Cele mai populare criptomonede în momentul de față. TOP 10

La ora actuală, în funcție de volumul de tranzacționare, cele mai populare criptomonede care suscită interesul investitorilor sunt Tether, Bitcoin, Ethereum, USDC și Solana, arată datele centralizate de platforma coinmarketcap.com.

Cele mai tranzacționate criptomonede în ultimele 24 de ore

1. Tether (USDT). Având o capitalizare de piață de peste 184 de miliarde de dolari, Tether a avut un volum de tranzacționare în ultimele 24 de ore de circa 81 de milarde de dolari. Cu un preț pe token de 0,99 dolari, moneda digitală are o ofertă circulantă de circa 184 de miliarde de monede.

Tether este cea mai populară stablecoin (monedă stabilă) din lume, care în anul 2019 a devenit cea mai tranzacționată monedă la nivel global, depășind Bitcoin. Fiind o monedă stabilă, valoarea de piață a Tether este stabilită în funcție de o referință externă, în acest caz dolarul american, de care Tether este legată.

Cele mai populare criptomonede – clasament

2. Bitcoin (BTC). Prima criptomonedă lansată în piață este în continuare extrem de populară în rândul investitorilor, având cea mai mare capitalizare de piață dintre toate monedele digitale: peste 1,3 trilioane de dolari. În ultimele 24 de ore s-au tranzacționat BTC în valoare totală de peste 42 de miliarde de dolari. Moneda, care are un preț de aproape 67.000 de dolari în prezent, are o ofertă circulantă de aproape 20 de milioane de BTC.

3. Ethereum (ETH). În ultimele 24 de ore, volumul de tranzacționare a fost de peste 19,5 miliarde de dolari. Cu un preț pe token de circa 1.950 de dolari, Ethereum are o capitalizare de piață de peste 235 de miliarde de dolari și o ofertă circulantă de aproape 121 de milioane de ETH.

Lista celor mai tranzacționate criptomonede

4. USDC (USDC) se numără și ea printre cele mai populare criptomonede care sunt totodată și stablecoins. Cu un volum de tranzacționare de peste 12,4 miliarde de dolari în ultimele 24 de ore, USDC a avut un preț de 0,99 dolari/token. USDC are la ora actuală o capitalizare de piață de peste 73 de miliarde de dolari și o ofertă circulantă de peste 73 de miliarde de USDC.

Precum Tether, și USDC este legată de dolarul american la un raport de 1:1. Fiecare unitate a acestei criptomonede aflată în circulație este susținută de 1 dolar, care este păstrat într-o rezervă, într-un amestec de numerar și obligațiuni pe termen scurt ale trezoreriei americane, potrivit coinmarketcap.com.

Foto: vjkombajn / pixabay.com

Cele mai populare criptomonede – exemple

5. Solana (SOL). Cu un preț de tranzacționare la ora actuală de 81 de dolari, Solana a avut în ultimele 24 de ore un volum de tranzacționare de peste 3,3 miliarde de dolari. Capitalizarea de piață a Solana este de circa 46 de miliarde de dolari, iar oferta circulantă de circa 567 de milioane de SOL.

6. XRP (XRP). La jumătatea lunii februarie 2026, criptomoneda XRP se tranzacționa cu 1,3 dolari/token, având o ofertă circulantă de circa 61 de miliarde de XRP și o capitalizare de piață de peste 83 de miliarde de dolari. La data de 11 februarie, XRP avea un volum de tranzacționare de peste 2,6 miliarde de dolari în ultimele 24 de ore.

7. BNB (BNB) este o altă monedă foarte populară în rândul investitorilor. Cu un preț pe token de circa 597 de dolari, BNB avea un volum de tranzacționare în ultimele 24 de ore de circa 1,8 miliarde de dolari. Criptomoneda cu o capitalizare de piață de peste 81 de miliarde de dolari avea o ofertă circulantă de 136 de milioane de BNB.

Cele mai populare criptomonede – restul clasamentului

8. World Liberty Financial USD (USD 1). Cu un preț pe token de 0,99 dolari, criptomoneda a avut un volum de tranzacționare de peste 1,6 miliarde de dolari în ultimele 24 de ore. USD 1 are o capitalizare de piață de peste 5,3 miliarde de dolari și o oferă circulantă de 5,3 miliarde de tokene.

Precum Tether și USDC, USD1 este un activ digital garantat cu monedă fiduciară, conceput pentru a menține o echivalență de 1:1 cu dolarul american.

9. Dogecoin (DOGE) este prima monedă meme lansată pe piață, fiind totodată și cea mai populară meme coin. Tranzacționată la ora actuală pentru 0,09 dolari/token, Dogecoin a avut în ultimele 24 de ore un volum de tranzacționare de 855 de milioane de dolari. Moneda meme are o capitalizare de piață de peste 15 miliarde de dolari și o ofertă circulantă de peste 168 de miliarde de DOGE.

10. Chainlink (LINK) are un preț de tranzacționare la ora actuală de 8,25 dolari/token și un volum de tranzacționare de peste 659 de milioane de dolari în ultimele 24 de ore. LINK are o capitalizare de piață de 5,8 miliarde de dolari și o ofertă circulantă de peste 700 de milioane de dolari.

Foto: vjkombajn / geralt / pixabay.com

Dacă acest articol despre cele mai populare criptomonede vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Cele mai populare meme coins. TOP 3 monede virtuale

Ce sunt meme coins. Avantaje, riscuri și exemple de criptomonede

Criptomonede ce au crescut în ultimul an. Listă cu 5 exemple

Impozitarea veniturilor din criptomonede și plata CASS. Exemple

Cine a inventat moneda Bitcoin. 15 persoane bănuite că ar fi creat-o

Ce sunt stablecoins. Cele 4 tipuri și exemple de criptomonede