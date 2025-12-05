Centrala Brazi, repornită parțial – a început livrarea energiei în Sistemul Național, sâmbătă ajunge la nivelul maxim, de 300 MW

Centrala electrică Brazi a fost repornită, vineri dimineața, după două zile și jumătate de întrerupere a activității. Ea a început deja să injecteze energie în Sistemul Energetic Național (SEN), a anunțat, vineri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Centrala, care asigură 10% din necesarul de energie al țării, va funcționa la nivel maxim (300 de MW) începând de sâmbătă.

„Vreau să anunțăm faptul că, după o pauză de două zile și jumătate, Centrala Brazi a fost repornită și începe să injecteze 300 de Megawați în Sistemul Energetic Național. Pe această cale vreau să-i asigur pe toți oamenii care acum se uită la noi că România este în siguranță, avem suficientă energie pentru piața de energie din țara noastră. În această perioadă, ce n-am putut să generăm în această centrală pe gaz, am compensat din centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia. Vreau să-i mulțumesc în mod special domnului președinte al Consiliul Județean, Virgil Nanu, care împreună cu toate autoritățile locale a făcut posibil ca, din prima zi în care am anticipat că vom ajunge în această situație, să avem în continuare apă pentru răcire, atât pentru Rafinăria Petrobrazi, care asigură astăzi 35% din produsele petroliere din România, cât și pentru pornirea centralei pe gaz. De asemenea, vreau să le mulțumesc pentru profesionalism celor din OMV Petrom, pentru faptul că, încă din prima clipă când a apărut această situație, au fost în legătură directă, pentru că sunt un partener foarte serios al Ministerului Energie și al României”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei: Criza apei din Prahova a arătat cât de importante sunt centralele pe gaze și cărbune

În ceea ce privește Rafinăria Brazi, ea produce, la acest moment, între 10% și 15% din consumul de energie electrică al României.

„Suntem în siguranță și în perioada următoare suntem pregătiți pentru a nu mai avea situații de acest gen în care să fie oprite centralele pe gaz.(…) Profit de ocazie ca să mulțumesc, pe lângă leadershipului companiei Petrom, tuturor oamenilor care au lucrat în această perioadă – inginerilor, specialiștilor, pentru ca centrala să fie repornită în siguranță în cel mai scurt timp. (…) Rafinăria Brazi produce astăzi, în funcție de consum, între 10% și 15% din consumul de energie electrică din România. În această perioadă de criză am văzut cât de importante sunt centralele pe gaze din țara noastră, dar și centralele pe cărbune, pe care am reușit, în urma negocierii cu cei în Comisia Europeană, să le păstrăm în continuare în activitate”, a subliniat ministrul de resort.

Centrala electrică Brazi, operată de OMV Petrom, a fost oprită, marți, neplanificat, din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă, a anunțat compania.

„Confirmăm că centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă, factori aflați în afara controlului companiei. Conform cerințelor legale, întreruperea a fost notificată către REMIT, iar notificarea va fi actualizată pe măsură ce situația evoluează”, conform informațiilor transmise de companie.

Zeci de mii de oameni din mai multe localități din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă în urma lucrărilor de la acumularea Paltinu.

Ministrul de resort, Diana Buzoianu, a anunțat, recent, că livrarea apei potabile în localitățile afectate va reîncepe de luni, 8 decembrie.

****