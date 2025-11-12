Cele mai mari companii de stat din România. TOP 5

Cele mai mari companii de stat din România în funcție de capitalizarea de piață sunt Hidroelectrica și Romgaz, în vreme ce întreprinderile de stat cu cei mai mulți angajați sunt CFR SA și Poșta Română.

Cea mai mare companie de stat din România după capitalizarea de piață

1. Hidroelectrica este cea mai mare companie de stat din România în funcție de capitalizarea de piață. Compania producătoare de energie electrică este listată pe Piața Reglementată de la Bursa de Valori București, având la data curentă o capitalizare de piață de peste 54,2 miliarde de lei.

Conform informațiilor publicate pe site-ul Bursei de Valori București, Hidroelectrica este deținută în procent de 80% de statul român prin Ministerul Energiei, restul de acțiuni fiind deținut de persoane juridice (16,6%) și persoane fizice (3,4%).

Datele de la Ministerul Finanțelor arată că, în 2024, Hidroelectrica a avut o cifră de afaceri netă de peste 9,7 miliarde de lei, un profit net de peste 4 miliarde de lei și un număr mediu de circa 3.500 de salariați.

Cele mai mari întreprinderi de stat din România în funcție de capitalizare

2. Romgaz, producătorul de gaze naturale, este o altă societate comercială care se numără printre cele mai mari companii de stat din România. Astfel, la data de 5 noiembrie, Romgaz – companie deținută în procent de 70% de Ministerul Energiei – avea o capitalizare de piață de peste 37 de miliarde de lei. Restul de 25,7% este deținut de persoane juridice, iar persoanele fizice dețin 4,3%.

În ceea ce privește cifra de afaceri netă, aceasta a fost în 2024 de peste 7,5 miliarde de lei. În același an, compania a avut un profit net de peste 3 miliarde de lei și circa 5.300 de angajați.

Cele mai mari companii de stat din România după capitalizare

3. Nuclearelectrica, un alt gigant din energie aflat în proprietatea statului român, avea la data de 5 noiembrie 2025 o capitalizare de piață de peste 14 miliarde de lei. Compania este deținută de Ministerul Energiei în procent de 82,5%, în vreme ce persoanele juridice au 13,2%, iar cele fizice 4,3%.

Potrivit informațiilor de la Ministerul Finanțelor, în anul 2024 compania Nuclearelectrica a avut o cifră de afaceri netă de aproape 4,7 miliarde de lei, un profit net de 1,7 miliarde de lei și circa 2.300 de angajați.

Cele mai mari companii de stat din România – listă

4. Transgaz, compania de stat care deține monopolul transportului de gaze naturale în România, avea la data curentă o capitalizare de piață de 11,6 miliarde de lei. Compania este deținută de statul român prin Secreatariatul General al Guvernului (58,5%), restul fiind deținut de persoane juridice (33,24%) și fizice (8,25%).

În anul 2024, compania a avut o cifră de afaceri netă de 2,2 miliarde de lei, un profit net de peste 392 de milioane de lei și circa 4.000 de salariați.

Care sunt cele mai mari companii de stat din România

5. Transelectrica, compania de stat ce deține monopol în domeniul transportului de energie electrică, avea la data de 5 noiembrie 2025 o capitalizare de piață de peste 5,8 miliarde de lei. Societatea este deținută în procent de circa 58,7% de statul român prin Secretariatul General al Guvernului, în timp ce persoanele juridice dețin 34,6%, iar cele fizice 6,7%.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, în anul 2024, Transelectrica a avut o cifră de afaceri netă de peste 7,6 miliarde de lei, un profit net de circa 586 de milioane de lei și circa 2.000 de angajați.

Foto: analogicus / pixabay.com

Cele mai mari companii de stat din România în funcție de numărul de angajați

1. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, ce se ocupă de administrarea și întreținerea infrastructurii feroviare publice, este cel mai mare angajator din România. CFR SA gestionează o rețea extinsă de linii, gări, stații și clădiri, iar în anul 2024 a avut un număr mediu de circa 24.500 de angajați, conform datelor de la Ministerul Finanțelor.

2. Compania Națională Poșta Română SA se numără și ea printre cei mai mari angajatori din România. În anul 2024, societatea a avut un număr mediu de 20.150 de angajați.

3. Regia Națională a Pădurilor Romsilva RA, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, se ocupă de protecția, conservarea și dezvoltarea pădurilor aflate în proprietatea publică a statului român, precum și de gestionarea fondurilor de vânătoare și pescuit din România. În anul 2024, Romsilva a avut un număr mediu de 13.600 de angajați.

4. Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători – CFR – Călători SA, compania CFR care se ocupă de transportul de călători, a avut în anul 2024 circa 10.600 de angajați.

5. Societatea Complexul Energetic Oltenia SA este o altă companie de stat cu un număr mare de angajați. Producătorul de energie electrică și termică pe bază de lignit a avut în anul 2024 aproximativ 8.600 de angajați.

Foto: analogicus / Pexels / pixabay.com

