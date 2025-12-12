Cele mai mari companii din România după cifra de afaceri. TOP 10

Printre cele mai mari companii din România după cifra de afaceri din anul 2024 se numără corporații din energie, retail și producția de autovehicule.

Cea mai mare companie din România în funcție de cifra de afaceri

Clasamentul publicat de platforma termene.ro la jumătatea anului 2025 arată că, în anul precendent, OMV Petrom a fost compania cu cea mai mare cifră de afaceri.

1. Astfel, datele de la Ministerul Finanțelor arată că OMV Petrom, cu sediul în București, a avut în 2024 a avut o cifră de afaceri netă de circa 29,7 miliarde de lei și circa 7.200 de angajați. În ceea ce privește profitul net pentru anul trecut, acesta a fost de peste 4,1 miliarde de lei.

OMV Petrom SA (CAEN Extracția petrolului brut), companie listată la Bursa de Valori București încă din anul 2001, are o capitalizare de piață de peste 60 de miliarde de lei, acționar majoritar fiind compania austriacă OMV Aktiengesellschaft (51,15%), restul fiind deținut de persoane juridice (24,39%), de statul român prin Ministerul Energiei (20,69%) și de persoane fizice (3,75%).

Cele mai mari companii din România în 2024

2. Automobile-Dacia SA, cu sediul în Mioveni (CAEN Fabricarea autovehiculelor de transport rutier), se află pe locul 2 în clasamentul cu cele mai mari companii din România după cifra de afaceri. În anul 2024, producătorul de automobile din județul Argeș a avut o cifră de afaceri netă de 27,8 miliarde de lei.

În ceea ce privește profitul net al companiei cu circa 11.000 de angajați în anul 2024, acesta a fost de aproape 570 de milioane de lei.

Cele mai mari companii din România după cifra de afaceri în 2024

3. OMV Petrom Marketing SRL, cu sediul în București, este o altă mare companie din grupul OMV Petrom, prin care se desfășoară operațiunile de comercializare de carburanți prin benzinării. În anul 2024, OMV Petrom Marketing SRL (CAEN Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate) a avut o cifră de afaceri netă de 24,49 miliarde de lei, un profit net de peste 574 de milioane de lei și circa 200 de angajați.

Cele mai mari companii de retail din România

4. LIDL Discount SRL, cu sediul central în București, este cea mai mare companie de retail din România în funcție de cifra de afaceri. În anul 2024, compania ce face parte din grupul german Schwarz a avut o cifră de afaceri netă de 23,97 miliarde de lei.

Compania, ce are CAEN-ul Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, a avut în anul precedent circa 12.700 de angajați și un profit net de peste 1,2 miliarde de lei.

Cele mai mari companii din România după cifra de afaceri – lanțuri de retail

5. Kaufland România SCS, cu sediul în București, ce face parte tot din grupul german Schwarz, a avut în anul 2024 o cifră de afaceri netă de 19,5 miliarde de lei, fiind a doua cea mai mare companie de retail din acest clasament, după Lidl.

Anul trecut, Kaufland România a obținut un profit net de 1,15 miliarde de lei și a avut în jur de 14.600 de angajați.

Companii producătoare de autovehicule din România

6. Ford Otosan România SRL, producătorul de autovehicule de la Craiova, se află pe locul 6 în acest clasament cu cele mai mari companii din România după cifra de afaceri. Astfel, datele de la Ministerul Finanțelor arată că, în 2024, uzina din Dolj a avut o cifră de afaceri netă de 18,6 miliarde de lei, un profit net de 369 de milioane de lei și circa 6.400 de salariați.

7. Rompetrol Rafinare SA, companie cu sediul în Năvodari, județul Constanța, a avut în anul 2024 o cifră de afaceri netă de peste 15 miliarde de lei. Compania cu circa 1.100 de angajați, și ce are CAEN-ul Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului, nu a înregistrat profit anul trecut, având pierderi de peste 470 de milioane de lei.

Compania este listată la Bursa de Valori București din anul 2004 și are o capitalizare de piață de peste 1,9 miliarde de lei. Rompetrol Rafinare este deținută în procent de 48,1% de compania KMG INTERNATIONAL NV (deținută la rândul său de KazMunayGas, compania petrolieră națională a statului Kazahstan). Restul acțiunilor din Rompetrol Rafinare sunt deținute de statul român prin Ministerul Energiei (44,69%), Rompetrol Financial Group SRL (6,47%), persoane fizice (0,59%) și juridice (0,12%).

Cele mai mari companii din România după cifra de afaceri – restul clasamentului

8. Profi Rom Food SRL, cu sediul în Timișoara, este a treia cea mai mare companie de retail din România, după Lidl și Kaufland. Lanțul de retail din România, ce face parte din grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, a avut în anul 2024 o cifră de afaceri netă de 14,1 miliarde de lei. Compania, ce avea circa 6.000 de angajați anul trecut, nu a înregistrat profit în 2024, având pierderi de peste 209 milioane de lei.

9. Rompetrol Downstream SRL, cu sediul central în București, ce face parte din același grup KMG International, având CAEN-ul Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, a avut în anul 2024 o cifră de afaceri netă de 13,3 miliarde de lei, un profit net de peste 136 de milioane de lei și un număr de circa 450 de angajați.

10. Carrefour România SA, cu sediul în București, se află pe locul 10 în acest clasament, fiind totodată a patra cea mai mare companie de retail din țară, după Lidl, Kaufland și Profi.

Compania ce face parte din grupul francez omonim a avut în anul 2024 o cifră de afaceri netă de 12,5 miliarde de lei, un profit net de 52,4 milioane de lei și circa 10.000 de salariați.

Foto: generatorpowerproducts / canva.com / pixabay.com

Dacă acest articol despre cele mai mari companii din România după cifra de afaceri vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

[newsman_subscribe_widget formid="nzm-container-91885-6936-62e2a1251fbbbf9d28a8dd5a"]

Cele mai mari companii de stat din România. TOP 5

Cele mai mari companii de telecomunicații din România. TOP 4

Cele mai mari companii de telecomunicații din lume. TOP 30

Cele mai mari companii de IT din România. TOP 8

Cei mai mari angajatori din România, cu peste 10.000 de salariați

TOP firme de avocatură din România. 4 mari jucători din piață

TOP companii logistică din România. 7 mari jucători din piață