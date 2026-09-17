17 CEO ai unor companii de telecomunicații europene avertizează Comisia: Interzicerea furnizorilor chinezi ar putea costa industria 40 mld. euro

Șaptesprezece directori executivi ai celor mai mari companii de telecomunicații din Europa au publicat o scrisoare deschisă prin care le solicită factorilor de decizie ai UE o „corectare a cursului”, avertizând că interzicerea furnizorilor chinezi de echipamente de rețea la infrastructura Uniunii ar putea costa industria până la 40 de miliarde de euro, cheltuieli de înlocuire.

Scrisoarea, organizată de grupul de lobby Connect Europe și semnată, printre alții, de directorii executivi ai Orange (Franța), Deutsche Telekom (Germania) și Telefónica (Spania), vizează prevederile privind securitatea cibernetică din cadrul Legii privind rețelele digitale a UE, propusă în ianuarie 2026, relatează Euronews.

Cei 17 CEO susțin că legislația „riscă să priveze sectorul de capitalul necesar pentru investițiile în rețelele de fibră optică, 5G și 6G”.

Ce propune UE

În conformitate cu Legea privind rețelele digitale, UE interzice furnizorii încadrați „cu risc ridicat” din motive de securitate cibernetică. Deși legea evită să numească direct companiile chineze, se înțelege că Huawei și ZTE sunt țintele principale.

Odată ce un furnizor este desemnat cu risc ridicat, operatorii de telecomunicații ar avea la dispoziție trei ani pentru a renunța treptat la echipamentele acestuia.

Propunerea vine în urma unei recomandări din 2023 a Comisiei Europene prin care statele membre sunt îndemnate să excludă Huawei și ZTE din rețelele mobile, o inițiativă cu efecte inegale – aproximativ 10 țări din UE au pus în aplicare recomandările.

Statele Unite au interzis de mult timp Huawei și au făcut presiuni asupra aliaților să le urmeze exemplul.

Cererile industriei vizează regulile privind fuziunile

Scrisoarea deschisă depășește cadrul chestiunii Huawei. Semnatarii apelului solicită, de asemenea, relaxarea regulilor privind fuziunile, susținând că piața fragmentată a telecomunicațiilor din Europa împiedică operatorii să concureze la scară largă.

În opinia lor, Legea privind rețelele digitale „nu răspunde nevoii Europei de a îmbunătăți în mod substanțial condițiile de investiții și inovare în domeniul conectivității”, reglementarea fiind o „abordare de sus în jos” în ceea ce privește impunerea opririi rețelelor vechi de cupru.

De luni de zile, Connect Europe militează pentru reguli de concurență mai permisive în ceea ce privește consolidarea sectorului telecomunicațiilor, susținând că actualele orientări privind fuziunile împiedică operatorii să atingă scara necesară pentru a face față rivalilor din SUA și Asia.

România, printre primele state ce au interzis Huawei pe anumite segmente

Reacția negativă subliniază o tensiune persistentă în centrul politicii europene: găsirea unui echilibru între preocupările legate de securitate și constrângerile economice ale unui sector ce rămâne puternic dependent de echipamentele fabricate în China.

Progresele înregistrate de statele membre ale UE au fost inegale. Astfel, în timp ce Suedia și Regatul Unit au luat măsuri timpurii pentru a interzice echipamentele Huawei, Germania a acceptat o eliminare treptată a acestora din rețelele centrale 5G până la sfârșitul anului 2026, urmând ca și componentele mai ample să fie eliminate până în 2029.

Propunerea este în prezent în curs de negociere între Parlamentul European și guvernele celor 27 de state membre ale UE.

Suedia s-a numărat printre primele țări care au luat măsuri ferme în acest sens, autoritatea sa de reglementare în domeniul telecomunicațiilor interzicând utilizarea echipamentelor Huawei și ZTE în rețeaua sa 5G înaintea unei licitații de spectru, o decizie confirmată ulterior de o instanță de apel.

Franța a adoptat o abordare mai moderată și treptată, refuzând să reînnoiască licențele operatorilor pentru echipamentele Huawei pe măsură ce acestea expirau, eliminând efectiv compania de pe piață în timp, în timp ce România și Estonia au adoptat în 2021 legislație care, în practică, a interzis furnizorilor chinezi accesul la rețelele lor.

În afara UE, Regatul Unit a mers mai departe, ordonând eliminarea completă a echipamentelor Huawei din rețeaua sa 5G.

Danemarca a introdus, de asemenea, competențe de control al investițiilor, parțial ca răspuns la preocupările de securitate legate de o ofertă a Huawei.

Germania, cea mai mare economie a blocului, a acționat cu mai multă prudență, convenind cu principalii săi operatori să elimine componentele Huawei și ZTE din rețelele centrale 5G până la sfârșitul anului 2026, componentele mai ample ale rețelelor de acces și de transport urmând să fie eliminate până în 2029, un calendar despre care criticii spun că lasă țara expusă încă mulți ani de acum înainte.

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