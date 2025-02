Cele mai noi criptomonede. 4 monede digitale cu capitalizare mare de piață

Printre cele mai noi criptomonede care au reușit să strângă o capitalizare de piață mare, de peste 400 de milioane de dolari, se numără GoldToken, KAITO, MEGA sau would, arată datele publicate de platforma coinmarketcap.com.

Lansat în anul 2013, CoinMarketCap este cel mai cunoscut și citat site care urmărește prețurile criptomonedelor lansate pe piață, scopul său fiind acela de a-i ajuta pe utilizatorii și pe investitorii de retail să aibă acces facil la informații corecte despre piața cripto, pentru a lua decizii informate.

Ce este capitalizarea de piață în cazul criptomonedelor

În cazul criptomonedelor, capitalizarea de piață se referă la valoarea totală a monedelor digitale aflate în circulație. Este similară cu capitalizarea free float de la bursă, care se referă la valoarea tuturor acțiunilor disponibile la tranzacționare, în mod liber, pe bursă.

Astfel, în cazul monedelor digitale, capitalizarea de piață se obține înmulțind valoarea unui token cu numărul total de tokene aflate în circulație.

1. GoldToken (GLD). La data de 25 februarie 2025, GoldToken avea cea mai mare capitalizare de piață dintre cele mai noi criptomonede adăugate pe CoinMarketCap în ultimele 30 de zile. Astfel, moneda digitală avea o capitalizare de piață de aproape 9 miliade de dolari, iar prețul unui token era de aproximativ 2.940 de dolari.

Ce este capitalizarea de piață complet diluată

În circulație există circa 3 milioane de tokene, însă numărul total al monedelor create este mai mare. Astfel, oferta totală, adică totalul monedelor create, se ridică la 10 milioane de tokene (GLD), iar capitalizarea de piață complet diluată (ce include tokenele încă nepuse în circulație), este de circa 29,3 miliarde de dolari. Capitalizarea de piață complet diluată este practic o estimare a capitalizării de piață a unui proiect cripto dacă ar fi în circulație oferta maximă de monede, și se obține înmulțind prețul unui token cu oferta maximă (totală).

Potrivit CoinMarketCap, Gold Token este un activ digital bazat pe aur, care combină stabilitatea aurului cu eficiența tehnologiei blockchain. Fiecare token GLD reprezintă o uncie de aur real, ceea ce asigură o valoare intrinsecă, permițând în același timp tranzacții rapide, transparente și cu costuri reduse.

În mod tradițional, aurul a reprezentat un depozit de valoare de încredere, însă deținerea sa vine cu costuri de stocare, probleme de accesibilitate și lichiditate limitată. GLD elimină aceste bariere, oferind acces digital nelimitat la aur, facilitând totodată achiziționarea, vânzarea și tranzacționarea în siguranță, mai notează sursa citată.

Cele mai noi criptomonede – exemple

2. KAITO este o altă monedă digitală ce apare în lista cu cele mai noi criptomonede de pe CoinMarketCap. La data de 25 februarie, KAITO avea o capitalizare de piață de circa 410 milioane de dolari, iar prețul unui token era de 1,7 dolari. Oferta totală este de 1 miliard de tokene, din care până acum au fost puse în circulație circa 241 de milioane. capitalizare de piață complet diluată este de 1,7 miliarde de dolari.

KAITO este moneda și elementul fundamental al rețelei InfoFi alimentată de AI. Deținătorii de KAITO participă activ la modelarea rețelei, rolul tokenului fiind de a funcționa ca mijloc principal de schimb în cadrul ecosistemului InfoFi, facilitând tranzacții și interacțiuni.

De asemenea, KAITO permite luarea deciziilor într-un mod descentralizat, permițând deținătorilor de token-uri să propună, să voteze și să implementeze modificări cheie ale protocolului și ale algoritmului. Acest mecanism de guvernanță asigură că rețeaua evoluează în concordanță cu interesele comunității sale, promovând un ecosistem InfoFi transparent și eficient, alimentat de AI, mai notează sursa citată.

Cele mai noi criptomonede – listă

3. Make Europe Great Again (MEGA) este o altă criptomonedă cu o capitalizare de piață considerabilă, care depășea la data de 25 februarie 2025 pragul de 1 miliard de dolari. În cazul MEGA, oferta maximă este egală cu numărul de monede aflate în circulație (122,7 miliarde de tokene MEGA). La data menționată, prețul unui token era de 0,0085 de dolari.

MEGA transpune în piața cripto mișcarea suveranistă din plan politic. CEO-ul Tesla, miliardarul Elon Musk, și-a declarat în mod public sprijinul pentru mișcarea MEGA (Make Europe Great Again), o mișcare politică similară cu MAGA (Make America Great Again). În mai multe postări pe X, Musk a declarat că MEGA este „singura speranță pentru Europa”.

Întrucât platforma Honeypot.is a identificat mai mulți factori de risc asociați cu criptomoneda MEGA, CoinMarketCap îi sfătuiește pe potențialii investitori să fie precauți și să se documenteze pe cont propriu înainte de a investi.

Cele mai noi criptomonede din piață

4. would este o altă monedă digitală nouă cu o capitalizare de piață importantă. Astfel, la data de 25 februarie 2025, would avea o capitalizare de piață de 599 de milioane de dolari, iar un token se tranzacționa cu 0,6 dolari.

Oferta totală de would este de 1 miliard de tokene, dintre care 999,45 de milioane se află în circulație. Capitalizarea de piață complet diluată este de 603 milioane de dolari. Creatorii would spun că moneda „provine din meme”, însă „le transcede”, „servind ca un vehicul de încredere pe termen lung”.

Criptomoneda este creată pe chain-ul Solana (SOL), cu tehnologie blockchain Web3 descentralizată. „În loc să se bazeze pe tehnologie sau aplicații, depinde de consensul deținătorilor săi. Abandonând abordarea tipică a monedelor meme PVP (Player vs. Player), $WOULD îmbrățișează PVE (Player vs. Environment), aducând o schimbare revigorantă printre monedele meme. Față de cele 99% dintre monede care în cele din urmă ajung fără valoare, aceasta este un fel de „Crypto Berkshire Hathaway”, în care fiecare deținător este acționar”, mai susțin creatorii monedei, potrivit CoinMarketCap.

