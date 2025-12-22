Cele mai scumpe acțiuni din lume. 6 exemple

Printre cele mai scumpe acțiuni din lume se numără titluri de capital emise de companii ce activează în sectoare precum asigurări, comerț electronic, servicii bancare, bunuri de larg consum sau construcții.

Cea mai scumpă acțiune din lume

1. La ora actuală, cea mai scumpă acțiune din lume sunt titlurile Clasa A emise de Berkshire Hathaway. Gigantul condus de celebrul investitor Warren Buffett este un holding multinațional american care deține zeci de afaceri și companii (ca de exemplu GEICO, Dairy Queen sau Duracell), având totodată și participații majore în diverse alte companii (Apple, Coca-Cola etc).

Așadar, Berkshire Hathaway Clasa A este cea mai scumpă acțiune listată la bursele din SUA. La data de 19 decembrie 2025, o astfel de acțiune se tranzacționa la prețul de 745.000 de dolari la Bursa de Valori din New York.

Cele mai scumpe acțiuni din lume – exemple

Mai accesibile pentru investitorii de retail sunt acțiunile Berkshire Hathaway Clasa B, care se tranzacționau la data respectivă cu 494,5 dolari/acțiune. După cum se arată într-un articol explicativ publicat de nerdwallet.com, principala diferență dintre acțiunile Berkshire Hathaway Clasa A și Clasa B, pe lângă prețul lor, este că acțiunile Clasa B nu le oferă deținătorilor la fel de multă putere de vot ca acțiunile Clasa A.

Principalul motiv pentru care prețul acțiunilor Berkshire Hathaway Clasa A este atât de ridicat este acela că CEO-ul Warren Buffet a decis să nu divizeze (spliteze) acțiunile, mai notează sursa citată. O divizare a acțiunilor are loc în momentul în care o companie își împarte acțiunile existente pentru a crea mai multe acțiuni, ceea ce duce cel mai adesea și la un preț mai mic al acțiunilor.

Cele mai valoroase acțiuni din lume

2. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (denumire comercială Lindt). Acțiunile emise de compania elvețiană producătoare de ciocolată, ce se tranzacționează la ora actuală cu 117.400 de franci elvețieni (circa 148.000 de dolari) pe cea mai mare bursă din țară (SIX Swiss Exchange) se numără printre cele mai scumpe acțiuni din lume.

Cu o istorie de 180 de ani, Lindt este un lider global în sectorul ciocolatei premium, compania fiind cunoscută pentru trufele, pralinele și batoanele sale de ciocolată, precum și pentru alte dulciuri. În anul 2024, compania a avut venituri de peste 5,55 miliarde de franci elvețieni și un profit net de 672 de milioane de franci elvețieni. La data respectivă, compania deținea active totale de peste 9,16 miliarde de franci elvețieni, potrivit Wikipedia.org.

Compania produce ciocolată în 12 unități de producție proprii situate în Europa și în SUA. Ciocolata este vândută prin 39 de filiale, precum și prin intermediul unei rețele de peste 100 de distribuitori independenți din întreaga lume. Lindt deține și aproximativ 560 de magazine proprii, inclusiv cafenele.

Acțiunile Lindt sunt unele dintre cele mai scumpe acțiuni din lume datorită faptului că Lindt este un brand global recunoscut, cu o profitabilitate constantă și un free float scăzut. De asemenea, exclusivitatea acțiunilor cu drept de vot și structura conservatoare a capitalului Lindt contribuie semnificativ la prețul extraordinar de ridicat, notează publicația 5paisa.com.

Foto: BiggiBe / pixabay.com

Cele mai scumpe acțiuni din lume – listă

3. NVR, Inc. La data de 19 decembrie, acțiunile companiei se tranzacționau cu aproape 7.400 de dolari la Bursa de Valori din New York. NVR operează ca una dintre cele mai mari companii de construcții de locuințe din SUA, prin intermediul mărcilor sale Ryan Homes, NVHomes și Heartland Homes, mai notează sursa citată. Dincolo de construcția de locuințe, compania operează și în piața serviciilor bancare ipotecare.

4. Booking Holdings Inc., compania americană ce deține site-ul de rezervări de călătorii booking.com, emite unele dintre cele mai scumpe acțiuni. Astfel, la data de 19 decembrie 2025, o acțiune Booking Holdings Inc. se tranzacționa pe piața NASDAQ cu 5.394 de dolari.

Compania deține unele dintre cele mai cunoscute branduri de rezervări de călătorii online, inclusiv Booking.com, Priceline, Agoda, Kayak, OpenTable și Cheapflights, și operează în peste 200 de țări și teritorii din întreaga lume.

Deși nu evită divizarea acțiunilor la fel de agresiv precum Berkshire, Booking a permis ca prețul acțiunilor sale să crească natural odată cu performanța, mai notează 5paisa.com. Prețul ridicat al acțiunilor se explică și prin dominația Booking pe piața rezervărilor hoteliere globale, care justifică încrederea investitorilor.

Care sunt cele mai scumpe acțiuni din lume

5. Seaboard Corp. La data de 19 decembrie, acțiunile companiei americane se tranzacționau la prețul de 4.438 de dolari/acțiune la Bursa de Valori din New York. Seaboard Corporation este un conglomerat multinațional din sectorul agroalimentar și al transporturilor, cu operațiuni integrate în mai multe industrii. În Statele Unite, compania se ocupă în principal de producția și prelucrarea cărnii de porc și de transportul maritim.

6. Autozone Inc. La data menționată, acțiunile companiei se tranzacționau la prețul de 3.392 de dolari/acțiune la Bursa de Valori din New York. AutoZone este principalul comerciant și distribuitor de piese auto din Statele Unite, ca de exemplu ștergătoare de parbriz, antigel și ulei de motor.

Foto: BiggiBe / sergeitokmakov / pixabay.com

