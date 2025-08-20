Veșnicele probleme de la centrala Iernut: Constructorul spaniol vrea să suspende lucrările, care au un stadiu de execuție de 98%. Soluțiile Romgaz

Constructorul centralei electrice pe gaze de la Iernut a trimis săptămâna trecută o scrisoare Romgaz (SNG) prin care anunță intenția de a suspenda lucrările, a declarat directorul general al companiei de stat, Răzvan Popescu, în cadrul conferinței cu analiștii ce a urmat publicării raportului semestrial al SNG.

Noua centrală pe gaze de la Iernut, un proiect început în 2016 și care în 2019 s-a blocat la stadiul de 80% din cauza problemelor financiare ale constructorului spaniol Durofelguera, a ajuns în prezent la un stadiu de execuție de 98%.

Spaniolii au din nou probleme financiare (compania a intrat în acest an în procedura de concordat definitiv), în condițiile în care după blocarea lucrărilor și rezilierea contractului de construcție în 2020 s-a semnat în 2021 un ordin de reîncepere a lucrărilor, după mai multe eforturi diplomatice, politice și juridice.

CEO Romgaz: Nu suntem de acord cu abordarea. Analizăm opțiunile

”În ceea ce privește centrala de la Iernut, am întâmpinat această problemă neașteptată cu subcontractorul. Romgaz a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a efectua plăți directe către subcontractorii critici pentru a-i menține pe șantier. Din păcate, contractorul nostru ne-a trimis săptămâna trecută o scrisoare prin care anunță intenția de a suspenda lucrările la centrală. Acest lucru contravine contractului, iar noi le-am trimis o scrisoare prin care (spunem că) nu suntem de acord cu această abordare și, în prezent, analizăm atât intern, cât și împreună cu părțile interesate, opțiunile pe care le are Romgaz. Trebuie să luăm în calcul și faptul că Romgaz ar putea finaliza centrala fără acest contractor, deși, evident, asta ar însemna probabil timp suplimentar și, poate, costuri suplimentare”, a explicat Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz.

Potrivit acestuia, compania de stat țintește să injecteze primul MW din noua centrală în sistem până la sfârșitul acestui an, ca parte a testelor finale, iar în ceea ce privește operaționalizarea completă, Popescu a spus că este greu de estimat un calendar exact.

”Practic, trebuie să facem testele finale odată cu injectarea megawattului în sistem. (…) Mai sunt câteva luni de testare și de aceea ne este dificil să oferim un răspuns exact. Dar, exact cum a spus Răzvan, ne dorim să începem testele înainte de sfârșitul acestui an și, în funcție de rezultate, să informăm piața când va începe producția la capacitate totală a centralei de la Iernut. Totul depinde de perioada de testare”, a spus Răzvan Popescu.

Romgaz ar putea finaliza singură centrala

În prezent mai sunt lucrări de finalizat la centrală, execuția totală fiind la un stadiu de 98%, cu o parte din restul de 2% reprezentând testarea.

”Anumite lucrări trebuie încă finalizate și, așa cum a spus Răzvan, din cauza problemelor antreprenorului cu fluxul de numerar și cu subcontractorii săi, analizăm cum să finalizăm centrala de la Iernut. Prima opțiune – cu actualul antreprenor, iar a doua – ca Romgaz să execute restul lucrărilor și testările. Pentru noi, punerea în funcțiune a centralei de la Iernut este o prioritate”, a explicat și Aristotel Jude, directorul general adjunct al Romgaz.

Oficialii companiei de stat au mai precizat că vor face o informare când se va lua decizia finală cu privire la calea de urmat pentru finalizarea centralei.

