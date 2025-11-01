Cele mai mari companii de telecomunicații din România. TOP 4

Cele mai mari companii de telecomunicații din România în funcție de venituri, de numărul de angajați și de clienți sunt Orange, Vodafone, Digi și Telekom.

Cea mai mare companie de telecomunicații din România

1. Orange România SA este cea mai mare companie de telecomunicații prezentă pe piața din România în funcție de veniturile obținute. Fondată în 1996, compania cu sediul în București funcționează în baza codului CAEN principal Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).

Compania din România face parte din grupul omonim francez, o corporație multinațională de telecomunicații fondată în 1988, cu sediul central în Issy-les-Moulineaux, lângă Paris.

Fuziunea Orange România cu Orange Communications

În contextul discuției despre cele mai mari companii de telecomunicații din România trebuie menționat că, până de curând, corporația franceză era prezentă în țara noastră prin intermediul a două companii, Orange România SA și Orange România Communications SA, însă cele două entități au fuzionat la jumătatea anului 2024 (practic, Orange România SA a absorbit Orange Romania Communications SA la data de 1 iunie 2024).

Fuziunea a avut loc după ce Orange a achiziționat divizia de servicii fixe de la Telekom Romania Communications, cu scopul de a oferi servicii integrate (fix + mobil) pe piața din România.

Potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor, în anul 2024 Orange România SA a avut o cifră de afaceri netă de 6,5 miliarde de lei și circa 4.059 de angajați. Compania nu a înregistrat profit în acel an, având pierderi de peste 860 de milioane de lei.

Cele mai mari companii de telecomunicații din România – clasament

2. Vodafone România SA se află pe locul 2 în acest clasament cu cele mai mari companii de telecomunicații din România în funcție de venituri.

Fondată în anul 1996, compania cu sediul în București funcționează în baza codului CAEN principal Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu și face parte din Grupul Vodafone, o multinațională de telecomunicații britanică, al cărei sediu central este în Newbury, Anglia.

În anul 2024, compania Vodafone România a avut o cifră de afaceri netă de 5,6 miliarde de lei și un număr mediu de circa 3.100 de angajați. Precum Orange România, nici Vodafone România nu a avut profit în 2024, înregistrând pierderi de peste 250 de milioane de lei.

Potrivit site-ului oficial al companiei din România, operatorul este primul care a furnizat serviciile de GPRS (2001), 3G (2005), 4G (2012) și 5G (2019). Printre premierele Vodafone România pe piața locală se numără primul serviciu de call center (1997), lansarea serviciului de SMS, a celui de date și fax (1998), primul sistem de recunoaștere automată a discursului (2014) și prima rețea NB-IoT (2018).

Foto: tomekwalecki / pixabay.com

Cele mai mari companii de telecomunicații din România – listă

3. Digi România. Fondată în 1994, compania Digi România SA, cu sediul în București, funcționează în baza codului CAEN principal Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu. În anul 2024, Digi România SA a avut o cifră de afaceri netă de peste 5,5 miliarde de lei, un profit net de peste 900 de milioane de lei și un număr mediu de circa 9.600 de salariați.

După cum se arată pe site-ul oficial al companiei, Digi este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând totodată o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile. În afară de România, compania derulează operațiuni în Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Digi pune la dispoziția clienților săi și o ofertă de conținuturi radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme (Film Now), documentare (Digi World, Digi Life, Digi Animal World), muzică (U TV, PROFM, Digi FM, Dance FM, Music Channel) și serviciul de content Digi Online.

Cele mai mari companii de telecomunicații din România – TOP

4. Telekom România Mobile Communications SA. Fondată în 1999, compania are sediul în București și funcționează în baza CAEN-ului principal Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).

Telekom România face parte din grupul Deutsche Telekom, o companie de telecomunicații germană deținută parțial de stat, cu sediul în Bonn, care este cel mai mare furnizor de telecomunicații din lume în funcție de venituri, potrivit Wikipedia.org.

În anul 2024, Telekom România a avut o cifră de afaceri netă de 1,2 miliarde de lei și în jur de 750 de angajați. Precum Orange și Vodafone, nici Telekom România nu a înregistrat profit anul trecut, având pierderi de peste 815 milioane de lei.

Foto: albertoadan / tomekwalecki / pixabay.com

