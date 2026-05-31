31 mai, 2026

Pas major în UE pentru unificarea piețelor de capital – cele mai puternice 6 economii sunt de acord cu supravegherea centralizată a pieţelor financiare

De Iulian Soare

31 mai, 2026

Miniştrii de Finanţe din cele mai mari şase economii din Uniunea Europeană au convenit o poziţie comună la propunerea Comisiei Europene privind supervizarea pieţei de capital, a anunţat ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, citat de Agerpres.

Pentru a facilita fluxul de capital între cele 27 de ţări ale UE, Comisia Europeană a propus la finele anului trecut, printre altele, centralizarea supravegherii platformelor de tranzacţionare transfrontaliere semnificative, a contrapărţilor centrale şi a furnizorilor de servicii de criptoactive. Luxemburgul, Irlanda şi alte câteva ţări ale UE au fost reticente faţă de această idee, care vizează o mai bună integrare a pieţelor de capital din UE printr-o supervizare comună, mutând-o de la autorităţile naţionale la Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) cu sediul în Paris.

Eforturile de a superviza jucătorii de pe piaţa financiară la nivelul UE şi nu la cel naţional fac parte din încercările, conduse de Franţa şi Germania, de a spori competitivitatea blocului comunitar, afectat de creşterea slabă şi concurenţa strânsă din SUA şi China.

Potrivit analiştilor, lipsa unor pieţe de capital mai integrate a frânat investiţiile şi inovarea în UE, precum şi apariţia unor sisteme de pensii mai bune şi un rol internaţional mai mare pentru moneda euro.

Supervizarea infrastructurii semnificative a pieţei va fi transferată gradual către ESMA în Paris, au convenit miniştrii din Germania, Franţa, Italia, Polonia, Spania şi Ţările de Jos, care s-au întâlnit joi la Berlin pentru a discuta cum să avanseze uniunea pieţelor de capital.

„Faptul că primele şase economii din Uniunea Europeană sunt pregătite să lase în urmă interesele naţionale şi să meargă înainte împreună este un semnal important pentru întreaga Uniunea Europeană”, a declarat Lars Klingbeil.

Structura de guvernanţă a ESMA trebuie să fie eficientă: expertiza, supervizarea, experienţa pieţei şi echilibrul geografic trebuie să joace un rol decisiv. În plus, costurile trebuie să fie ţinute sub control iar responsabilitatea trebuie asumată de ESMA, se arată în documentul convenit vineri de oficiali şi analizat de Reuters.

Celelalte 21 state membre UE încă trebuie să aprobe propunerile. Ministrul german de Finanţe a declarat că se aşteaptă ca pachetul să fie adoptat până la finalul anului.

De asemenea, cei şase oficiali au convenit consolidarea puterilor autorităţilor UE de supervizare în domeniul criptoactivelor, şi reducerea barierelor la finanţarea transfrontalieră, pentru a ajuta finanţarea companiilor, se arată în document.

(Citește și: Analiză FMI: Piața Unică europeană – fragmentată de regulile naționale de etichetare, transport și achiziții, ceea ce scade productivitatea companiilor față de cele americane)

