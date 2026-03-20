PLargonia – Centru pentru cercetarea dronelor, lansat în Polonia

Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a inaugurat joi Centrul pentru Sisteme Autonome (OSA), investiție strategică pentru accelerarea cercetării, testării și producției în masă a sistemelor fără pilot.

“Prioritatea imediată a centrului este finalizarea cât mai curând posibil a designului PLargonia, care este deja cunoscută sub numele de ‘Shahedul polonez’”, a spus oficialul, într-o conferinţă de presă, făcând aluzie la dronele kamikaze produse iniţial în Iran și pe care Rusia le fabrică acum în masă pentru a fi utilizate în Ucraina.

PLargonia va fi o dronă militară care “se află în faza finală de dezvoltare şi va intra în serviciu operaţional şi producţie în curând”, a declarat Kosiniak-Kamysz, citat de Efe, agenție preluată de Agerpres.

Noul centru va funcționa ca un nucleu ştiinţifico-industrial ce va coordona forţele armate cu Grupul Polonez de Armament PGZ (un consorţiu de stat de companii de armament) şi cu diverse institute de cercetare civilă.

Conform explicaţiilor oferite de Kosiniak-Kamysz, obiectivul este de a “reduce drastic timpul dintre o descoperire ştiinţifică şi începerea producţiei în masă a rezultatului acesteia”.

Centrul, situat la periferia Varşoviei, va coordona dezvoltarea de drone aeriene, terestre şi subacvatice pentru toate ramurile armatei.

O versiunea low-cost a dronelor Shahed

PLArgonia este versiunea poloneză a dronelor sinucigaşe cu rază lungă de acţiune care, la fel ca Shahed, sau Gheran, de fabricaţie rusă, au căpătat un rol important în războiul din Ucraina.

Aeronava poloneză este mai uşoară şi mai manevrabilă decât modelul iranian, dar va avea o rază de acţiune mai scurtă, de până la 900 de kilometri, faţă de raza de 2.400 de kilometri a dronei iraniene, şi o sarcină utilă maximă explozivă de 20 de kilograme (faţă de 90 de kilograme pentru Shahed), potrivit producătorului, ceea ce o face o versiune “low-cost”.

În declaraţii anterioare, ministrul apărării polonez a confirmat că ţara sa a primit consiliere din partea armatei ucrainene cu privire la utilizarea dronelor militare şi a menţionat că “Ucraina este astăzi cea mai experimentată ţară din lumea occidentală în producţia şi utilizarea sistemelor de drone”, astfel că “experienţa sa pe câmpul de luptă are o valoare inestimabilă”.

****