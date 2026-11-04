Centrala de la Cernavodă repornește după 3 luni: Reactorului 1 va fi conectat la rețea vineri – Reactorului 2 așteaptă o creștere suplimentară a Dunării

Nuclearelectrica (SNN), compania de stat ce operează centrala nucleară de la Cernavodă, a anunțat miercuri că, în urma întrunirii condițiilor minime necesare, au fost demarate acțiunile specifice pentru repornirea Reactorului 1 a a centralei.

„Resincronizarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național (SEN) este estimată pentru vineri, 6 noiembrie 2026”, a transmis Nuclearelectrica, printr-un comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori București.

Compania de stat mai arată că „pornirea unei unități nucleare este o operațiune complexă, strict procedurată și se desfășoară cu respectarea riguroasă a cerințelor de securitate nucleară”.

Amintim că Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă este oprită din 28 iulie, când a fost deconectată controlat de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Ulterior, pe 13 august, Nuclearelectrica a oprit controlat și Unitatea 2, astfel că centrala de la Cernavodă nu mai produce energie de aproape trei luni.

Cele două reactoare au fiecare o capacitate de aproximativ 700 MW și, atunci când funcționează simultan, asigură în jur de 20% din producția de energie electrică. Pentru a compensa ieșirea a 1.400 de MW din sistem, România a fost nevoită să apeleze mai mult la importuri și la celelalte surse interne pentru echilibrarea sistemului.

Premierul Niculescu a declarat marți seară că repornirea centralei ar putea fi „o chestiune de zile”

Premierul Luca Niculescu declarase marți seară că repornirea Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi o chestiune de zile, în condițiile unui debit îmbunătățit al Dunării, ca urmare a ploilor din ultima perioadă.

„Sper să avem vești bune în câteva zile. Sunt în dialog atât cu domnul ministru al Energiei, cât și cu directorul de la Nuclearelectrica. Da, suntem în luna noiembrie, plouă, după cum vedem de câteva zile, debitul începe să fie ceva mai bun și vom vedea când va fi repornită, dar sper să fie o chestiune de zile”, a afirmat șeful Guvernului, într-o emisiune la TVR, citat de Agerpres.

Nuclearelectrica: Pornirea reactorului 2 depinde de o creștere susținută a nivelului Dunării

Mihai Gioară, directorul general al Nuclearelectrica a transmis la rândul său că „începerea manevrelor de pornire a Unității 1, odată cu îndeplinirea condițiilor minime pentru pornirea în deplină siguranță, este un pas important, așteptat deopotrivă de companie, de autorități și de public”.

„Reconectarea unității la SEN este necesară pentru securitatea energetică și stabilitatea sistemului. Pe toată durata opririi, specialiștii centralei au derulat, cu profesionalism și responsabilitate, activități specifice pentru menținerea unităților în condiții sigure. Le mulțumesc pentru tot efortul susținut. Acest context ne determină să continuăm măsurile deja începute, pentru a putea răspunde corespunzător, dacă astfel de circumstanțe se vor repeta. Împreună cu autoritățile competente și partenerii, lucrăm la soluții concrete pe termen scurt, mediu și lung, care să crească disponibilitatea instalațiilor în situația reapariției unui eveniment similar și să îi reducă efectele. Acesta este angajamentul Nuclearelectrica pentru perioada următoare”, a mai declarat Gioară, citat în comunicatul SNN.

Compania de stat mai arată că funcționarea Unității 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va conduce la scăderea nivelului în bazinul de aspirație. Astfel, pornirea Unității 2 depinde de o creștere susținută a nivelului Dunării.

„Odată îndeplinite aceste condiții, Unitatea 2 va putea fi repornită și sincronizată ulterior la SEN. Nuclearelectrica își reafirmă angajamentul ferm de a produce energie nucleară, o sursă sigură, fiabilă și fără emisii de carbon, esențială pentru securitatea energetică a României”, arată SNN.

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