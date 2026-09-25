Centralele pe cărbune redevin rentabile în Europa după scumpirea gazelor – Producția de energie pe bază de cărbune ar putea crește cu 25% în 2027

Creşterea puternică a preţurilor gazelor determină companiile europene de utilităţi să revină la cărbune, iar producţia de electricitate din acest combustibil ar putea creşte cu aproximativ 25% în următorul an, compensând un declin similar al producţiei pe bază de gaze, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Războiul dintre Iran şi SUA a redus transporturile de gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz, împingând în septembrie preţul de referinţă al gazelor europene la peste 80 de euro/MWh, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. În aceste condiţii, centralele pe huilă şi lignit au devenit, în medie, mai profitabile decât cele pe gaze pentru prima dată după 2024, potrivit ICIS.

Schimbarea inversează tendinţa ultimilor ani, când cărbunele a fost eliminat treptat din mixul energetic european. Ponderea sa în producţia de electricitate din UE a coborât de la peste o treime în 1990 la un minim istoric de 9,2% în 2025. Capacitatea de revenire la cărbune este însă limitată, după închiderea unui număr mare de centrale.

Situaţia este deosebit de evidentă în Germania, cea mai mare piaţă de electricitate şi cel mai mare consumator de gaze din Europa. Producţia pe bază de cărbune ar urma să se apropie de limita sa practică în trimestrul al patrulea, atingând niveluri comparabile cu cele mai ridicate înregistrate vreodată de centralele rămase în funcţiune.

”Chiar dacă preţul gazelor ajunge la 100 de euro/MWh, sectorul energetic nu ar mai putea reacţiona cu mult”, a declarat analistul ICIS Florian Boehnke.

Revenirea cărbunelui ar putea dura mai mult decât actuala perturbare a livrărilor de GNL. Potrivit analistei Veyt Marta Wroniszewska, producerea electricităţii din cărbune ar putea rămâne mai ieftină decât cea din gaze pe parcursul anului viitor şi posibil până în martie 2028.

Energia regenerabilă poate înlocui o parte din producţia bazată pe combustibili fosili, dar depinde de soare și vânt. Centralele pe gaze şi cărbune rămân necesare pentru echilibrarea sistemului atunci când producţia regenerabilă este insuficientă, în special iarna. În Germania, închiderea ultimei centrale nucleare în 2023 a limitat și mai mult flexibilitatea sistemului energetic.

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