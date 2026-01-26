CEO-ul Airbus avertizează asupra riscurilor geopolitice după daune comerciale semnificative înregistrate anul trecut

Guillaume Faury (foto), directorul general al Airbus, a avertizat personalul că producătorul de avioane trebuie să fie pregătit să se adapteze la noi riscuri geopolitice, după ce tensiunile comerciale dintre SUA și China și protecționismul american au provocat „pagube logistice și financiare semnificative” anul trecut.

„Începutul anului 2026 este marcat de un număr fără precedent de crize și de evoluții geopolitice tulburătoare. Ar trebui să acționăm în spirit de solidaritate și autonomie,” a scris Faury într-o scrisoare internă văzută de Reuters.

CEO-ul a subliniat că mediul industrial în care Airbus operează este „presărat cu dificultăți, exacerbate de confruntarea dintre SUA și China.” Compania a refuzat să comenteze comunicațiile interne.

Faury a precizat că mai multe presiuni comerciale „au cauzat deja daune colaterale semnificative, atât logistice, cât și financiare.” În aprilie 2025, președintele SUA, Donald Trump, a impus tarife extinse, ceea ce a determinat China să restricționeze exporturile de pământuri rare. Ulterior, Washingtonul a blocat temporar exporturile de motoare și alte componente esențiale pentru avionul chinez C919. Piesele americane sunt necesare și pentru avioanele Airbus asamblate în China.

În ciuda acestor turbulențe comerciale, Faury a felicitat cei 160.000 de angajați ai grupului pentru rezultatele „bune” obținute în 2025, fără a da detalii. Airbus va publica rezultatele financiare pe 19 februarie.

„Airbus Defence and Space se află acum pe o bază mult mai solidă datorită restructurării sale mai profunde,” a spus Faury, iar Airbus Helicopters este „remarcabil de constant în performanța sa.”

CEO-ul a mai atras atenția asupra lecțiilor învățate după cea mai mare rechemare de produse din istoria companiei, care a implicat o actualizare software: „Trebuie să fim mai riguroși în gestionarea sistemelor și produselor noastre în general.” Câteva zile mai târziu, Airbus a fost nevoit să reducă obiectivele de livrare din cauza unor panouri defecte ale fuselajului, dar și-a menținut obiectivele financiare, datorită progreselor în planul comercial de reducere a costurilor.

Faury a recunoscut că lanțurile de aprovizionare post-COVID, deși îmbunătățite, rămân o sursă de perturbări: „Cele mai serioase dificultăți au fost cu motoarele Pratt & Whitney și CFM.”

Privind viitorul, CEO-ul a spus că accentul pentru restul deceniului va fi pe creștere profitabilă și pregătirea pentru dezvoltarea succesorului A320, programată să intre în serviciu în a doua parte a anilor 2030. „Obținerea unei creșteri profitabile în a doua jumătate a anilor 2020 este esențială: trebuie să abordăm această perioadă crucială într-o formă cu adevărat ‘olimpică’. Viitorul Airbus va depinde de capacitatea noastră de a implementa această strategie,” a concluzionat Faury.

