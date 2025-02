Cele mai mari companii de tehnologie din lume. TOP 10 corporații

La ora actuală, cele mai mari companii de tehnologie din lume în funcție de capitalizarea de piață sunt Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon și Alphabet.

Ce este o companie de tehnologie și cine sunt Big Tech

O companie de tehnologie este o companie care se concentrează pe producția, cercetarea și dezvoltarea unor produse și servicii bazate pe calculatoare, telecomunicații sau electronice de larg consum, deci a unor bunuri și servicii a căror creație presupune folosirea tehnologiei în mod intensiv.

Astfel de companii includ business-uri legate producția/gestionarea de software, electronică, optică, internet, comerț electronic, servicii de stocare în cloud, rețele de socializare, inteligență artificială etc, potrivit Wikipedia.org.

Sintagma Big Tech este folosită adesea pentru a desemna un grup de 5 companii de IT din Statele Unite: Alphabet, Amazon, Apple, Meta și Microsoft (Big Five). Alteori sunt incluse în grupul Big Tech încă două companii de tehnologie din SUA, Nvidia și Tesla (Magnificent Seven).

Companiile de tehnologie cu cea mai mare capitalizare de piață

1. Apple se află pe locul întâi într-un clasament cu cele mai mari companii de tehnologie din lume în funcție de capitalizarea de piață. Astfel, la data de 20 februarie 2025, Apple avea o capitalizare de piață de aproape 3,7 trilioane de dolari americani, arată datele publicate de companiesmarketcap.com. Prețul unei acțiuni era de circa 245 de dolari. În anul fiscal 2024, Apple a avut venituri de 391 de miliarde de dolari și un profit net de 94 de miliarde. De asemenea, gigantul IT – care produce laptopuri, smartphone-uri, tablete, dar și software – avea la acea dată 164.000 de angajați și active totale de 365 de miliarde.

2. Nvidia avea, la 20 februarie 2025, o capitalizare de piață de peste 3,4 trilioane de dolari, iar o acțiune se vindea la prețul de circa 139 de dolari. Compania americană produce unități de procesare grafică, semiconductoare, plăci grafice, laptopuri, monitoare, hardware pentru gaming, oferind totodată servicii cloud pentru gaming sau servicii AI. În anul fiscal 2024, Nvidia avea aproape 30.000 de angajați și a obținut venituri totale de 61 de miliarde de dolari. Profitul net a fost de aproape 30 de miliarde de dolari, iar compania deținea active cu valoarea totală de aproape 66 de miliarde de dolari.

Cele mai mari companii IT din lume

3. Microsoft se află pe locul 3 în acest clasament cu cele mai mari companii de tehnologie din lume, având în februarie 2025 o capitalizare de piață de aproape 3,1 trilioane de dolari. La data de 20 februarie, prețul unei acțiuni era de circa 415 dolari. Microsoft, companie specializată în crearea de software, a avut în anul 2024 venituri de peste 245 de miliarde de dolari și un profit net de peste 88 de miliarde de dolari. Corporația americană, care avea la acea dată 228.000 de angajați, avea active totale de peste 512 miliarde de dolari în 2024.

4. Amazon, companie din SUA ce activează în domeniul comerțului electronic, dar care oferă și servicii de cloud computing, publicitate online, streaming digital sau inteligență arificială, avea la data de 20 februarie 2025 o capitalizare de piață de peste 2,4 trilioane de dolari, iar prețul unei acțiuni era de aproximativ 227 de dolari. În anul 2024, Amazon a avut venituri de aproape 638 de miliarde de dolari și un profit net de peste 59 de miliarde. Corporația avea la acea dată peste 1,5 milioane de angajați și active totale de aproape 625 de miliarde de dolari.

Cele mai mari companii de tehnologie din lume – clasament dominat de SUA

5. Alphabet, compania americană care deține motorul de căutare Google, avea în februarie 2025 o capitalizare de piață de aproape 2,3 trilioane de dolari, iar prețul unei acțiuni era de 187 de dolari. În 2024, Alphabet a obținut venituri de peste 350 de miliarde de dolari, iar profitul net a fost de peste 100 de miliarde de dolari. Compania, care avea peste 183.000 de angajați în 2024, avea la acea dată active totale ce depășeau 450 miliarde de dolari.

6. Meta Platforms, compania din SUA care deține rețelele de socializare Faecbook, Instagram și Threads, precum și serviciul de mesagerie WhatsApp, avea la data de 20 februarie 2025 o capitalizare de piață de aproape 1,8 trilioane de dolari. O acțiune se vindea cu circa 700 de dolari. În 2024, Meta a avut venituri de 164,5 miliarde de dolari și un profit net peste 62 de miliarde de dolari. Compania, ce avea peste 74.000 de angajați în 2024, deținea active totale de peste 276 de miliarde de dolari la data respectivă.

Foto: geralt / pixabay.com

TOP Cele mai mari companii de tehnologie din lume

7. Tesla, compania americană ce produce mașinile electrice omonime, avea în februarie 2025 o capitalizare de piață de circa 1,16 trilioane de dolari, iar o acțiune se vindea cu aproximativ 360 de dolari. Tesla a obținut în 2024 venituri de aproape 98 de miliarde de dolari și un profit net de peste 7 miliarde. În anul respectiv, avea active ce valorau, în total, peste 122 de miliarde de dolari, și un număr de angajați de peste 140.000.

8. Broadcom este o companie americană ce concepe, dezvoltă, produce și vinde semicoductori și software. La data de 20 februarie 2025, compania avea o capitalizare de piață de peste 1,07 trilioane de dolari, iar prețul unei acțiuni era de circa 229 de dolari. În 2024, Broadcom a avut venituri de circa 51,6 miliarde de dolari și un profit net de 5,9 miliarde de dolari. Compania avea 37.000 de angajați la data menționată și active totale de circa 166 de miliarde de dolari.

Cele mai mari companii de tehnologie din lume – competitori din Taiwan și China

9. TSMC ocupă locul 9 în acest clasament cu cele mai mari corporații de tehnologie din lume, fiind cea mai valoroasă companie de tehnologie care nu este americană. Corporația din Taiwan produce semiconductori, având o capitalizare de piață de peste 1,04 trilioane de dolari. La data de 20 februarie 2025, o acțiune a TSMC se vindea cu circa 200 de dolari. În 2024 compania taiwaneză a avut venituri de peste 90 de miliarde de dolari și un profit net de peste 36 de miliarde de dolari. În anul respectiv, TSMC avea peste 73.000 de angajați și active totale de peste 200 de miliarde.

10. Tencent este un conglomerat de tehnologie din China, fiind una dintre cele mai mari companii multimedia din lume. Subsidiarele sale comercializează diverse produse și servicii IT, inclusiv divertisment (filme, muzică și jocuri video), inteligență artificială, cloud computing, motoare de căutare, rețele sociale, servicii de mesagerie (Tencent QQ și WeChat), mass-media (site-ul de știri QQ.com), site-uri web, comerț electronic, browsere sau antiviruși. În februarie 2025, compania chineză avea o capitalizare de piață de peste 582 de miliarde de dolari, iar o acțiune se vindea cu circa 63 de dolari. În 2023, Tencent a avut venituri de peste 86 de miliarde de dolari și un profit de aproape 17 miliarde de dolari. La data menționată, compania avea active totale de 223 de miliarde de dolari și peste 105.000 de angajați.

Foto: fancycrave1 / geralt / pixabay.com

