CEO-ul OMV, la Palatul Victoria: discuții cu premierul despre Neptun Deep și alte investiții, conform Guvernului

O delegație a OMV Petrom condusă de Alfred Stern, director general executiv al OMV, a discutat marți, la Palatul Victoria, cu premierul Marcel Ciolacu, despre evoluţia proiectului Neptun Deep de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră şi despre alte proiecte de investiţii ale companiei, conform unui comunicat al Guvernului.

„Colaborarea strânsă între autorităţile guvernamentale, OMV Petrom şi Romgaz face ca Neptun Deep să avanseze conform graficului. Guvernul va susţine în continuare cu fermitate acest proiect, având în vedere beneficiile aduse României şi românilor. În valoare de 4 miliarde de euro, această investiţie va asigura energia necesară cetăţenilor şi economiei naţionale şi va face din România un jucător important pe piaţa europeană”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, citat în comunicat.

La întâlnire au mai participat, din partea Guvernului, vicepremierul Marian Neacşu, şeful Cancelariei prim-ministrului, Alexandru Ghigiu, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, Adriana Petcu.

Din partea OMV, la întrevedere au fost prezenţi Alfred Stern, director general executiv şi preşedinte al consiliului de supraveghere OMV, Cristina Verchere, CEO OMV Petrom, şi Alexandru Maximescu, vicepreşedinte OMV Petrom.

Agenda a fost mult mai încărcată decât precizează comunicatul laconic al Guvernului

Surse Hotnews susțineau anterior sosirii la București a CEO-ului OMV că acesta dorește să abordeze, printre altele, și creşterea plafonului preţurilor energiei electrice produse la Centrala de la Brazi, precum și modificare altor prevederi legislative ce afectează profitul companiei.

De exemplu, OMV solicită intervenții asupra Legii Offshore, ce favorizează consumul intern al viitoarei producții de gaze din Marea Neagră, în timp ce compania dorește să obțină dreptul la livrări neplafonate către statele occidentale.

Neptun Deep, în grafic

Oficialii OMV Petrom declarau luna trecută că Neptun Deep este în grafic, iar primele foraje vor începe în 2025, cu prima exploatare comercială de gaze programată pentru 2027.

„În linii mari, ne menținem estimările lansate în februarie pentru un Capex organic anual de 6,5 miliarde de lei – cu aproape 40% mai mare decât anul trecut”, a spus Cristina Verchere, CEO OMV Petrom.

Profitul net al OMV Petrom a crescut în S1 de aproape 3 ori, până la 2,628 mld. lei, an/an

Profitul net al OMV Petrom a crescut în primul semestru de 2,8 ori, până la 2,628 miliarde lei, de la 944 milioane lei în perioada similară a anului trecut. Veniturile din vânzări au scăzut cu 3%, la 17,248 miliarde lei, faţă de 17,864 miliarde lei în primul semestru din 2023, conform datelor raportate la BVB. O evoluție deosebită a avut producția de energie electrică de la Brazi, centrala acoperind 8% din mixul de generare al României.

Numărul de angajaţi ai Grupului OMV Petrom a scăzut cu 5%, la 8.098 de salariaţi, la finalul primelor şase luni din acest an.

”Centrala electrică Brazi a generat o producţie netă de electricitate excelentă de 2,1 TWh, nivel record pentru prima jumatate de an de la inceperea operarii, comparativ cu 1,0 TWh in 1-6/23, fiind în revizie planificată pe o perioada mai scurta, cu intreaga sa capacitate in aprilie si jumatate de capacitate in mai, comparativ cu revizia completa din martie pana la inceputul lunii iulie 2023. Nivelul bun de producţie a centralei a acoperit 8% din mixul de generare al României”, arată raportul.

Investiţiile au însumat 2,415 miliarde lei în primele şase luni ale anului, cu 1% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2023 (2,393 miliarde lei), in special directionate catre Explorare si Productie cu investitii in valoare de 1,662 miliarde lei (ianuarie-iunie 2023: 1,161 miliarde lei). Investitiile din Rafinare si Marketing au fost in sumă de 596 milioane lei (faţă de 1,146 miliarde lei între ianuarie-iunie 2023), în timp ce investiţiile din Gaze si Energie au fost de 117 milioane lei (ianuarie-iunie 2023: 59 milioane lei). Investitiile din segmentul Corporativ si Altele au fost in valoare de 40 milioane lei (semestrul I din 2023: 27 milioane lei).

