Cele mai sigure companii aeriene din lume. TOP 25 de linii

Cele mai sigure companii aeriene din lume sunt Air New Zealand, Qantas, Virgin Australia, Etihad Airways și Qatar Airways, arată clasamentul publicat în 2024 de AirlineRatings.com, cel mai cunoscut site care monitorizează siguranța aviației, evaluând anual sute de companii aeriene.

Cele mai sigure linii aeriene în 2024

Clasamentul din 2024 a fost realizat după monitorizarea a 385 de linii aeriene. În acest an, podiumul este ocupat în totalitate de companii aeriene din Australasia, mai precis din Noua Zeelandă și Australia. Astfel, pe primele 3 poziții se află Air New Zealand, Qantas și Virgin Australia (prima din Noua Zeelandă, iar celelalte două din Australia).

Potrivit editorilor AirlineRatings.com, companiile aeriene de pe primele 25 de poziții ale clasamentului se află la vârful industriei de aviație în ceea ce privește inovația, siguranța pasagerilor și vârsta flotei. Astfel, doar 1,5 puncte au despărțit liniile aeriene de pe primele două poziții, ceea ce a înclinat în ultimă instanță balanța către Air New Zealand fiind vârsta aeronavelor.

Totuși, deși linia aeriană din Noua Zeelandă a primit un punctaj mai bun pentru că deține aeronave mai noi, și Grupul Qantas a demarat cea mai amplă reînnoire a flotei sale din istoria companiei, cu comenzi uriașe de avioane Airbus A220, A320, A321, A350 și Boeing 787 care urmează să fie livrate în următorii 3 ani.

Cele mai sigure companii aeriene din lume – criterii

Dincolo de vârsta aeronavelor, editorii AirlineRatings.com iau în calcul și alte criterii atunci când analizează liniile aeriene: accidentele din ultimii 5 ani, incidentele grave din ultimii 2 ani, auditurile realizate de organismele de control și de reglementare din industria aviației (inclusiv cele guvermanentale și cele venite din parte asociațiilor profesionale) și nivelul de pregătire al echipajelor de zbor.

Potrivit autorilor clasamentului, toate companiile aeriene au incidente, iar multe sunt probleme legate de fabricarea aeronavelor sau a motoarelor, nefiind așadar probleme operaționale ale companiilor aeriene. Însă modul în care echipajele de zbor abordează aceste incidente face diferența între o companie aeriană sigură și una nesigură.

„Cele mai sigure 25 de companii aeriene din 2024 sunt mereu în fruntea inovației în materie de siguranță, excelență operațională și din perspectiva lansării de noi aeronave mai avansate, cum ar fi Airbus A350, Boeing 787 și 777-9. Companii aeriene precum Emirates au lansat 777-300ER și 777-9 și sunt cei mai mari operatori ai A380”, a menționat Geoffrey Thomas, redactorul-șef al AirlineRatings.com.

Foto: Pexels / pixabay.com

TOP 3 cele mai sigure companii aeriene din lume

1. Air New Zealand (Noua Zeelandă). Cu sediul în Auckland, Air New Zealand operează o flotă de 108 aeronave cu vârsta medie de 8,9 ani. Compania transportă în fiecare an peste 15 milioane de pasageri, oferind peste 3.400 de zboruri pe săptămână către 49 de destinații interne și internaționale.

2. Qantas (Australia). Purtătorul de pavilion al statului australian zboară spre peste 135 de destinații internaționale și domestice, având o flotă de circa 125 de aeronave. Înființată în anul 1922, Qantas este și una dintre cele mai vechi linii aeriene din lume.

3. Virgin Australia (Australia). Lansată în 2000, compania a devenit una dintre liniile aeriene majore din Australia după prăbușirea financiară a companiei Ansett Australia în septembrie 2001. Linia aeriană, ce îmbină modelul de business low-cost cu o serie de servicii tipice pentru companiile ce oferă servicii complete (full service), zboară spre 36 de destinații și are o flotă alcătuită din circa 100 de aeronave.

Cele mai sigure linii aeriene din lume – restul clasamentului

Iată, în continuare, cum arată clasamentul cu cele mai sigure companii aeriene din lume:

Etihad Airways (Emiratele Arabe Unite) Qatar Airways (Qatar) Emirates (Emiratele Arabe Unite) All Nipon Airways (Japonia) Finnair (Finlanda) Cathay Pacific Airways (Hong Kong) Alaska Airlines (SUA) Scandinavian Airlines (Danemarca-Norvegia-Suedia) Korean Air (Coreea de Sud) Singapore Airlines (Singapore) EVA Air (Taiwan) British Airways (Marea Britanie)

Cele mai sigure companii aeriene din lume – listă

Turkish Airlines (Turcia) TAP Air Portugal (Portugalia) Grupul Luftansa/Swiss (Germania/Elveția) KLM (Țările de Jos) Japan Airlines (Japonia) Hawaiian Airlines (SUA) American Airlines (SUA) Air France (Franța) Air Canada (Canada) United Airlines (SUA)

Foto: Bahnfrend / Wikipedia.org / Pexels / pixabay.com

Dacă acest articol despre cele mai sigure companii aeriene din lume vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Companii aeriene din Asia. 3 linii aeriene de top

Companii aeriene din Moldova. 2 mari jucători – FLYONE și HiSky

Companii aeriene germane. 3 mari jucători din piață

Companii aeriene din Grecia. 3 mari jucători din piață

Companii aeriene arabe. 5 marii linii aeriene, inclusiv low-cost

Companii aeriene turcești. Listă cu 7 linii aeriene din Turcia

Companii aeriene românești. 5 mari jucători din piață