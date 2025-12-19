Cele mai mari companii de logistică din lume. 12 jucători din piață

Printre cele mai mari companii de logistică din lume se numără corporații din Germania, SUA, Franța sau China, arată datele referitoare la veniturile din 2024, citate de platforma techsciresearch.com.

Mari corporații de logistică din lume

1. United Parcel Service Inc. (UPS), cu sediul central în Atlanta, Georgia, SUA, este un lider global în logistică și livrare de colete, operând în peste 200 de țări și teritorii. UPS oferă o gamă largă de servicii, inclusiv livrare expres, expediere de mărfuri (pe cale aeriană și maritimă), distribuție, logistică contractuală, brokeraj vamal și asigurări. Compania deservește întreprinderi de toate dimensiunile, în special întreprinderi mici și mijlocii și platforme de comerț electronic din diverse industrii, notează sursa citată.

În anul 2024, compania cu circa 490.000 de angajați a avut venituri de peste 91 de miliarde de dolari și a obținut un profit net de circa 5,8 miliarde de dolari.

Cele mai mari companii de logistică din lume – exemple

2. FedEx Corporation, cu sediul central în Memphis, Tennessee, SUA, este una dintre cele mai importante companii de logistică din lume. Lider global în logistică, transport, comerț electronic și servicii pentru afaceri, compania oferă servicii precum livrare expresă, expediere internațională de mărfuri aeriene și maritime, servicii de brokeraj vamal, soluții IT, servicii de facturare și asistență în magazin.

Operațiunile de transport aerian ale companiei sunt centralizate la hub-ul său principal de la Aeroportul Internațional Memphis. În anul 2024, compania cu circa 500.000 de angajați a avut venituri de peste 87,7 miliarde de dolari și a obținut un profit net de 4,3 miliarde de dolari.

Giganții din logistică – listă de companii

3. DHL Group, corporație germană cu sediul central în Bonn, Baden-Württemberg, completează podiumul în clasamentul cu cele mai mari companii de logistică din lume. Compania oferă servicii logistice sub marca DHL și servicii de poștă sub marca Deutsche Post.

Potrivit techsciresearch.com, compania oferă servicii naționale și internaționale de poștă și livrare de colete, externalizare și soluții de sistem, expediere expres internațională, transport aerian, transport maritim și expediere terestră de mărfuri, logistică contractuală, comerț electronic, servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare, servicii de marketing prin dialog, servicii de distribuție a presei și servicii electronice asociate cu livrarea corespondenței.

Divizia poștală, Deutsche Post, livrează peste 60 de milioane de scrisori în fiecare zi în Germania, fiind cea mai mare companie de acest gen din Europa, conform Wikipedia.org. În ceea ce privește divizia de colete DHL, aceasta operează pe tot Globul, având 600.000 de angajați în 220 de țări și teritorii, se arată pe site-ul oficial al companiei. În anul 2024, compania a avut venituri de peste 84,2 miliarde de euro.

Foto: TungArt7 / pixabay.com

Cele mai mari companii de logistică din lume – listă

4. A. P. Moller – Maersk AS, cu sediul central în Copenhaga, Danemarca, a avut în anul 2024 venituri de 55,5 miliarde de dolari, peste 108.000 angajați și un profit net de 6,2 miliarde de dolari.

5. SF Holding Co., Limited, cu sediul central în Shenzen, China, a avut în anul 2024 venituri de peste 39,5 miliarde de dolari, peste 147.000 de salariați și a obținut un profit net de peste 1,4 miliarde de dolari.

6. Kuehne + Nagel International AG, cu sediul central în Schindellegi, Elveția, a avut în anul 2024 venituri de circa 30 de miliarde de dolari, în jur de 97.000 de angajați și un profit net de 1,2 miliarde de dolari.

7. DB Schenker, cu sediul în Essen, Germania, a avut în anul 2024 venituri de peste 22,5 miliarde de dolari, un profit operațional de 1,3 miliarde de dolari și circa 71.000 de angajați.

8. CEVA Logistics, cu sediul central în Marsilia, Franța, a avut în anul 2024 venituri de peste 18,7 miliarde de dolari și un număr de circa 110.000 de angajați.

Cele mai mari companii de logistică din lume – mari corporații

9. C. H. Robinson, cu sediul central în Eden Prairie, Minnesota, SUA, a avut în anul 2024 venituri de peste 17,7 miliarde de dolari, circa 13.000 de angajați și un profit net 466 de milioane de lei.

10. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, cu sediul central în Tokyo, Japonia, a avut în anul 2024 venituri de circa 16 miliarde de dolari și circa 35.000 de angajați.

11. Sinotrans, cu sediul central în Beijing, China, a avut în anul 2024 venituri de circa 15 miliarde de dolari și circa 31.000 de angajați.

12. J. B. Hunt, cu sediul central în Lowell, Arkansas, SUA, a avut în anul 2024 venituri de peste 12 miliarde de dolari, circa 34.000 de angajați și un profit net de 571 de milioane de dolari.

Foto: HesselVisser / TungArt7 / pixabay.com

Dacă acest articol despre cele mai mari companii de logistică din lume vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Cele mai mari companii de construcții din lume. TOP 10

Cele mai mari companii de construcții din România. 10 mari jucători

Cele mai mari companii din Cluj după cifra de afaceri. TOP 10

Cele mai mari companii din România după profit. TOP 10

Cele mai mari companii din România după cifra de afaceri. TOP 10

Cele mai mari companii de IT din România. TOP 8

Cei mai mari angajatori din România, cu peste 10.000 de salariați