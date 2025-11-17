Centrala pe gaze de la Iernut are termen nou de finalizare: sfârșit de 2026

Noua centrală electrică pe gaze de la Iernut, blocată la stadiu de execuție de 98%, a primit un nou termen de finalizare, după rezilierea contractului cu constructorul spaniol Durofelguera: sfârșitul lui 2026.

Gabriela Trâmbițaș, directorul financiar al Romgaz, a înaintat noul termen în cadrul teleconferinței cu analiștii ce a urmat publicării rezultatelor financiare aferente trimestrului trei.

”Trebuie să atribuim contractele pentru lucrările rămase în vederea punerii în funcțiune a centralei. Acest lucru va necesita timp. Trebuie mai întâi să identificăm lucrările rămase și apoi să demarăm procedura de achiziție. După ce vom avea toate contractele, va dura aproximativ nouă luni pentru finalizare. Lucrăm cu un obiectiv de finalizare până la sfârșitul anului viitor. Totuși, atingerea acestor termene nu depinde în totalitate de noi”, a spus directorul financiar al companiei de stat, cel mai mare producător de gaze al României și producător de energie electrică.

Noua centrală pe gaze de la Iernut este un proiect început tocmai în 2016 și care în 2019 s-a blocat la stadiul de 80% din cauza problemelor financiare ale constructorului spaniol Durofelguera. Spaniolii au din nou probleme financiare, în condițiile în care după blocarea lucrărilor și rezilierea contractului de construcție în 2020 s-a semnat în 2021 un ordin de reîncepere a lucrărilor, după mai multe eforturi diplomatice, politice și juridice.

Director Romgaz: Constructorul spaniol e necooperant

”Așa cum a fost anunțat public la Bursa de Valori București, Romgaz a transmis o notificare de reziliere a contractului de proiectare și lucrări către antreprenor pe 11 septembrie 2025, iar contractul a încetat pe 13 octombrie. Romgaz a demarat, de asemenea, procedurile pentru executarea garanțiilor de bună execuție constituite de antreprenor, conform prevederilor contractuale. Motivul rezilierii anticipate a contractului a fost neexecutarea obligațiilor contractuale de către antreprenor, inclusiv nerespectarea termenelor contractuale. Romgaz a semnalat în mod repetat întârzierile antreprenorului și a informat periodic piața de capital cu privire la stadiul proiectului. În urma rezilierii anticipate, Romgaz devine antreprenor general, va prelua contractele subcontractorilor esențiali și va achiziționa direct serviciile și produsele necesare testării și punerii în funcțiune a centralei”, a explicat Gabriela Trâmbițaș.

Conform acesteia, contractul cu fostul antreprenor permitea cesionarea subcontractorilor către Romgaz, dar constructorul spaniol e necooperant.

”Am solicitat antreprenorului să cedeze aceste contracte către noi pentru a ne informa asupra lucrărilor care mai sunt necesare pentru finalizarea proiectului. Din păcate, antreprenorul general nu dorește să coopereze în acest sens, astfel că trebuie să identificăm alte căi legale pentru contractarea acestor lucrări. Dirigintele de șantier lucrează la identificarea lucrărilor rămase, astfel încât să putem începe procesul de achiziție. Dat fiind că suntem sub incidența Legii Achizițiilor Publice, procesul de desemnare a subcontractorilor poate dura. Estimăm că, după ce vom avea toate contractele semnate, va dura aproximativ nouă luni pentru finalizare”, a mai precizat directorul financiar al Romgaz.

