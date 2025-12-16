Cele mai mari companii din Cluj după cifra de afaceri. TOP 10

Printre cele mai mari companii din Cluj în funcție de cifra de afaceri se numără societăți ce activează în sectorul energetic, în industria producătoare de electrocasnice și alte componente electrice, precum și în IT.

Cea mai mare companie din județul Cluj

1. MOL România Petroleum Products SRL, societate al cărei acționar unic este gigantul MOL, una dintre cele mai profitabile companii din Ungaria, se află pe locul întâi în clasamentul celor mai mari companii din județul Cluj în funcție de cifra de afaceri din anul 2024.

Astfel, anul trecut, MOL România a avut o cifră de afaceri netă de circa 9,6 miliarde de lei. Societatea, care se ocupă de comercializarea carburanților prin benzinării, a avut în 2024 în jur de 300 de angajați și a realizat un profit net de peste 166 de milioane de lei. Compania s-a aflat pe prima poziție a acestui clasament și în anul 2023, potrivit termene.ro.

Cele mai mari companii din Cluj – clasament

2. Distribuție Energie Electrica România S.A. (DEER), companie ce face parte din grupul Electrica (deținut în procent de 49,7% de statul român prin Ministerul Energiei), a avut în anul 2024 o cifră de afaceri netă de peste 3,8 miliarde de lei.

DEER operează aproape 200.000 de kilometri de linii electrice în 18 județe (Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Prahova, Buzău, Dâmbovița, Brăila, Galați și Vrancea), reprezentând 40,7% din teritoriul României și deservește peste 3,8 milioane de utilizatori. În 2024, compania a avut un număr mediu de 6.350 de angajați și un profit net de circa 650 de milioane de lei, arată datele de la Ministerul Finanțelor.

Multinaționale prezente în județul Cluj

3. De’Longhi România SRL, ce face parte din grupul italian omonim specializat în producția de electrocasnice, completează podiumul în acest clasament cu cele mai mari companii din Cluj în funcție de cifra de afaceri.

Astfel, în 2024, compania De’Longhi, ce deține mai multe fabrici în România, inclusiv în județul Cluj, a avut o cifră de afaceri netă de aproape 3 miliarde de lei și un profit net de aproape 155 de milioane de lei. Anul trecut, numărul mediu de salariați a fost de circa 3.850 de angajați.

Cele mai mari companii din Cluj – listă

4. Nova Power & Gas SRL, companie care se ocupă cu furnizarea și distribuția de gaze naturale și electricitate, precum și cu producția de energie electrică din fotovoltaice, a avut în anul 2024 o cifră de afaceri netă de peste 2,6 miliarde de lei.

Compania ce face parte din grupul cu capital 100% românesc E-Infra, alături de Electrogrup, Direct One, Netcity și WESEE, a avut anul trecut în jur de 200 de angajați și a obținut un profit net de peste 228 de milioane de lei.

Foto: ColiN00B / pixabay.com

Topul firmelor din Cluj în funcție de cifra de afaceri

5. Emerson SRL, ce face parte din multinaționala americană Emerson Electric, produce și livrează echipamente de automatizare industrială, în special controlere, regulatoare de presiune și dispozitive de monitorizare, deservind sectoare precum industria de petrol și gaz, sectorul energetic și industria de automatizări.

În anul 2024, compania ce are CAEN-ul principal Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație, a avut o cifră de afaceri netă de peste 2,3 miliarde de lei, un profit net de peste 118 milioane de lei și în jur de 3.600 de angajați.

Cele mai mari companii din Cluj – restul clasamentului

6. Inter Cars România SRL, companie al cărei CAEN principal este Comerțul cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice, a avut în anul 2024 o cifră de afaceri netă de 1,9 miliarde de lei, un profit net de peste 44 de milioane de lei și în jur de 500 de angajați.

7. Terapia SA, companie care se ocupă cu fabricarea produselor farmaceutice, a avut în anul 2024 o cifră de afaceri netă de 1,36 miliarde de lei, un profit net de peste 338 de milioane de lei și circa 900 de angajați.

Cea mai mare companie de IT din Cluj

8. Endava România SRL este cea mai mare companie de IT din județul Cluj, cu peste 3.300 de angajați în anul 2024 și o cifră de afaceri netă de 1,26 miliarde de lei. În același an, compania ce are CAEN-ul principal Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) a avut un profit net de peste 133 de milioane de lei.

9. Punctual Comimpex SRL, companie care se ocupă de comercializarea produselor din tutun, se află pe locul 9 în acest clasament cu cele mai mari companii din Cluj. În anul 2024, a avut o cifră de afaceri netă de peste 1,22 miliarde de lei, un profit net de peste 14 milioane de lei și un număr mediu de 150 de salariați.

10. Electrogrup SA, companie care realizează lucrări de instalații electrice, a avut în anul 2024 o cifră de afaceri netă de 1,04 miliarde de lei, un profit net de peste 165 de milioane de lei și circa 670 de salariați.

Foto: Globetrotter19 / Wikipedia.org / ColiN00B / pixabay.com

Dacă acest articol vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Cele mai mari companii din România după profit. TOP 10

Cele mai mari companii din România după cifra de afaceri. TOP 10

Cele mai mari companii de IT din România. TOP 8

Cei mai mari angajatori din România, cu peste 10.000 de salariați

