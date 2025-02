Cele mai mari lanțuri de restaurante din România. 4 mari jucători

Lanțurile fast food McDonald’s, KFC, Mesopotamia sau Pizza Hut se numără printre cele mai mari lanțuri de restaurante din România.

Cel mai mare lanț fast food din România – McDonald’s

1. Cel mai mare lanț de restaurante din România este McDonald’s. Firma care deține franciza McDonald’s se numește Premier Restaurants România SRL. Prezent de 29 de ani în România, lanțul McDonald’s este alcătuit la ora actuală din 106 restaurante (în 33 de orașe din țară), dintre care 60 restaurante cu McDrive și 68 cu cafenele McCafé, se arată pe site-ul companiei.

În anul 2023, firma Premier Restaurants România a avut o cifră de afaceri de peste 1,7 miliarde de lei, adică de circa 340 de milioane de euro, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor. În același an, compania a avut un profit de peste 144 de milioane de lei, iar numărul de angajați era de circa 4.700.

Premier Restaurants România este parte a companiei Premier Capital, înregistrată în Malta, care este partenerul pentru dezvoltare al restaurantelor McDonald’s din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta și România. Premier Capital plc operează peste 190 de restaurante, care oferă și servicii McDrive, McDelivery și McCafé, și are peste 11.000 de angajați. În total, peste 85 de milioane de clienți sunt serviți în fiecare an pe cele 6 piețe.

Cele mai mari lanțuri de restaurante din România – KFC

2. KFC este al doilea cel mai mare lanț de restaurante din România. KFC este prezent în țara noastră din anul 1997, când a fost deschis, în sistem de franciză, primul restaurant în Piața Romană din București, se arată pe site-ul companiei. În România, brandul este operat de compania US Food Network, deținută de Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service de pe piața locală. În prezent, rețeaua KFC a ajuns la peste 100 de restaurante în peste 40 de orașe din țară.

Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, US Food Network a avut în anul 2023 o cifră de afaceri netă de peste 1 miliard de lei (aproximativ 200 de milioane de euro). În anul respectiv, firma a avut un profit net de aproape 90 de milioane de lei și aproape 4.000 de angajați.

Cel mai mare grup din industria de food service din România

În contextul discuției despre cele mai mari lanțuri de restaurante din România, trebuie menționat că Sphera Franchise Group (compania care deține US Food Network) este listată pe Piața Reglementată de la Bursa de Valori București (BVB). După cum se arată pe site-ul BVB, Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, deținând companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell în Romania și KFC în Chișinău, Republica Moldova, precum și în anumite zone din Italia.

Grupul Sphera Franchise deține peste 175 de restaurante pe cele 3 piețe și are aproximativ 5.000 de angajați. Sphera Franchise Group este listată pe Bursa de Valori București din 2017, sub simbolul SFG, fiind singura companie din HoReCa inclusă in indicele BET, indicele principal de pe piața financiară locală.

Foto: denvit / pixabay.com

La data de 21 februarie 2025, Sphera Franchise Group avea o capitalizare de piață de aproape 1,6 miliarde de lei (circa 320 de milioane de euro). În ultimele 52 de săptămâni, acțiunile companiei s-au tranzacționat la BVB la prețuri cuprinse între 25,8 și 41,5 lei/acțiune.

În ceea ce privește structura acționariatului, cea mai mare parte este deținută de Tatika Investments din Nicosia, Cipru, o companie de tip holding ce deține 28,6% din grupul Sphera Franchise. Dețineri importante au și Computerland România SRL din București (20,5%) și Wellkept Group SA din București (17%). Restul este deținut de persoane juridice (28%) și fizice (5,7%).

Cele mai mari lanțuri de restaurante din România – Mesopotamia

3. Mesopotamia se numără printre cele mai mari lanțuri de restaurante din România, brandul fiind prezent în 34 de orașe din România, precum și la Budapesta, în Ungaria, potrivit site-ului companiei.

Lanțul de restaurante este administrat de societatea Set-Corporation SRL, care a avut în anul 2023 o cifră de afaceri netă de aproape 270 de milioane de lei (circa 54 de milioane de euro). În anul menționat, lanțul de restaurante fast food a obținut un profit net de 17,5 milioane de lei, având aproape 1.000 de angajați.

Cele mai mari lanțuri de restaurante din România – Pizza Hut

4. Pizza Hut este un alt mare lanț de restaurante din România. Precum KFC, și Pizza Hut face parte din grupul Sphera Franchise, însă lanțul este operat de o altă firmă din grup. Mai exact, restaurantele Pizza Hut și punctele de livrare Pizza Hut Delivery sunt operate de societatea comercială pe acțiuni American Restaurant System SA.

În anul 2023, American Restaurant System a avut o cifră de afaceri netă de peste 115 milioane de lei (23 de milioane de euro) și circa 650 de angajați. Compania nu a înregistrat profit în acel an, având pierderi de peste 16,4 milioane de lei.

În România, primul restaurant Pizza Hut a fost lansat în decembrie 1994, pe Calea Dorobanților, cunoscut în mod neoficial ca restaurantul Pizza Hut „de la Romană”, se arată pe site-ul companiei. La ora actuală, lanțul Pizza Hut din România are în componență 43 de restaurante, mai arată sursa citată.

Foto: KelvinStuttard / denvit / pixabay.com

