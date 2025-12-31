Cele mai mari grupuri europene de apărare urmează să returneze 5 mld. dolari acționarilor în 2025

Cele mai mari grupuri europene de apărare urmează să returneze aproape 5 miliarde de dolari acționarilor în acest an, pe măsură ce sectorul recompensează investitorii și majorează investițiile după o creștere a cheltuielilor militare globale cauzată de războiul din Ucraina, transmite Financial Times.

În cazul a opt dintre cele mai mari companii europene de apărare, acționarii vor fi recompensați cu dividende mai mari, conform unei analize pe ultimul deceniu realizată de Vertical Research Partners pentru sursa citată.

Cercetarea, concentrată pe cei mai mari jucători din sectorul de apărare și care exclude Airbus datorită operațiunilor sale comerciale mari, arată că plățile către acționari sunt pe cale să atingă un maxim al ultimilor 10 ani.

În ciuda acestor plăți, cercetarea arată, de asemenea, că investițiile în sectorul european de apărare au crescut semnificativ de la invazia Rusiei în Ucraina aproape acum patru ani, pe măsură ce companiile și-au extins producția.

În schimb, sumele distribuite acționarilor celor mai mari șase companii de apărare din SUA — Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies și Huntington Ingalls — au scăzut după ce au atins un vârf de 10 ani în 2023.

În același timp, investițiile — cheltuielile de capital și cercetarea-dezvoltarea autofinanțată, calculate ca procent din vânzări — au scăzut ușor. Boeing este exclusă datorită operațiunilor sale mari în domeniul aerospațial civil.

Industria a fost criticată, în special în SUA, din cauza îndoielilor că profiturile rezultate din această perioadă de boom sunt folosite pentru a crește producția de arme noi, și nu pur și simplu pentru răscumpărări de acțiuni.

Investiția medie a grupului de companii europene analizate a fost estimată la 7,9%

Cercetarea Vertical arată că investiția medie a grupului de companii europene analizate — măsurată ca cheltuieli de capital plus cheltuieli de cercetare-dezvoltare ca procent din venituri — este estimată să crească la 7,9% în 2025. În 2021, anul precedent începutului conflictului din Ucraina, acest procent era de 6,4%.

Dezbaterea publică pe această temă în Europa a fost până acum limitată, dar unii experți din industrie cred că, având în vedere angajamentele semnificative de cheltuieli anunțate de guverne, acestea ar putea deveni mai implicate.

„Dacă cheltuielile pentru apărare cresc la un anumit nivel, semnificativ mai mare decât acum, atunci apărarea devine atât de importantă pentru guverne, încât acestea vor fi foarte interesate de cât de mulți bani faci”, a spus Nick Cunningham, analist la Agency Partners.

În același timp, a adăugat el, industria din Europa „nu se extinde”.

„Dacă operezi într-un mediu cu capacitate limitată, faci profit și răscumperi acțiuni, acest lucru nu va fi privit cu ochi buni. Așa că ar trebui să faci mult tam-tam în jurul investițiilor pe care le faci”, a mai spus el.

***