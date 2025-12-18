Cele mai mari companii de construcții din lume. TOP 10

Printre cele mai mari companii de construcții din lume se numără corporații din țări precum China, Franța sau SUA, arată cele mai recente date disponibile.

Cele mai mari firme de construcții din lume după cifra de afaceri

După cum rezultă dintr-un clasament publicat în 2025 de Engineering News Record, și citat de mastt.com, cele mai mari 15 companii de construcții din lume au avut, împreună, venituri anuale de peste 1,26 trilioane de dolari.

Vârful clasamentului este dominat de companii din China, 4 dintre primele 5 corporații din top fiind entități deținute majoritar de statul chinez.

1. China State Construction Engineering Corp. Ltd. (Beijing, China), venituri anuale de peste 269 de miliarde de dolari. Compania are peste 382.000 de angajați și operează în peste 100 de țări din lume

2. China Railway Group Ltd. (Beijing, China), venituri anuale de circa 163 de miliarde de dolari. Compania are peste 290.000 de angajați și desfășoară proiecte în peste 60 de state.

Cele mai mari companii de construcții din lume – clasament dominat de China

3. China Railway Construction Corp. Ltd. (Beijing, China), venituri anuale de peste 150 de miliarde de dolari. Corporația chineză are peste 260.000 de angajați.

4. China Communications Construction Group Ltd. (Beijing, China), venituri anuale de peste 136 de miliarde de dolari. Compania este activă în peste 120 de țări și regiuni de pe Glob și are peste 143.000 de angajați.

Vinci, cea mai mare companie de construcții europeană

5. Vinci (Nanterre, Franța), venituri anuale de peste 78 de miliarde de dolari. Grupul francez are peste 285.000 de angajați și operează în 120 de țări.

6. Power Construction Corp. of China (Beijing, China), venituri anuale de peste 75 de miliarde de dolari. Compania chineză are peste 130.000 de angajați și este prezentă în peste 100 de țări și regiuni din lume.

7. Metallurgical Corp. of China Ltd. (Beijing, China), venituri anuale de aproape 70 de miliarde de dolari. Compania ce are peste 100.000 de angajați este prezentă în peste 50 de țări și regiuni din lume.

Cele mai mari companii de construcții din lume – listă

8. Shanghai Construction Group Co. Ltd. (Shanghai, China), venituri anuale de peste 57 de miliarde de dolari. Compania cu peste 48.000 de angajați a desfășurat proiecte în peste 30 de țări și regiuni de pe Glob.

9. Grupo ACS / HOCHTIEF (Madrid, Spain), venituri anuale de peste 51 de miliarde de dolari. Compania cu peste 157.000 de angajați operează în 27 de state.

10. Bouygues Construction (Paris, France), venituri anuale de peste 50 de miliarde de dolari. Compania cu peste 35.000 de angajați este activă în peste 50 de țări.

Cele mai mari companii de construcții din lume în funcție de capitalizarea de piață

În vreme ce clasamentul în funcție de cifra de afaceri este dominat de corporații din China, topul celor mai mari companii de construcții în funcție de capitalizarea de piață arată diferit, fiind dominat de companii din Europa și din SUA, potrivit datelor publicate de platforma companiesmarketcap.com.

1. Vinci, Franța, capitalizare de piață de 78 de miliarde de dolari. La data de 18 decembrie, prețul unei acțiuni era de 140,4 dolari.

2. Larsen & Toubro, India, capitalizare de piață de peste 61 de miliarde de dolari. Prețul unei acțiuni: 44,6 dolari.

3. Ferrovial, Spania, capitalizare de piață de 47,5 miliarde de dolari. Prețul unei acțiuni: 66,3 dolari.

Cele mai mari firme de construcții din lume

4. D.R.Horton, SUA, capitalizare de piață de 45,35 miliarde de dolari. Prețul unei acțiuni: 155,3 dolari.

5. China State Construction Engineering, China, capitalizare de piață de 30,45 miliarde de dolari. Prețul unei acțiuni: 0,74 dolari.

6. Hochtief, Germania, capitalizare de piață de 28,6 miliarde de dolari. Prețul unei acțiuni: 380,6 dolari.

Cele mai mari companii de construcții din lume – exemple

7. Lennar, SUA, capitalizare de piață de 27,4 miliarde de dolari. Prețul unei acțiuni: 111 dolari.

8. Emcor, SUA, capitalizare de piață de 27,1 miliarde de dolari. Prețul unei acțiuni: 605,4 dolari.

9. Grupo ACS, Spania, capitalizare de piață de 25,75 miliarde de dolari. Prețul unei acțiuni: 99,14 dolari.

10. PulteGroup, SUA, capitalizare de piață de 24,52 miliarde de dolari. Prețul unei acțiuni: 124,3 dolari.

