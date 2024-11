Cele mai profitabile companii din lume. TOP 50 corporații

Cele mai profitabile companii din lume în funcție de profitul brut obținut în anul 2023 sunt Saudi Aramco, Apple, Berkshire Hathaway, Microsoft și Alphabet, arată datele statista.com. Profitul brut se referă la profitul obținut înainte de plata taxelor, a impozitelor sau a dobânzilor.

Cea mai profitabilă companie din lume

1. Saudi Aramco. În anul 2023, compania petrolieră Saudi Aramco din Arabia Saudită a fost cea mai profitabilă companie din lume, cu un profit brut de 247,4 miliarde de dolari americani. Saudi Aramco este o companie de petrol și gaze cu acționariat majoritar de stat (guvernul saudit deține peste 90% din acțiuni). Fondată în 1933, compania națională de petrol a Arabiei Saudite are sediul în orașul Dhahran, care este un centru administrativ major pentru industria petrolieră din această țară.

În anul 2023, Saudi Aramco avea peste 73.000 de angajați și a obținut venituri totale de peste 495 de miliarde de dolari americani. De asemenea, compania deținea la acea dată active totale de peste 660 de miliarde de dolari. Compania este cel mai mare producător de țiței din lume. Astfel, în 2023, ea s-a clasat pe locul 1 în topul producătorilor de țiței în funcție de producția zilnică (cu o producție de peste 11,5 milioane de barili de petrol pe zi), potrivit statista.com.

Cele mai profitabile corporații din lume

2. Apple. Cu un profit brut de 114,3 miliarde de dolari, compania se află pe locul 2 în acest clasament cu cele mai profitabile companii din lume. Fondată în 1976, Apple este o corporație multinațională americană și totodată una dintre cele mai de succes companii de tehnologie din lume. Compania cu sediul central în Cupertino, California, este cunoscută în special pentru producția de electronice precum laptopuri (Mac), tablete (iPad) și telefoane (iPhone). Apple produce și căști, ceasuri smart și software.

Apple este cea mai mare companie de tehnologie din lume în funcție de venituri. Astfel, în anul fiscal 2024, compania a avut venituri de peste 391 de miliarde de dolari. În același an, Apple avea active totale estimate la aproape 365 de miliarde de dolari și circa 164.000 de angajați.

Companiile care obțin cele mai mari profituri

3. Berkshire Hathaway, 100,3 miliarde de dolari. Holdingul multinațional american cu sediul în Omaha, Nebraska, se află pe locul 3 în acest clasament cu cele mai profitabile companii din lume. Fondată în 1839 ca o fabrică de textile, Berkshire Hathaway s-a transformat într-un conglomerat începând cu anul 1965, sub conducerea președintelui și directorului executiv Warren Buffet. La ora actuală, majoritatea investițiilor holdingului sunt supravegheate de Greg Abel, care a fost numit succesorul lui Warren Buffet, potrivit Wikipedia.org.

Printre companiile importante deținute în totalitate de holdingul Berkshire Hathaway se numără GEICO, Gen Re, BNSF Railway, Precision Castparts Corp., Lubrizol, Dairy Queen, Duracell, Benjamin Moore & Co., Pilot Flying J, Clayton Homes, Fruit of the Loom, Business Wire, NetJets , Oriental Trading Company, Pampered Chef, Ben Bridge Jeweller, CTB International, Central States Indemnity, Johns Manville, Scott Fetzer Company, McLane Company, See’s Candies, WPLG, Berkshire Hathaway Energy, Berkshire Hathaway Assurance și HomeServices of America.

De asemenea, compania deține pachete importante de acțiuni la Apple (2%), American Express (21,5%), Banca Americii (9,99%), Coca-Cola (9,3%) sau Chevron (6,6%). În 2023, compania avea peste 396.000 de angajați și obținea venituri de peste 364 de miliarde de dolari. Activele totale deținute de Berkshire Hathaway se ridică la peste 1 trilion de dolari.

Cele mai profitabile companii din lume – clasament

4. Microsoft, 95 de miliarde de dolari

5. Alphabet, 78,8 miliarde de dolari

6. Gazprom, 76,7 miliarde de dolari

7. JP Morgan Chase, 63,5 miliarde de dolari

8. Exxon Mobil, 61 de miliarde de dolari

9. ICBC, 58,9 miliarde de dolari

10. China Construction Bank, 55,3 miliarde de dolari

11. Uniper, 47,8 miliarde de dolari

12. Shell, 47,4 miliarde de dolari

13. Banca Agricolă din China, 43,9 miliarde de dolari

Cele mai profitabile companii din lume – top

14. BP, 43,2 miliarde de dolari

15. Equinor, 43 de miliarde de dolari

16. Petrobras, 42 de miliarde de dolari

17. Banca Chinei, 40,8 miliarde de dolari

18. TotalEnergies, 38,83 miliarde de dolari

19. Imperial Oil, 38,82 miliarde de dolari

20. Toyota, 38,6 miliarde de dolari

Foto: fietzfotos / pixabay.com

21. TSMC, 37,3 miliarde de dolari

22. Meta Platforms, 37,2 miliarde de dolari

23. Chevron, 36,4 miliarde de dolari

24. PetroChina, 35,9 miliarde de dolari

Cele mai profitabile companii din lume – listă

25. Tencent, 35,5 miliarde de dolari

26. Asigurări China Pacific, 35,2 miliarde de dolari

27. HSBC, 34,6 miliarde de dolari

28. Banca Americii, 33,1 miliarde de dolari

29. UBS, 32,4 miliarde de dolari

30. Maersk, 29,8 miliarde de dolari

31. BMW, 29 de miliarde de dolari

32. UnitedHealth, 28,5 miliarde de dolari

33. Verizon, 27,6 miliarde de dolari

34. Amazon, 26 de miliarde de dolari

Care sunt cele mai profitabile companii din lume

35. Walmart, 25,8 miliarde de dolari

36. Volkswagen, 24,5 miliarde de dolari

37. Johnson & Johnson, 24,43 miliarde de dolari

38. China Mobile, 24,41 miliarde de dolari

39. CM Bank, 24,3 miliarde de dolari

40. BHP Group, 23,6 miliarde de dolari

41. CNOOC, 23,4 miliarde de dolari

42. Alibaba, 23,1 miliarde de dolari

43. Mercedes-Benz, 23 de miliarde de dolari

44. Glencore, 22,9 miliarde de dolari

Cele mai profitabile companii din lume – exemple

45. Home Depot, 22,5 miliarde de dolari

46. LVMH, 21,54 miliarde de dolari

47. Dior, 21,52 miliarde de dolari

48. NVIDIA, 21,3 miliarde de dolari

49. Visa, 21,03 miliarde de dolari

50. Sherbank, 20,97 miliarde de dolari

Foto: fietzfotos / tungnguyen0905 / pixabay.com

