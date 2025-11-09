Cele mai vizate ținte ale spionilor chinezi în SUA

O fostă consilieră a doi guvernatori ai New York-ului, acuzată de falsificare de documente, divulgarea de informații secrete și desfășurarea de afaceri ilegale, fiind recompensată cu favoruri și comisioane din partea guvernului de la Beijing și companii chineze, va fi trimisă în judecată în această lună.

Deși, în multe privințe, cazul Lindei Sun și a soțului ei, Chris Hu, nu este tipic pentru spionajul și influența exercitată de China în Statele Unite, denotă creșterea agresivității și reprezintă o tendință despre care experții spun că este în creștere.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, care a cercetat cazuri de spionaj chinez în Statele Unite între anii 2000 și 2023, a constatat că în majoritatea acestor cazuri au fost implicați cetățeni ai statului chinez, nu cetățeni americani naturalizați, precum Sun și Hu.

După cum detaliază Katharina Buchholz de la Statista, doar în 10% din cazuri au implicați actori non-chinezi.

În plus, doar 17% din cazurile de spionaj analizate au implicat agenții guvernamentale (altele decât cele militare) sau politicieni americani.

În raport se arată că 54% din cazuri au constat din acțiuni de spionaj asupra instalaților și tehnologiei militare, cum ar fi cazul celor doi cetățeni chinezi rezidenți în Oregon, acuzați în această vară că au spionat instalații ale US Navy.

Alte 29% din cazurile analizate, dintr-un total de 224, au avut legătură cu spionajul industrial și tehnologic.

46% din cazuri au implicat spionaj cibernetic, în timp ce altele au fost efectuate la sol prin intermediul unor agenți și proprietăți cumpărate în acest scop.

Un studiu realizat de autorul Nicholas Eftimiades și publicat în anul 2020 a constatat, de asemenea, că China și-a extins eforturile de spionaj din anul 2000 și că au fost implicați în principal cetățeni chinezi, de regulă bărbați.

Acesta identifică atât companii private, cât și de stat, Ministerul Securității Statului din China, Comisia Militară Centrală, alte birouri guvernamentale și universități ca actori care desfășoară acte de spionaj.

Potrivit lui Eftimiades, aceste acte vizează adesea tehnologiile militare și tehnologice comerciale pe care China dorește să le dobândească în domenii precum energia regenerabilă, biotehnologia, industria aerospațială, tehnologia informației și industria prelucrătoare.

Din punct de vedere geografic, cazurile din acest al doilea studiu s-au concentrat în mare măsură pe California.

***