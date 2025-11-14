CEO-ul Ford deplânge criza forței de muncă și starea învățământului profesional din SUA. Compania a scos pe piața muncii 5000 de posturi de mecanici calificați, dar nu-i găsește

Jim Farley (foto), CEO-ul Ford, a declarat într-un podcast că America se confruntă cu o criză a lucrătorilor calificați necesari în industria manufacturieră și a explicat că este nevoie de o educație și formare profesională mai bune pentru a satisface solicitările de forță de muncă din mai multor sectoare.

În acest moment, a explicat Jim Farley, Ford are 5.000 de posturi de mecanici auto bine plătite pe care le-a scos pe piață, dar pentru care nu găsește lucrători calificați.

Angajați din fabricile producătorului auto au tras un semnal de alarmă, sesizând că „niciunul dintre tineri nu vrea să lucreze aici”.

Problema este specifică întrehii industrii, pe fondul lipsei generale de forță de muncă manuală calificată și instruită în Statele Unite.

În cadrul podcastului Office Hours: Business Edition, moderat de Monica Langley, directorul executiv al companiei a declarat că Ford are aproximativ 5.000 de locuri de muncă pentru mecanici, cu salarii substanțiale de șase cifre, pentru care nu s-a înregistrat niciun candidat.

Aceste posturi de mecanic oferă un salariu de 120.000 de dolari, a spus el, o sumă ce este aproape dublă față de salariul mediu al unui lucrător american

„Avem probleme în această țară”, avertizează Jim Farley

„Avem probleme în țara noastră. Nu discutăm suficient despre acest lucru. Avem peste un milion de posturi vacante în domenii critice, servicii de urgență, transporturi, muncitori în fabrici, instalatori, electricieni și meseriași. Este o problemă foarte gravă”, a declarat el.

Omul de afaceri s-a referit la bunicul său, care a fost unul dintre cei 389 de angajați ai Ford care lucrau la modelul emblematic Model T, subliniind că locurile de muncă în domeniul comerțului, similare cu cele oferite de Ford, „au făcut din țara noastră ceea ce este astăzi” și au asigurat un trai decent pentru lucrătorii americani.

Vorbind despre salarii, Farley a explicat că, în acordul din 2023 cu sindicatul United Auto Workers, Ford a eliminat scara salarială cea mai mică și a acceptat să acorde tuturor lucrătorilor o creștere salarială de 25%, realizată etapizat, pe parcursul a patru ani.

Majorarea salariilor nu a dus însă la ocuparea mai rapidă a posturile vacante, iar problema se accentuează.

Învățământul profesional, parte a problemei, și în SUA

„O parte a problemei este lipsa educației și a formării profesionale. De exemplu, pentru a învăța să demontezi un motor diesel dintr-un camion Ford Super Duty este nevoie de cel puțin cinci ani. Sistemul actual nu îndeplinește standardele”, a explicat CEO-ul.

Lipsesc investițiile în educație pentru astfel de locuri de muncă și lipsesc școlile profesionale care să organizeze cursuri de formare. „Nu avem școli profesionale. Nu investim în educarea unei noi generații de oameni ca bunicul meu, care nu avea nimic, dar care a construit o viață de clasă mijlocie și un viitor pentru familia sa”, a spus el.

Peste 400.000 de locuri de muncă neocupate în industria prelucrătoare din SUA; costul insuportabil al studiilor superioare ar putea aduce o speranță industriei

Datele Biroului Muncii din SUA arătau, până în august 2025, peste 400.000 de locuri de muncă neocupate în sectorul manufacturier, în pofida ratei șomajului de 4,3% la nivel național.

De asemenea, s-a făcut referire la un studiu realizat în 2024 de Manufacturing Institute și Deloitte în SUA, care a constatat că peste 100 de companii producătoare au declarat că cea mai mare provocare pentru ele era recrutarea și păstrarea angajaților.

Un semnal de schimbare a abordării studiilor

Datele National Student Clearinghouse au arătat că înscrierile la școlile profesionale din SUA au crescut cu 16% de la an la an, din cauza costurilor uriașe și în creștere ale studiilor superioare.

Generația Z, confruntată cu șomajul, se îndepărtează de parcursul profesional de la facultate la corporație și optează în schimb pentru școli profesionale, pentru a evita împrumuturile pentru studii și a obține locuri de muncă relativ bine plătite.

