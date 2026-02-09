Cele mai mari burse de criptomonede din lume. TOP 3

Printre cele mai mari burse de criptomonede din lume se numără Binance, Coinbase Exchange, Upbit, OKX și Bybit.

Cea mai mare bursă de criptomonede din lume

Binance este cea mai mare bursă de criptomonede din lume după numărul de utilizatori și volumul tranzacțiilor, cu un volum zilnic de peste 217 miliarde de dolari pe piețele spot și futures. Deservind peste 280 de milioane de utilizatori la nivel global, Binance oferă acces la peste 500 de criptomonede și peste 1.500 de perechi de tranzacționare, potrivit coinmarketcap.com.

Dincolo de bursa propriu-zisă, Binance reprezintă un întreg ecosistem care include Binance Exchange, Binance Wallet, Binance Earn, Binance Pay, Binance Square, Binance Academy sau Binance Research.

Fondată de Changpeng Zhao și Yi He, Binance a fost lansată în 2017, devenind cea mai mare bursă de criptomonede din lume în doar 6 luni. A fost fondată în China, iar din cauza reglementărilor Binance și-a mutat operațiunile, astfel încât în acest moment este o companie multinațională descentralizată, extinsă la nivel global, fără un sediu declarat oficial. Este înregistrată în Insulele Cayman.

Cele mai mari burse de criptomonede din lume – exemple

Binance oferă o structură de comisioane pe niveluri, atât pentru tranzacționarea spot, cât și pentru futures. Pentru utilizatorii obișnuiți, comisioanele de tranzacționare spot încep de la 0,1%. Utilizatorii pot beneficia de reduceri suplimentare plătind comisioanele în BNB sau crescând volumul de tranzacționare pentru a se califica pentru nivelurile VIP. Binance oferă și tranzacționare fără comision pentru anumite perechi spot.

BNB (fostul Binance Coin) este criptomoneda nativă și tokenul ecosistemului BNB Chain, alimentând în principal bursa Binance. Moneda virtuală este utilizată pentru comisioane de tranzacționare și pentru accesarea serviciilor ecosistemice.

Cele mai mari burse de criptomonede din lume – listă

Coinbase Exchange este o platformă americană de tranzacționare și investiții în criptomonede, unde utilizatorii pot cumpăra, vinde, schimba și stoca cu ușurință criptomonede. Platforma este intuitivă și ușor de utilizat de către începători, oferind suport pentru tranzacții de bază și funcții precum portofel digital și retrageri PayPal, notează sursa citată.

Bursa are peste 100 de milioane de utilizatori și un volum de tranzacționare trimestrial de circa 300 de miliarde de dolari, potrivit coinbase.com, oferind acces la peste 350 de criptomonede și circa 500 de perechi de tranzacționare.

Fondată în 2012 în San Francisco de Brian Armstrong, fost inginer Airbnb, și de Fred Ehrsam, fost trader Goldman Sachs, Coinbase Exchange a câștigat încrederea autorităților de reglementare din SUA, deși nu are un sediu central fizic și toți angajații lucrează remote, mai notează coinmarketcap.com.

Comisioanele de schimb variază de la 0,00% la 0,40% pentru market makeri și de la 0,05% la 0,60% pentru investitorii tipici (takeri), în funcție de volumul total de tranzacționare în dolari pe ultimele 30 de zile. Perechile stabile sau perechile de tranzacționare ale monedelor stabile au un comision fix pentru makeri de 0,00% și un comision pentru takeri de 0,001%.

Care sunt cele mai mari burse de criptomonede

Upbit Korea este cea mai mare bursă de criptomonede din Coreea de Sud în ceea ce privește volumul tranzacțiilor și baza de clienți, cu peste 180 de monede/token-uri cripto listate și peste 300 de perechi de tranzacționare disponibile.

Cu circa 8,5 milioane de utilizatori activi, platforma are un volum de tranzacționare zilnic de circa 2-4 miliarde de dolari. Ecosistemul Upbit este format din Upbit Exchange, platforma NFT Marketplace/Drops și serviciile sale de Staking.

Ce sunt serviciile de Stalking

„Staking” se referă la blocarea criptomonedei pentru a câștiga recompense, de obicei deoarece acea criptomonedă ajută la susținerea operațiunilor blockchain-ului, cum ar fi validarea tranzacțiilor sau securizarea rețelei.

Mai exact, pentru a menține blockchain-urile în funcțiune, participanții trebuie să „depună” monedele lor ca garanție pentru a ajuta la validarea tranzacțiilor. În schimb, ei câștigă recompense, de obicei plătite în aceeași criptomonedă.

Cele mai mari burse de criptomonede – alte exemple de platforme

Lansată în 2017 de Song Chi-hyung, Upbit are un sistem de inteligență artificială considerat lider în industrie, disponibil non-stop, și o echipă dedicată monitorizării tranzacțiilor suspecte.

Comisioanele pentru perechile de tranzacționare bazate pe BTC și UDST sunt de 0,25% atât pentru makeri, cât și pentru takeri.

Alte burse de criptomonede mari, cu volume zilnice de tranzacționare de peste 1 miliard de dolari și sute de active ce pot fi vândute/cumpărate, sunt OKX, Bybit, Bitget, Gate, KuCoin, MEXC, HTX, Crypto.com Exchange sau BingX.

Foto: PriismaDesign / christopher_muschitz / pixabay.com

Dacă acest articol despre cele mai mari burse de criptomonede vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:



Aplicații de investit în crypto. 5 exemple populare

Criptomonede tranzacționate prin Revolut. Exemple, pașii de urmat

Diferența dintre criptomonede și monede fiduciare. Definiții, ghid

Criptomonede lansate recent. 3 monede digitale de urmărit

Cele mai mari criptomonede după capitalizarea de piață. TOP 20

Cele mai valoroase criptomonede. 11 monede peste 100$/token

Criptomonede pentru începători. 5 primi pași și 5 exemple