei, printre care lipsa unei foi de parcurs clare pentru vehiculele comerciale uşoare şi insuficienta flexibilitate privind ţintele de emisii stabilite pentru 2030 în cazul autoturismelor.

Declaraţiile vin într-un moment de presiune tot mai mare asupra producătorilor auto europeni, confruntaţi simultan cu tranziţia costisitoare către electrificare, concurenţa companiilor chineze şi incertitudinile legate de politicile industriale şi de mediu ale Uniunii Europene.

