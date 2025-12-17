Cele mai mari companii de construcții din România. 10 mari jucători

Printre cele mai mari companii de construcții din România în funcție de cifra de afaceri se numără atât societăți specializate în construcția de drumuri și autostrăzi, cât și firme ce construiesc clădiri rezidențiale (blocuri, locuințe etc) și nerezidențiale (spații de birouri, hale, depozite etc).

Cel mai mare grup de firme de construcții din România

Cel mai mare grup de firme de construcții din România este Grupul UMB, deținut de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu. Constructorul român are numeroase contracte cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), inclusiv pentru tronsoane din proiecte majore precum Autostrada Moldovei sau Autostrada Unirii.

Din Grupul UMB fac parte 3 companii mari de construcții: SA & PE Construct SRL, Spedition UMB SRL și Tehnostrade SRL, care în anul 2024 au realizat, împreună, o cifră de afaceri netă peste 14,3 miliarde de lei (peste 2,8 miliarde de euro).

Cele mai mari companii de construcții din România – listă

1. Astfel, SA & PE Construct SRL, cu sediul în Bacău, CAEN Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, a realizat în 2024 o cifră de afaceri netă de peste 5,02 miliarde de lei. În anul respectiv, compania cu 4 angajați a avut un profit net de peste 229 milioane de lei.

2. Spedition UMB SRL, cu sediul în Bacău, a avut în anul 2024 o cifră de afaceri netă de peste 5 miliarde de lei, arată datele de la Ministerul Finanțelor. Firma ce are CAEN-ul principal Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor a avut anul trecut un număr mediu de circa 70 de angajați și a realizat un profit net de aproximativ 82 de milioane de lei.

3. Tehnostrade SRL, cu sediul în Bacău, CAEN principal Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, se află pe locul 3 în acest clasament cu cele mai mari companii de construcții din România. Anul trecut, societatea a avut o cifră de afaceri netă de peste 4,3 miliarde de lei, circa 6.500 de angajați și a obținut profituri de peste 417 milioane de lei.

Companii de construcții din România – lucrări rezidențiale

4. Porr Construct SRL, cu sediul în București și CAEN principal Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, a avut în anul 2024 o cifră de afaceri netă de peste 2,41 miliarde de lei, un număr mediu de aproximativ 1.700 de angajați și un profit net de peste 186 de milioane de lei.

5. Construcții Erbașu SA, cu sediul în București și CAEN principal Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, a realizat în anul 2024 o cifră de afaceri netă de 2,26 miliarde de lei. Compania cu circa 1.300 de salariați a înregistrat un profit net de peste 332 de milioane de lei anul trecut.

Cele mai mari companii de construcții din România – exemple

6. WEBUILD Spa Milano Sucursala România București, cu sediul în București, a obținut în anul 2024 o cifră de afaceri netă de peste 1,95 miliarde de lei. Compania cu CAEN-ul principal Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, ce a avut un număr mediu de 1.700 de angajați anul trecut, nu a înregistrat profit în 2024, având pierderi de peste 272 de milioane de lei.

7. Strabag SRL, cu sediul în București și CAEN Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, a avut anul trecut o cifră de afaceri netă de peste 1,74 miliarde de lei. În același an, compania cu circa 1.400 de angajați a obținut un profit net de peste 101 milioane de lei.

8. Concelex SRL, cu sediul în București și CAEN principal Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, a realizat în anul 2024 o cifră de afaceri netă de 1,26 miliarde de lei, un profit net de peste 152 de milioane de lei și a avut un număr mediu de aproximativ 900 de angajați.

Cele mai mari companii de construcții din România – exemple de societăți

9. Aktor Societate Tehnică Anonimă (Aktor SA) – Grecia – Sucursala București, România, având sediul în București și CAEN-ul Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, a realizat în anul 2024 o cifră de afaceri netă de 1,16 miliarde de lei, un profit net de peste 24 de milioane de lei și un număr mediu de circa 600 de angajați, arată datele de la Ministerul Finanțelor.

10. Electrogrup SA, cu sediul în Cluj-Napoca, având CAEN-ul principal Lucrări de instalații electrice și circa 700 de angajați în 2024, a avut anul trecut o cifră de afaceri netă de peste 1,04 miliarde de lei, realizând totodată un profit net de peste 165 de milioane de lei.

