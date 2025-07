Cele mai bune dobânzi la depozite la termen pe 1 an, 6 sau 3 luni

Cele mai bune dobânzi la depozite. Dacă ați economisit o sumă importantă de bani și vreți să faceți o investiție sigură, lipsită de riscuri, cea mai bună opțiune este să o puneți într-un depozit bancar cu dobândă la termen.

Depozite în euro versus în lei

Cele mai bune dobânzi la depozite le puteți obține pentru depozitele în lei, nu pentru cele în euro. Totuși, este important să știți că depozitele în euro au avantajele lor, cel mai mare fiind că, dacă alegeți să vă țineți economiile în această valută, suma de bani va fi protejată în caz de devalorizare a leului.

În această primăvară, de exemplu, moneda RON s-a devalorizat masiv în raport cu euro după primul tur al alegerilor prezidențiale, pierzând într-o singură zi, în raport cu euro, mai mult decât a pierdut în ultimii 2 ani.

Însă, trecând peste acest risc, depozitele în lei au avantajul de a oferi dobânzi mai mari.

Cele mai bune dobânzi la depozite pe 1 an

De pildă, Intesa Sanpaolo Bank oferea în iulie 2025 depozite la termen pe 12 luni cu dobânda de 6,75%. În acest caz, dacă o persoană face un depozit la termen pe 1 an de 50.000 de lei (aproximativ 10.000 de euro), va primi la scadență o dobândă impozabilă de 3.375 de lei. Așadar, câștigul de 3.375 de lei este impozitat de statul român cu 10%, ceea ce înseamnă că investitorul va rămâne cu un câștig net de 3.037,5 lei.

Alte bănci din România, ca de exemplu ProCredit Bank, oferă în această perioadă o dobândă de 6,5% pe an pentru un depozit pe 12 luni. În acest exemplu, dacă un investitor face un depozit la termen pe 1 an de 50.000 de lei (aproximativ 10.000 de euro), va primi la scadență o dobândă impozabilă de 3.250 de lei. Câștigul de 3.250 de lei este impozitat de statul român cu 10%, iar investitorul va rămâne cu un câștig net de 2.925 de lei.

Cele mai bune dobânzi la depozite la termen pe 6 luni

În ceea ce privește depozitele pe 6 luni, printre cele mai avantajoase dobânzi oferite de bănci în această perioadă se numără cele oferite de ProCredit Bank (7,3% pe an), Exim Banca Românească (7% pe an) sau Patria Bank (6,75% pe an).

Prin urmare, dacă o persoană face un depozit la termen pe 6 luni de 50.000 de lei, cu dobândă de 7,3% pe an, va primi la scadență o dobândă brută de 1.825 de lei, din care va plăti 182,5 lei impozit către stat, urmând să rămână cu 1.642,5 lei. Suma este mai mică decât în cazul depozitului la termen pe 1 an deoarece dobânda se calculează pentru fiecare zi efectivă (circa 182 de zile în loc de 365 de zile).

Foto: pefertig / pixabay.com

Exemple de dobânzi pentru depozite la termen

În cazul unui depozit la termen pe 6 luni de 50.000 de lei cu dobândă de 7% pe an, investitorul va primi la scadență o dobândă brută de 1.750 de lei, din care va plăti 10% (175 de lei) impozit către stat, urmând să rămână cu 1.575 de lei. Ca și în exemplul anterior, și aici suma obținută este mai mică decât câștigul obținut în cazul unui depozit la termen pe 12 luni.

Cele mai bune dobânzi la depozite la termen – listă

Băncile au diverse oferte și pentru cei interesați de depozite pe perioade scurte de timp: la 5 luni, 4 luni, 3 luni sau chiar o lună.

Unele dintre cele mai atractive dobânzi pe termen scurt sunt cele oferite de TBI Bank (rata a dobânzii de 8% pe an pentru depozite la termen pe 1 lună, respectiv de 7% la 3 luni), Garanti BBVA (7,5% pe an pentru depozite pe 1 lună), Raiffeisen Bank (6,5% pe an pentru depozite la termen pe 4 luni), First Bank (7% pe an pentru depozite la termen pe 5 luni) ori Salt Bank (6,5% pe an pentru depozite la termen pe 5 luni).

Cele mai bune dobânzi la depozite – ghid cu exemple

Să presupunem că un investitor va pune 50.000 de lei într-un depozit la termen pe 3 luni ce oferă o rată a dobânzii de 7% pe an. În acest caz, el va obține la scadență o dobândă brută de 875 de lei, din care va plăti statului 87,5 lei și va rămâne cu un câștig net de 787,5 lei.

Să luăm și exemplul unui investitor care pune 50.000 de lei într-un depozit la termen pe 1 lună, ce oferă o dobândă de 8% pe an. În acest caz, procentul oferit ca dobândă este foarte mare, însă deoarece se va aplica unui număr redus de zile efective (doar 30), câștigul va fi mult mai mic decât în cazul depozitelor pe 12, 6 sau 3 luni.

Așadar, în acest caz, investitorul va primi la scadență o dobândă brută de 333 de lei, din care va plăti statului 10% și va rămâne cu un câștig de 300 de lei.

Foto: pefertig / Tumisu / pixabay.com

