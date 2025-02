Cele mai mari porturi din România. Capacitate, trafic, dotări

Având acces atât la Dunăre, cât și la Marea Neagră, România are mai multe porturi maritime și fluviale. Cele mai mari porturi din România sunt Constanța și Galați.

Cel mai mare port din România – Constanța

Portul Constanța este cel mai mare port din România. Este atât port maritim, cât și port fluvial, legătura portului Constanța cu Dunărea realizându-se prin Canalul Dunăre – Marea Neagră. Portul este administrat de Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA.

Portul Constanța este situat pe coasta vestică a Mării Negre, la 179 de mile nautice (332 de kilometri) de strâmtoarea Bosfor și la 85 de mile nautice (157 de kilometri) de brațul Sulina, prin care Dunărea se varsă în mare.

Portul acoperă o suprafață totală de 3.926 ha, din care 1.313 ha pe uscat și 2.613 ha pe apă, se arată pe site-ul oficial portofconstantza.com. Zona portuară este protejată de două diguri, unul situat în partea de nord și unul în partea de sud. În prezent, lungimea totala a Digului de Nord este de 9,4 km, iar cea a Digului de Sud de 5,56 km.

Cele mai mari porturi din România – chei, dane, adâncimea apei

Portul Constanța este deservit de 156 de dane, din care 140 sunt operaționale. Lungimea totală a cheiurilor este de 32 de kilometri, iar adâncimea apei variază între 7 și 19 metri. Potrivit administrației portuare, aceste caracteristici sunt comparabile cu cele oferite de cele mai importante porturi europene și internaționale, permițând accesul petrolierelor cu capacitatea de 165.000 dwt și a vrachierelor cu capacitatea de 220.000 dwt. Adâncimea apei este suficientă pentru acostarea celor mai mari nave care trec prin Canalul Suez.

După cum se arată și pe site-ul Constanta Port Business Association, portul de la Marea Negră permite accesul vaselor care operează toate categoriile de mărfuri: vrac solid și lichid, mărfuri generale, containere, mărfuri agabaritice și speciale, având inclusiv facilități pentru navele de pasageri.

De asemenea, facilitățile oferite de portul Constanța permit acostarea oricărui tip de navă fluvială.

Cantități importante de mărfuri sunt transportate pe Dunăre între portul Constanța și țările Europei Centrale și de Est: Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, Austria, Slovacia și Germania.

Traficul porturar în Constanța – valori

În contextul discuției despre cele mai mari porturi din România trebuie menționat că portul Constanța are o capacitate anuală de operare de aproximativ 120 de milioane de tone, fiind dotat cu terminale pentru mărfuri agricole (precum cerealele) complet automatizate. Totodată, portul Constanța are cel mai mare terminal de containere din bazinul Mării Negre, cu o capacitate de procesare de 1 milion de containere pe an.

În anul 2023, traficul portuar a ajuns la aproape 93 de milioane de tone de mărfuri operate, înregistrând o creștere de 22,7% față de traficul total din anul 2022 și de peste 37% față de anul 2021. Din traficul total, traficul maritim a constat în circa 71 de milioane de tone, iar cel fluvial a fost de aproximativ 21 de milioane de tone, se arată pe portbusiness.ro, site-ul oficial al Constanta Port Business Association.

În noiembrie 2024, datele publicate de Eurostat au arătat că portul Constanța a intrat în top 10 cele mai mari porturi din Uniunea Europeană (pe locul 9), traficul de mărfuri prin acesta dublându-se în ultimii 10 ani.

Cele mai mari porturi din România – Galați

Portul Galați este al doilea cel mai mare port românesc, fiind totodată principalul port românesc la Dunăre, situat pe ambele maluri ale fluviului, la confluența râurilor Siret și Prut cu Dunărea. Portul Galați se află la 7,5 km de granița cu Republica Moldova și 14 km pe teren (23 km pe apă) de portul Reni din Ucraina.

Portul Galați este un port fluvio-maritim, cu acces la sectorul maritim al Dunării și la Marea Neagră prin Canalul Sulina și prin Canalul Dunăre-Marea Neagră, se arată în studiul „Infrastructura principalelor servicii portuare, servicii conexe și activități economice relevante în cele mai importante porturi românești din rețeaua TEN-T: Constanța și Galați”, publicat în 2023 de Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval.

Portul Galați se află în administrarea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA (ADPM Galați) și are 4 zone portuare principale specializate: portul Mineralier, portul Comercial, portul Docuri și portul Bazinul Nou. Circa 80% din traficul prin portul Galați este realizat prin portul Mineralier.

Foto: CN APDM SA Galati / Facebook

Cele mai mari porturi din România – dotările din portul Galați

Portul Mineralier are un front de acostare de 2.000 de metri, din care chei fluviale de 1.400 de metri (13 dane) și chei maritime cu acostare directă 600 de metri (3 dane). Această zonă portuară este specializată în operarea, manipularea, depozitarea și transportul pe benzi transportoare a următoarelor tipuri de mărfuri: materii prime, minereu, cocs, cărbuni, calcar, laminate, folosind macarale de chei. Operațiunile portuare realizate în acest port deservesc cu precădere ArcelorMittal, cel mai mare agent economic care activează pe piața siderurgică din România.

Portul Comercial are o lungime totală a fronturilor de acostare de 1.677 de metri, fiind format din 15 dane fluviale, la care sunt acostate pontoane pentru facilitarea accesului navelor fluviale. Zona portuară dispune de o platformă cu suprafața de 8.220 mp.

Cele mai mari porturi din România – trafic de mărfuri în portul Galați

Portul Docuri dispune de un front de acostare de 2.410 metri, astfel: fronturi de acostare cu lungimea totală de 1.365 de metri (12 dane) și fronturi operative cu lungimea totală de 1.045 de metri (9 dane). În această zonă portuară se află și un terminal de containere cu o capacitate de operare de 30.000 TEU/an, care permite descărcarea și încărcarea de containere din/în nave. În această zonă portuară sunt și spații de depozitare, magazii, silozuri. Mărfurile operate în cadrul acestei zone portuare sunt în special produse laminate, mărfuri vrac, produse lemnoase, cereale și mărfuri alimentare (ulei alimentar, vin, sare etc).

Portul Bazinul Nou are un front de acostare de 1.865 metri, format din 15 dane. În cadrul acestei zone portuare se află un terminal specializat pentru descărcarea, transbordarea, depozitarea și încărcarea produselor petroliere și petrochimice în și din vagoane de cale ferată, autocisterne, nave și barje. Infrastructura terminalului cuprinde rampe pentru încărcare/descărcare și instalații specifice pentru transbordarea din vagoane de ecartament larg specifice circulației feroviare din Ucraina, Republica Moldova și Federația Rusă (vagoane tip CSI) în vagoane tip CFR și invers.

În anul 2022, traficul de mărfuri din portul Galați a fost de 4,6 milioane de tone, iar prin port au trecut aproape 2.000 de nave, se arată pe site-ul oficial al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA. Din această cantitate, traficul fluvial a reprezentat circa 2,5 milioane de tone de mărfuri, iar cel maritim restul de 2,1 milioane de tone.

Alte porturi din România

Dincolo de Constanța și Galați, care sunt cele mai mari porturi din România, alte porturi importante din țară sunt portul Mangalia (cu 524 metri de chei și 9 metri adâncime maximă a apei, care operează în special bitum, mărfuri generale și gaz petrolier lichefiat, potrivit portbusiness.ro), portul Tulcea (cu un trafic de mărfuri de 1,65 de milioane de tone în 2022 și peste 1.000 de nave) și portul Brăila (peste 1 milion de tone de mărfuri și aproape 900 de nave în anul 2022, conform datelor ADPM Galați).

România are și alte porturi fluviale de-a lungul Dunării, printre acestea numărându-se Giurgiu, Cernavodă, Calafat, Oltenița, Călărași, Orșova, Drobeta-Turnu Severin, Bechet, Corabia și Moldova Veche, se arată pe site-ul Uniunii Porturilor Interioare Românești.

