Cele mai populare meme coins. TOP 3 monede virtuale

Ce sunt meme coins

Înainte de a enumera câteva dintre cele mai populare meme coins vom explica, pe scurt, ce sunt aceste active digitale.

Meme coins sunt criptomonede inspirate de meme-uri, glume și trenduri virale de pe Internet, de cultura pop, de personalități sau de personaje/animale din desene, animații etc. Adesea, meme coins au o componentă distractivă sau umoristică, iar creatorii lor folosesc logouri și sigle amuzante.

În jurul acestor monede apare de multe ori o comunitate online ce sprijină dezvoltarea monedei și a ecosistemului care o susține.

Caracteristicile monedelor meme

Monedele meme își derivă prețul în principal din reacția rețelelor sociale și din asocierea cu celebrități, potrivit Wikipedia.org. Din acest motiv, prețurile lor pot crește rapid atunci când noi investitori sunt atrași de trendurile virale și decid să investească pentru a nu rata ocazia.

Pe de altă parte, se întâmplă adesea ca această creștere să fie nesustenabilă. Atunci când interesul scade sau investițiile încetinesc, monedele meme se confruntă frecvent cu prăbușiri bruște, deoarece există puțină valoare fundamentală care să le susțină capitalizarea de piață, mai notează sursa citată.

Cele mai populare meme coins – Dogecoin

Dogecoin (DOGE) este prima monedă meme lansată pe piață. Având pe logo un câine din rasa Shiba Inu, această monedă digitală a fost creată în anul 2013 de Billy Markus din Portland, Oregon, SUA, și Jackson Palmer din Sydney, Australia.

Folosind imaginea unui câine ce era un meme viral la acea dată, cei doi ingineri software au conceput moneda ca pe o glumă, cu scopul de a ironiza speculațiile de pe piața cripto și frenezia din jurul Bitcoin. În ciuda acestui fapt, Dogecoin s-a impus ca un sistem de plată de sine stătător și s-a dezvoltat rapid, suscitând interesul investitorilor.

Dogecoin a luat și mai mult avânt după ce moneda i-a atras atenția miliardarului Elon Musk, care a publicat mai multe tweet-uri pe rețelele de socializare în care a spus că Dogecoin este moneda sa preferată, potrivit coinmarketcap.com.

La data de 10 februarie 2026, valoarea unui DOGE era de circa 0,09 dolari, iar moneda avea o capitalizare de piață de peste 15,7 miliarde de dolari. Pentru comparație, în urmă cu fix un an, valoarea unui DOGE era mult mai mare. Un token valora 0,26 de dolari, iar moneda avea o capitalizare de piață de peste 38 de miliarde de dolari.

Cele mai populare meme coins – Shiba Inu

Shiba Inu (SHIB) este, la ora actuală, moneda meme cu a doua cea mai mare capitalizare de piață după Dogecoin. La data de 10 februarie, aceasta era de peste 3,5 miliarde de dolari.

După cum se arată pe platforma coinmarketcap.com, SHIB este o monedă descentralizată, gestionată de o comunitate, ce a fost lansată la sfârșitul anului 2020. De atunci, tokenul SHIB bazat pe Ethereum a crescut și este acceptat ca formă de plată în sute de locații, fie direct, fie prin intermediari.

Moneda Shiba Inu a fost creată anonim, sub pseudonimul „Ryoshi”, creatorul spunând despre sine că „este un nimeni”, că nu este o persoană importantă și că eforturile de a-i demasca identitatea, chiar dacă ar avea succes, ar fi dezamăgitoare.

Precum Dogecoin, și această monedă meme a câștigat rapid valoare datorită tweet-urilor de la personalități precum Elon Musk și Vitalik Buterin (programatorul ruso-canadian cofondator al Ethereum).

Cele mai populare meme coins – MemeCore

MemeCore ($M) se tranzacționa la data de 10 februarie 2026 pentru 1,46 de dolari/tokenul, și avea o capitalizare de piață de peste 1,8 miliarde de dolari.

Conform coinmarketcap.com, MemeCore este primul blockchain de nivel 1 (Layer 1), construit pentru Meme 2.0, o nouă paradigmă/rețea în care monedele meme transcend speculațiile și glumele virale pentru a genera valoare economică, culturală și comunitară. În lumea cripto, un Layer 1 se referă la o rețea blockchain de bază, similară ca rol cu Ethereum sau Bitcoin.

Așadar, MemeCore este un proiect de criptomonedă + blockchain cu ambiții mai mari decât un meme coin obișnuit.

Tokenul nativ $M se folosește pentru plata taxelor de tranzacție pe rețea, staking (blocarea monedelor pentru securizarea rețelei), guvernanță sau alte mecanisme interne. Rețeaua folosește un mecanism numit Proof of Meme (PoM), care asociază cultura meme și trendurile virale cu recompense în rețea.

Cele mai populare meme coins – exemple

MemeCore este compatibilă cu Ethereum Virtual Machine (EVM), ceea ce înseamnă că dezvoltatorii pot folosi instrumentele Ethereum pentru a construi în acest ecosistem.

Așadar, în timp ce un meme coin simplu (de exemplu Dogecoin sau Shiba Inu) este în mare parte o monedă virală fără infrastructură proprie, a cărei valoare vine din hype și din interesul comunității,

MemeCore vrea să fie blockchain-ul care susține meme coins, nu doar un token viral — adică o bază tehnică unde comunitățile pot interacționa și pot construi proiecte.

MemeCore structurează și susține economia virală a meme-lor, oferind oricui posibilitatea de a lansa token-uri, de a câștiga din contribuții și de a construi deschis într-un mediu descentralizat, mai notează coinmarketcap.com.

Cele mai populare meme coins – alte exemple

Dincolo de aceste 3 monede, pe piața cripto există și alte monede care au depășit pragul de 100 de milioane de dolari capitalizare de piață.

Printre acestea se numără Pepe (PEPE), Official Trump ($TRUMP), Bonk (BONK), Pudgy Penguins (PENGU), pippin (PIPPIN), FLOKI (FLOKI) sau Official Melania Meme (MELANIA).

