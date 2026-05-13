Cele mai mari companii producătoare de drone din lume. Listă

Printre cele mai mari companii producătoare de drone din lume se numără corporații din China și Statele Unite, cele două țări dominând producția globală de vehicule aeriene fără pilot.

Cea mai mare companie producătoare de drone la nivel mondial

DJI (Shenzhen Da-Jiang Innovations Sciences and Technologies Ltd), cu sediul în Shenzhen, China, este cea mai mare companie producătoare de drone din lume, cu o cotă de piață de 90% în 2024, potrivit MIT Technology Review, citată de Wikipedia.org.

DJI produce vehicule aeriene comerciale fără pilot (drone) pentru fotografie și videografie aeriană, produsele sale fiind folosite în numeroase domenii, inclusiv agricultură, cartografiere, industria muzicală, de televiziune și de film sau siguranță publică.

Compania oferă o gamă largă de drone, atât pentru uz profesional, cât și de nivel consumer. De asemenea, DJI proiectează și produce sisteme de camere, stabilizatoare gimbal, sisteme de propulsie, software pentru companii, echipamente pentru agricultură aeriană și sisteme de control al zborului.

Potrivit Drone U, o companie ce oferă cursuri de formare pentru piloți de drone, aparatele DJI sunt echipate cu funcții avansate, cum ar fi evitarea obstacolelor, camere 4K și GPS. Cele mai cunoscute produse DJI sunt cele din seria Mavic, M30T și Mini 2, aceste drone fiind populare printre piloții începători, precum și printre videografi.

Cele mai importanți producători de drone din lume – exemple

AeroVironment, din SUA, este una dintre cele mai mari companii producătoare de drone din lume, având o capitalizare de piață de 10 miliarde de dolari la nivelul anului 2026.

Cu sediul în Arlington, Virginia, compania fondată în anul 1971 proiectează și produce drone, sisteme autonome și sisteme spațiale. Compania furnizează Departamentului Apărării al SUA, dar și altor armate, drone de dimensiuni mici și mijlocii.

Printre produsele sale cheie se numără dronele Switchblade Series, Puma 3AE, Raven și Wasp, concepute pentru operațiuni tactice. Aceste drone sunt utilizate în principal în industria militară, de apărare, de siguranță publică și comercială, potrivit Drone U.

În anul 2025, AeroVironment a avut venituri de peste 820 de milioane de dolari și un profit net de circa 44 de milioane de dolari. La acea dată, compania americană avea active totale de circa 1,1 miliarde de dolari și 3.750 de angajați.

Cele mai mari companii producătoare de drone din lume – listă

PowerVision este o altă mare corporație chineză activă pe piața producătorilor de drone. Cu sediul central în Beijing, compania fondată în anul 2009 produce dispozitive robotice aeriene de suprafață, dar și subacvatice.

Este specializată în drone industriale, drone de consum și dispozitive robotice atât pentru operațiuni la suprafață, cât și subacvatice. Compania, care se concentrează mult pe cercetare și dezvoltare, a creat și lansat pe piață mai multe produse novatoare, ca de exemplu PowerEgg (prima dronă în formă de ou), PowerRay (dronă subacvatică), PowerDolphin (dronă la suprafața apei) sau PowerSeeker (o dronă inteligentă pentru găsirea peștilor), mai notează sursa citată.

Cele mai mari companii producătoare de drone din lume – alte exemple

Alți jucători majori pe piața producției de drone sunt companii precum:

Skydio, SUA, ce produce drone atât pentru guverne, cât și pentru companii și clienți obișnuiți. Dronele sale sunt folosite în special în sport și în industria de divertisment.

XAG, China, lider în producția de drone pentru agricultură și/sau utilizate pentru pulverizare.

JOUAV, China, este unul dintre cei mai importanți 5 producători de drone din lume, se arată pe site-ul companiei. JOUAV este cunoscută în special pentru dronele cu aripă fixă VTOL (vertical take-off and landing, adică decolare și aterizare verticale), pe care le dezvoltă încă din 2010.

Parrot, Franța, este unul dintre cei mai cunoscuți producători de drone din Europa. Compania se concentrează pe drone comerciale folosite mai ales pentru cartografiere, fotografie aeriană, videografie, agricultură, construcții și siguranță publică.

Producători de drone militare

În ceea ce privește dronele militare, printre producătorii de top se numără Lockheed Martin & Boeing din SUA, General Atomics din SUA, ce este producătorul dronelor Predator și Reaper, Baykar din Turcia, cunoscută în special pentru drona militară Bayraktar TB2, Israel Aerospace Industries din Israel (seria de drone Heron) sau Elbit Systems din Israel.

