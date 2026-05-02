Cele mai importante priorităţi sunt legate de accesarea fondurilor din PNRR și finalizarea reformelor asumate – Ilie Bolojan

Cele mai importante priorităţi sunt legate de accesarea fondurilor din PNRR, în condițiile în care mai sunt câteva zeci de reforme care trebuie realizate până la sfârșitul lunii august, a declarat premierul Ilie Bolojan.

„Cele mai importante priorităţi sunt legate pe termen scurt, deci în următoarele trei luni de zile, de accesarea fondurilor din PNRR, unde avem două probleme importante. Prima problemă este legată de îndeplinirea jaloanelor. Ca să primeşti aceşti bani, România s-a angajat să facă anumite reforme şi pentru fiecare reformă realizată, adică jalon îndeplinit, putem să tragem nişte bani. Sunt câteva zeci de reforme care trebuie îndeplinite, unele mai simple, care se rezolvă prin ordine de ministru, se pot rezolva, altele ceva mai complicate, care se rezolvă prin hotărâri de guvern, se pot rezolva fără probleme şi unele care au nevoie de legi adoptate în Parlament”, a declarat premierul.



Unul dintre jaloanele care vizează reformele este legea salarizării unitare, care trebuie să fie o reglementare realistă, adaptată realității financiare a țării, a explicat premierul:





„Să creăm aşteptări care nu pot fi onorate, ştiind care este spaţiul fiscal al României pentru a creşte salarii în sectorul public anul viitor, lucru care, în mod cert, se va întoarce împotriva celor care vor face asta, pentru că oamenii vor vedea că nu există resurse să se crească mai mult decât avem posibilităţi. Sau a doua variantă pe care o susţin, să avem o discuţie transparentă, care sunt posibilităţile României, unde ne putem situa pentru că de această lege şi de celelalte câteva legi depind de fiecare accesarea a 700 de milioane de euro”.



A doua problemă este legată de terminarea lucrărilor finanţate din PNRR până la sfârşitul lunii august, în situația în care există zeci de șantiere deschise și pe care se lucrează contracronometru:



„A doua problemă importantă tot pentru perioada următoare ţine de absorbţia efectivă a banilor. Adică terminarea lucrărilor până la finalul lunii august. Nu este simplu pentru că avem peste 20.000 de şantiere deschise. Gândiţi-vă că în fiecare localitate din România este practic cel puţin un proiect din PNRR. În reşedinţele de judeţ, în multe locuri sunt zeci de proiecte de la bloc, spitale, şcoli, campusuri. Aici sunt două linii de finanţare. Cele din grant, deci banii care nu îi mai rambursăm. Şi aici miza principală în următoarele săptămâni este să rămână pe grant proiectele pe care le putem termina 100%, să nu pierdem banii din grant. A doua componentă sunt banii din împrumut. Din nou şi aici este o miză importantă să absorbim cât mai mult din ei. E adevărat, aceşti bani trebuie să îi rambursăm. Dar condiţiile de împrumut pentru aceste fonduri europene sunt mult mai bune decât condiţiile de împrumut de pe pieţele normale”.

