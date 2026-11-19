CEO-ul Microsoft, Satya Nadella (Foto), a explicat motivul pentru care, în luna octombrie, a oferit pachete compensatorii pentru încetarea voluntară a contractului de muncă unui număr de 60.000 de angajați – îndemnându-i, practic, să plece de bunăvoie, în loc ca reducerea personalului să se facă printr-un nou val masiv de concedieri.

Pe scurt, el a spus că principalul motiv îl reprezintă inteligența artificială (AI) – dar nu la modul în care v-ați putea aștepta, insistă el. Nadella nu susține că înlocuiește angajații cu AI, în special pe inginerii de software. El explică faptul că reorganizează Microsoft într-o companie în care toată lumea folosește AI pentru a-și desfășura activitatea, iar rolurile angajaților devin axate pe gestionarea acestei tehnologii.

Oferta de plecare voluntară a avut scopul „de a ne asigura că fiecare simte, cel puțin, că are puterea de a lua propriile decizii”, a declarat el în cadrul evenimentului DealBook Summit, într-un dialog cu Andrew Ross Sorkin.

„Să luăm exemplul dezvoltării de software. Am trecut de la mentalitatea: «Ei bine, nu credem că AI va putea vreodată să creeze software», la o etapă în care ne-am întrebat brusc: «Uau, poate crea tot software-ul; de ce mai avem nevoie de ingineri de software?». Iar acum redescoperim că dezvoltarea de software de către ingineri este cât se poate de actuală și că, de fapt, va înflori – doar că modul în care este organizată echipa și natura muncii unui inginer de software au ajuns într-un nou punct de referință”, a explicat el.

Pentru unii oameni, „o astfel de reorganizare și schimbare este destul de dificilă, nu-i așa?”, a adăugat el, „dar, pur și simplu, trebuie făcută”.

A oferit exemplul echipei care dezvoltă „Cowork” – agentul bazat pe AI din aplicațiile Microsoft 365. A precizat că echipa este formată din doar 11 dezvoltatori care au învățat să stăpânească utilizarea AI în activitatea lor. „Ei construiesc o «fabrică de software» care, la rândul ei, creează produsul. Ei nu construiesc produsul în sine.”

El consideră că, în viitor, fiecare angajat va deveni, într-un mod similar, un „manager de agenți”, în loc să fie o persoană care execută direct munca. „Acest tip de coordonare este, de altfel, ceea ce se va întâmpla în toate profesiile.”

Însă Microsoft, o companie cu o istorie de 51 de ani, nu a fost concepută, de la bun început, ca o organizație axată prioritar pe inteligența artificială. „Așadar, întrebarea este: cât de repede poate o companie deja consacrată să transforme activitatea, fluxul de lucru și rezultatele muncii – totul fiind însoțit de pachetele salariale aferente?” a spus el. „Va dura ceva mai mult decât se așteaptă oricine. Iar în tot acest proces, vor exista, probabil, oameni care vor spune: «Hei, am și alte opțiuni pe care vreau să le urmez».”

Întrebat săptămâna trecută despre același subiect – de ce să ceri unui număr de 60.000 de angajați să demisioneze voluntar – de către Gergely Orosz, în cadrul podcastului său „The Pragmatic Engineer”, Nadella a explicat: „Am creat o anxietate uriașă în rândul oamenilor; au sentimentul că nu își mai controlează propriul destin, din cauza modului în care am vorbit despre această revoluție a inteligenței artificiale”.

El a făcut referire la discuțiile despre „singularitate” (punctul ipotetic în care AI depășește inteligența umană) și la predicțiile conform cărora AI va elimina toate locurile de muncă. „Toate acestea îi fac anxioși chiar și pe cei care ar dori să se schimbe… Trebuie să parcurgi drumul dificil al implementării unor schimbări structurale reale, să integrezi oamenii în noile roluri și să le oferi oportunități.”

Cu alte cuvinte, oferta de plecare voluntară a transmis angajaților următorul mesaj: fie îmbrățișați noua strategie axată pe AI – care vă va schimba radical jobul –, fie alegeți să vă continuați viața în altă parte.

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