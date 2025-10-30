Cele mai mari companii de telecomunicații din lume. TOP 30

Clasamentul cu cele mai mari companii de telecomunicații din lume este dominat de corporații din țări precum SUA, China sau Germania.

Cea mai mare companie de telecomunicații din lume

Iată care sunt cele mai mari 30 companii de telecomunicații în funcție de capitalizarea de piață la ora actuală, potrivit datelor agregate de platforma companiesmarketcap.com:

1. China Mobile, China. Având o capitalizare de piață de 242,6 miliarde de dolari, compania deținută de guvernul chinez este atât cea mai mare companie de telecomunicații din lume după venituri, cât și cel mai mare operator de rețea de telefonie mobilă din lume în funcție de numărul de abonați (peste 1 miliard de clienți).

Fondată în 1997, compania chineză oferă servicii precum telefonie fixă, telefonie mobilă, internet, televiziune digitală și televiziune online. În anul 2022, compania cu peste 450.000 de angajați a avut venituri totale de 114 miliarde de dolari și un profit net de 17,8 miliarde de dolari, potrivit Wikipedia.org.

Compania este listată la Bursa de Valori din Shanghai și la Bursa de Valori din Hong Kong, iar la data de 30 octombrie, acțiunile companiei se tranzacționau la prețul de circa 11 dolari/acțiune.

Cele mai mari corporații de telecomunicații

2. T-Mobile US, SUA. Cu o capitalizare de piață de circa 240,5 miliarde de dolari, compania se află pe locul 2 în acest clasament cu cele mai mari companii de telecomunicații din lume. Fondată în 1994, operatorul american are sediul central în Bellevue, Washington, iar la ora actuală acționarul său majoritar este compania de telecomunicații Deutsche Telekom, ce deține 51,4% din acțiuni.

Cu 140 de milioane de abonați la 30 septembrie 2025, T-Mobile US este al doilea cel mai mare operator de telefonie mobilă din SUA, după Verizon, ce are circa 146 de milioane de abonați.

În anul 2024, T-Mobile US avea circa 70.000 de angajați și a obținut venituri totale de peste 81 de miliarde de dolari și un profit net de 11 miliarde de dolari. La data de 30 octombrie 2025, acțiunile companiei se tranzacționau la prețul de 215 dolari/acțiune.

Cele mai mari companii de telecomunicații din lume – clasament

3. AT&T, SUA. Având o capitalizare de piață de 178,7 miliarde de dolari, AT&T est ea treia cea mai mare companie de telecomunicații din SUA în funcție de numărul de abonați, având 119 milioane de abonați în trimestrul 3 din 2025. La data de 30 octombrie 2025, acțiunile companiei se tranzacționau la prețul de 25 de dolari.

4. Verizon, SUA. Compania americană are o capitalizare de piață de 169,5 miliarde de dolari, iar prețul unei acțiuni era de 40 de dolari la data de 30 octombrie.

5. Deutsche Telekom, Germania, se află pe locul 5 în acest clasament cu cele mai mari companii de telecomunicații din lume, având o capitalizare de piață de peste 156 de miliarde de dolari. La data menționată, o acțiune se vinde la prețul de 32 de dolari.

TOP cele mai mari corporații de telecomunicații din lume

6. Bharti Airtel, India, capitalizare de piață de 139,7 miliarde de dolari. Prețul unei acțiuni: 23 de dolari.

7. Comcast, SUA, capitalizare de piață de 105,3 miliarde de dolari. Preț: 29 de dolari.

8. NTT (Nippon Telegraph & Telephone), Japonia, capitalizare de piață 84,7 miliarde de dolari. Preț: 1 dolar/acțiune.

9. China Telecom, China, capitalizare de piață de 84,6 miliarde de dolari. Preț: 0,7 dolari/acțiune.

10. American Tower, SUA, capitalizare de piață de 83,8 miliarde de dolari. Preț: 179 de dolari/acțiune.

11. America Movil, Mexic, capitalizare de piață de 69,4 miliarde de dolari. Preț: 23 de dolari/acțiune.

12. KDDI, Japonia, capitalizare de piață de 60,7 miliarde de dolari. Preț: 16 dolari/acțiune.

TOP cele mai mari companii de telecomunicații din lume

13. Saudi Telecom Company, Arabia Saudită, capitalizare de piață de 60,1 miliarde de dolari. Preț: 12 dolari/acțiune.

14. Singtel, Singapore, capitalizare de piață de 54,5 de miliarde de dolari. Preț: 3 dolari/acțiune.

15. Emirates Telecom (Etisalat Group), Emiratele Arabe Unite, capitalizare de piață de 47,2 miliarde de dolari. Preț: 5 dolari/acțiune.

16. Orange, Franța, capitalizare de piață de 42,7 miliarde de dolari. Preț: 16 dolari/acțiune.

17. Crown Castle, SUA, capitalizare de piață de 40,2 miliarde de dolari. Preț: 92 de dolari/acțiune.

Cele mai mari companii de telecomunicații din lume – listă

18. Swisscom, Elveția, capitalizare de piață de 37,06 de miliarde de dolari. Preț: 715 dolari/acțiune.

19. Telstra, Australia, capitalizare de piață de 36,67 miliarde de dolari. Preț: 3 dolari/acțiune.

20. China Unicom, Hong Kong, capitalizare de piață de 36,55 miliarde de dolari. Preț: 1 dolar/acțiune.

21. Chunghwa Telecom, Taiwan, capitalizare de piață de 33,5 miliarde de dolari. Preț: 43 dolari/acțiune.

22. Charter Communications, SUA, capitalizare de piață de 33 de miliarde de dolari. Preț: 242 de dolari/acțiune.

23. Vodafone, Marea Britanie, capitalizare de piață de 29,7 de miliarde de dolari. Preț: 12 dolari/acțiune.

Care sunt cele mai mari companii de telecomunicații din lume

24. Telefonica, Spania, capitalizare de piață de 29,6 miliarde de dolari. Preț: 5 dolari/acțiune.

25. AST SpaceMobile, SUA, capitalizare de piață de 29,2 miliarde de dolari. Preț: 80 de dolari/acțiune.

26. ZTE, China, capitalizare de piață de 29,1 miliarde de dolari. Preț: 6 dolari/acțiune.

27. Advanced Info Service (AIS), Thailanda, capitalizare de piață de 28 de miliarde de dolari. Preț: 9 dolari/acțiune.

28. Ciena, SUA, capitalizare de piață de 26,8 miliarde de dolari. Preț: 189 de dolari/acțiune.

29. China Tower, China, capitalizare de piață 25,5 miliarde de dolari. Preț: 1 dolar/acțiune.

30. BT Group, Marea Britanie, capitalizare de piață de 23,7 miliarde de dolari. Preț: 2 dolari/acțiune.

Foto: geralt / JESHOOTS-com / pixabay.com

