Cele mai mari fonduri de investiții din lume. TOP 10 administratori

Fondurile de investiții reprezintă o metodă preferată de mulți investitori deoarece acestea le oferă posibilitatea de a-și diversifica portofoliul la un cost redus, fără să fie obligați să cumpere individual acțiuni de la toate companiile de care sunt interesați. Cele mai mari fonduri de investiții din lume administrează sume uriașe, de trilioane (mii de miliarde) de dolari.

Cel mai mare fond de investiții din lume – BlackRock

1. BlackRock. Cel mai mare fond de investiții din lume este cel administrat de BlackRock, o companie multinațională de investiții din SUA. În 2024, BlackRock administra 10,47 trilioane (adică 10.470 de miliarde) de dolari, potrivit statista.com.

Fondată în 1988, BlackRock este cel mai mare administrator de active din lume. Cu sediul central în New York City, are 70 de birouri deschise în 30 de țări și clienți în 100 de state din lume. BlackRock este administratorul grupului iShares de fonduri tranzacționate la bursă (ETF). Împreună cu The Vanguard Group și State Street, este considerat a fi unul dintre cei 3 mari administratori de fonduri de indici (fondurile de tip index urmăresc performanța unui anumit indice bursier, ca de exemplu S&P 500 sau Dow Jones).

Cele mai mari fonduri de investiții din lume – The Vanguard Group

2. The Vanguard Group administrează active totale ce se ridică în prezent la nivelul a 8,7 trilioane de dolari. Fondat în 1975, grupul are sediul în Malvern, Pennsylvania. Vanguard este cel mai mare administrator de fonduri mutuale din lume și al doilea cel mai mare administrator de fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri), după BlackRock (ce deține fondurile de indici iShares menționate mai sus). Spre deosebire de fondurile de indici, fondurile mutuale sunt acele fonduri care colectează bani de la mai mulți investitori cu scopul de a achiziționa active precum acțiuni, obligațiuni și diverse alte valori.

Dincolo de fondurile mutuale și de ETF-uri, The Vanguard Group oferă și servicii de brokeraj, servicii educaționale financiare, planificare financiară și de gestionare a activelor. Fondatorul și fostul președinte al companiei, John C. Bogle, este considerat adesea creatorul primului fond index disponibil pentru investitori individuali (nu instituționali), fiind totodată un susținător și facilitator al investițiilor cu costuri reduse realizate de către persoanele fizice, potrivit Wikipedia.org.

Un alt aspect important de menționat este că Vanguard este deținută de fondurile gestionate de către companie, astfel încât entitatea financiară este deținută de către clienții săi. Vanguard oferă 2 tipuri de acțiuni la majoritatea fondurilor: acțiuni de investitor și acțiuni amiral; acestea din urmă au costuri ușor mai mici, însă necesită o investiție minimă mai mare, de regulă între 3.000 și 100.000 de dolari pentru fiecare fond.

Foto: geralt / pixabay.com

Cei mai mari administratori de fonduri de investiții – Charles Schwab

3. Charles Schwab se află pe locul 3 în acest clasament cu cele mai mari fonduri de investiții din lume, cu active administrate ce totalizează 7,32 trilioane de dolari. Charles Schwab este o companie multinațională de servicii financiare din SUA ce oferă servicii bancare, de investiții și de consultanță, atât a clienților de retail, cât și instituționali.

Compania cu sediul central în Texas a fost fondată în 1971 și are la ora actuală peste 380 de sucursale, în special în SUA și Marea Britanie. La data de 31 decembrie 2023, compania avea circa 35 de milioane de conturi de brokeraj active, 5,2 milioane de participanți la planuri de pensie corporative și 1,8 milioane de conturi bancare.

În ceea ce privește fondurile de investiții, compania pune la dispoziția clienților o mare varietate de fonduri mutuale din toate clasele de active, ce includ mărfuri, acțiuni din spațiul european și obligațiuni cu randament ridicat, se arată pe site-ul oficial al Charles Schwab.

Cele mai mari fonduri de investiții din lume – State Street Corporation

4. State Street Corporation este o companie americană globală de servicii financiare și holding bancar cu sediul central în Boston. State Street Corporation este una dintre cele mai mari bănci din SUA și totodată una dintre cele mai mari companii de administrare a activelor din lume. Potrivit statista.com, compania administra active de 4,34 trilioane de dolari în 2024.

Iată și restul clasamentului cu cele mai mari fonduri de investiții din lume și companiile care le administrează:

5. Fidelity Management & Research, SUA, 3,88 trilioane de dolari;

6. JP Morgan Chase & Co, SUA, 3,6 trilioane de dolari;

7. Goldman Sachs, SUA, 2,71 trilioane de dolari;

8. The capital Group Cos, SUA, 2,5 trilioane de dolari;

9. Allianz SE, Germania, 2,43 trilioane de dolari;

10. Amundi, Franța, 2,25 trilioane de dolari.

Foto: geralt / geralt / pixabay.com

